Сарджвеладзе: Не вижу проблемы в возобновлении авиасообщения с Россией

Председатель комитета по защите прав человека парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе прокомментировал заявление депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, по словам которого «необходимо полностью возобновить с Грузией не только авиасообщение, но и дипломатические отношения между странами, а наличие посольства и консульской службы будет способствовать расширению контактов и поддержке граждан России в Грузии».

Как в свою очередь заявил Сарджвеладзе, «каждый должен принять во внимание, что сегодня в Грузии есть правительство, для которого ценностью номер один являются жизненные интересы нашей страны», пишет Общественный вещатель Грузии.

«Это подразумевает, конечно же, деоккупацию и создание всестороннего удобства для населения нашей страны. На фоне, когда существует данность, что гражданин России может въехать в Грузию на машине, открытие нового канала в таких условиях даст техническую возможность, например, грузинскому населению, проживающему в России, посещать Грузию и навещать свои семьи не через Армению, Азербайджан, а приехать напрямую. Я лично не вижу в этом никакой проблемы. Наоборот, это создание большего комфорта для населения Грузии», - сказал Михаил Сарджвеладзе.

Однако, по его словам, интерпретация данного вопроса в качестве аргумента, подтверждающего пророссийскую позицию грузинской власти, является неправильной.

«Это неприемлемая риторика, которую сегодня предлагает оппозиция с целью ввести в заблуждение население, будто наличие авиа или наземного сообщения означает откат в вопросе оккупации и т. д. Что касается дипломатии, то все зависит от содержания, потому что связи с Российской Федерацией по гуманитарным вопросам, хоть и не по прямым каналам, но, естественно, поддерживаются. Например, через Швейцарию или Женевский формат, потому что есть вопросы, которые нуждаются в обязательном регулировании. Соответственно все зависит от формы, средств и содержания таких отношений. Что касается инициативы, то я бы не стал обращать особого внимания на заявление Гаврилова. Это не та форма, в которой ведется обсуждение и диалог», - сказал Михаил Сарджвеладзе.