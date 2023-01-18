В Абхазии спорят и о праздниках

Наступивший год в Абхазии называют праздничным, ибо это год двух больших юбилеев – 30-летия победы и независимости и 15-летия признания независимости РА Российской Федерацией. Над подготовкой к ним работает госкомиссия. Но даже по этому вопросу в абхазском обществе разгорелись споры.

Многие наблюдатели в Абхазии обратили внимание на то, что, хотя представители власти и оппозиции чрезвычайно редко совпадают чем-то в своих заявлениях, новогодние поздравления народу республики президента Абхазии Аслана Бжания и председателя АНД Адгура Ардзинба, которого часто называют и лидером оппозиции, оказались весьма похожи. В частности, в обоих текстах обращалось внимание на то, что 2023 год является особенным, знаковым для страны. Это год 30-летия победы и независимости Республики Абхазия и 15-летия международного признания независимости РА со стороны Российской Федерации. И Абхазия должна достойно встретить эти две юбилейные даты.

Больше всего в абхазском обществе обсуждают предстоящее 30 сентября празднование Дня Победы и Независимости. Причем еще прошлым летом разгорелись споры, так как некоторые посчитали, что заложенные в проекте госбюджета на подготовку к этому юбилею 150 миллионов рублей – это чересчур на фоне существующих проблем. Министру финансов пришлось пояснять по Абхазскому телевидению, что эти средства планируется направить не только на организацию массовых мероприятий, как решили, возможно, многие, но и на приведение в порядок монументов, посвященных войне, выпуск различных изданий и так далее.

Свет на многое пролило заседание государственной комиссии по подготовке мероприятий к празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости Абхазии и 15-летия Дня признания независимости республики под председательством ее главы, вице-президента Абхазии Бадры Гунба.

Министр культуры Даур Кове сообщил, что ведомство уже подготовило предварительный план не только к празднованию Дня Победы, но и к 15-летию со Дня признания независимости республики, которое состоится 26 августа 2023 года. На организацию театрализованного представления 30 сентября будет объявлен тендер. Ко Дню добровольца, который отмечается 15 августа, планируется провести концерт «Песни, рожденные войной». В нем примут участие артисты из республик Северного Кавказа и Юга России, которые будут петь песни военных лет, исполнявшиеся добровольцами. Абхазским режиссерам предложат снять короткометражный фильм о войне.

Глава администрации Сухума Беслан Эшба сообщил, что будет оказывать содействие в организации мероприятий, большая часть которых пройдет в столице. В 2023 году планируется отремонтировать Красный мост, привести в порядок Сухумскую гору.

Министерство образования Абхазии собирается снять документальный фильм об учителях, принимавших участие в Отечественной войне народа Абхазии. По словам министра Инала Габлия, также намечены конференция с участием добровольцев с Северного Кавказа и встречи с ветеранами войны. Будет организован конкурс сочинений и видеороликов по истории войны.

Председатель политической партии «Амцахара» Алексей Цугба озвучил предложения, которые были приняты на заседании политсовета партии. Предлагается внести изменения в закон «О ветеранах Отечественной войны народа Абхазии» – по снижению для них на пять лет пенсионного возраста, компенсации половины платы за коммунальные услуги и налога на землю и т.д.

Председатель движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» Гули Кичба подчеркнула, что в республике осталось всего 1092 семьи погибших в войне, и они получают лишь по 5500 рублей в качестве пособий. По ее мнению, у матерей, которые потеряли на войне троих или четверых детей, должны быть персональные пенсии.

Парламентарий Леонид Лакербая отметил, что в республике должен появиться памятник добровольцам Абхазии. В итоге Бадра Гунба заметил, что 150 миллионов, предусмотренных в проекте бюджета 2023 года на празднование Дня Победы и Независимости, может и не хватить для реализации всех предложений.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественно-политическим деятелем Нугзаром Агрба, и вот что он сказал:

«150 миллионов рублей сейчас – это не такая уж большая сумма на всю Абхазию для того, чтобы отметить такой юбилей. В то же время, мне кажется, что мы за эти тридцать лет очень много пели, танцевали, флагами размахивали… Это естественно, конечно, но нам надо больше заниматься созидательным трудом. При этом понятно, что на каждый роток не накинешь платок. Очень сложно в наших условиях… Очень много порой необоснованной критике в адрес властей. Порой критика обоснована, безусловно, обоснована. Но постоянно в этом «ур-уре» жить – ну, невозможно… Вы знаете, сколько лет я в этой политике нахожусь – мне это все так надоело!»

Далее Агрба добавил:

«Большой военный парад проводить в то время, когда наш стратегический партнер проводит специальную военную операцию, - это излишество уже. Парады для чего проводятся? Для того, чтобы противник знал, насколько мы вооружены, какая у нас передовая техника, как мы ею владеем. А если мы вытащим опять танки Т-55 или Т-62, мы никого не удивим… Не надо. Военный парад – это, я считаю, лишнее. Зато надо отметить победу посещением во всех городах, районах всех могил погибших. Поддержать морально, материально их семьи – вот это наш долг».

Во многом это совпало и с мнением, порой почти дословно, общественно-политического деятеля, Героя Абхазии Аслана Кобахия:

«Я вообще ко всем праздникам отношусь в последнее время очень сдержанно. Почему? Я это как-то говорил, еще раз повторяю: у нас под боком идет война. Да, мы не можем отменять праздники, но все наши действия тут должны быть очень скромными и всем понятными. У нас там ребята воюют, погибают… Вернутся наши ребята все домой… А я отслеживаю ситуацию и знаю, что, несмотря на потери, число добровольцев у нас на Донбассе не уменьшается, а увеличивается с каждым месяцем. Наши ребята туда едут. А эти парады… На этом этапе надо от них отказаться. Нам надо не парады делать, а просветительской работой заниматься, в идеологическом плане поработать надо. Парады – это шоу. Если Российская Федерация проводит военные парады, демонстрируя новую технику, то нам что демонстрировать? Я бы в первую очередь политическим силам – как власти, так и оппозиции – пожелал найти какую-то оптимальную форму взаимоотношений, чтобы людям жилось комфортно в этом государстве. Надо друг с другом разговаривать, находить общий язык. Тогда и все остальное проще будет решать».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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