Вахтанг Кикабидзе «навсегда останется в сердцах украинцев» – письмо Зеленского

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко принял участие в церемонии прощания с легендарным грузинским актером и певцом Вахтангом (Бубой) Кикабидзе.

По словам Ткаченко, в Украине ценят не только талант Кикабидзе, но и его принципиальную позицию.

«Несмотря на войну и то, что в Украине гибнут люди, для нас, правительства Украины и президента Украины очень важно почтить память величайшего грузина Вахтанга Кикабидзе», — сказал министр культуры Украины.

Как пишет Общественный вещатель, министр культуры зачитал на церемонии письмо президента Украины Владимира Зеленского.

«Родным, близким и поклонникам Вахтанга Кикабидзе. В это скорбное время примите мои искренние соболезнования в связи со смертью Вахтанга Кикабидзе – великого деятеля искусства и большого человека, друга Украины, который всегда был рядом с Украиной, легенды, которая была образцом для подражания для всех. Украинцы благодарят Вахтанга Кикабидзе за поддержку в борьбе с российским агрессором. Имя Вахтанга Кикабидзе будет вписано в историю Украины как имя великого грузина, внесшего свой вклад в защиту независимости и суверенитета Украины. Мы всегда будем помнить и никогда не забудем это. В трауре преклоняюсь перед всеми почитателями человека уникальной души, красоты и выдающегося таланта. Светлая память Вахтангу Кикабидзе, который навсегда останется в сердцах украинцев», — отмечается в письме.

Александр Ткаченко также обратился к собравшимся на траурной церемонии с несколькими фразами на грузинском языке:

«Я знаю, что Вахтанг перевел украинскую песню, и поэтому хотел бы сказать несколько слов по-грузински. Во время российско-украинской войны, когда в нашей стране гибнут бойцы или спасатели, врачи, артисты, мы говорим, что герои не умирают. Это в полной мере относится и к Вахтангу Кикабидзе. Герои не умирают, светлая им память», — заявил министр культуры Украины.