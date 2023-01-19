Неправительственный сектор призывает парламент лишить власть Грузии права прекращать гражданство воюющих в Украине грузин. Соответствующую законодательную инициативу уже подготовило и внесло в высший законодательный орган НПО «Защитники демократии». Как говорят ее авторы, кроме прочего, это даст представителям правящей партии возможность реабилитироваться перед избирателями, которые постоянно слышат заявления о возможном лишении гражданства воюющих в Украине добровольцев из Грузии.

Борьба Украины с агрессором – Россией уже давно вышла за рамки вооруженного конфликта двух государств, РФ борется со всеми западными ценностями – демократией и верховенством закона, а, согласно Конституции, Грузия является носителем этих западных ценностей, говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в парламент неправительственной организацией «Защитники демократии». Законодательное предложение подразумевает поправки в Органический закон Грузии «О гражданстве Грузии», а конкретно в 21-ю статью, в которой говорится, что гражданин Грузии утрачивает гражданство «в случае поступления на военную службу либо на службу в полицию или в органы безопасности иностранного государства без разрешения компетентных органов Грузии». В НПО же предлагают внести поправку, согласно которой эта статья не будет распространяться на воюющих в Украине грузин. По словам одного из авторов инициативы Георгия Мшвениерадзе, такая необходимость возникла, когда представители власти заговорили о возможности лишать добровольцев гражданства:

«Это реальная опасность. Да, мы услышали от одного представителя власти, что, возможно, этого и не произойдет, однако единственная гарантия – это если в закон будут внесены четкие изменения, согласно которым будет исключена возможность лишать гражданства тех граждан Грузии, которые с 2014 года до деоккупации Украины воевали на стороне этого государства. Если власти откажутся от рассмотрения этого предложения, мы начнем собирать подписи граждан. Необходимо 25 000 подписей, чтобы этот проект был представлен в парламенте».

Мшвениерадзе настаивает, что это должно быть выгодно и властям, ведь с принятием поправок они могут вернуть и доверие той части избирателей, которая выступает категорически против лишения гражданства добровольцев. В свою очередь, представители власти на просьбу журналистов прокомментировать инициативу «Защитников демократии» повторяют: служение в армии иностранного государства означает лишение гражданства Грузии. А депутат от «Грузинской мечты» Давид Матикашвили назвал предложение неправительственного сектора спекуляцией и провокацией.

Объяснение подобному поведению властей очень простое, считает грузинский боец, воюющий на стороне Украины Надим Хмаладзе:

«Все это происходит по заказу Кремля. В сердце, в душе они сами не хотят этого говорить, однако ничего не могут поделать, выполняют задание Путина. Если уж так хотят, то пусть отбирают у меня гражданство хоть завтра, однако после этого они увидят, что начнет происходить. Если у нас отберут гражданство, этим они похоронят самих себя».

Между тем глава Центра стратегических инициатив, юрист Леван Алапишвили считает, что поводов для споров просто нет. Власти не смогут лишить грузинских бойцов гражданства, если только не планируют отказаться от международных обязательств:

«Согласно Конституции Грузии, если граждане нашей страны зачисляются в вооруженные силы другого государства, – это действительно может стать поводом для прекращения гражданства. Но вопрос этот регулируется не только грузинским законодательством, существует «Конвенция о сокращении безгражданства», точнее даже две конвенции, которые запрещают государству оставлять без гражданства людей. Грузия – участник этих конвенций. То есть власти не имеют права лишать гражданства людей до тех пор, пока они не стали гражданами другого государства. Это такой же случай, как тот, что мы наблюдали в 2010-11 годах, когда у Иванишвили не было грузинского гражданства, от российского он отказался и планировал отказаться от гражданства Франции. Тогда Франция отказала ему в этом и приостановила процесс до тех пор, пока он не получил гражданство другой страны».

Впрочем, действующая власть настолько непредсказуема, что вполне сможет нарушить эти конвенции в случае необходимости, считают представители неправительственного сектора. Между тем инициаторы законодательных поправок решили не дожидаться ответа от депутатов и разместили петицию с призывом присоединиться к ним на сайте manifest.ge для защиты гражданства грузин, воюющих в Украине. На момент написания сюжета под документом подписались более 700 человек.

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