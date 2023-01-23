Сегодня в пресс-центре Абхазской гостелерадиокомпании состоялась пресс-конференция Уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия Мактины Джинджолия и сотрудниц аппарата Уполномоченного.

В начале встречи с журналистами Мактина напомнила:

«Должность Уполномоченного по правам ребенка была учреждена указом президента Абхазии 14 июня 2021 года. Специфика моей деятельности заключается в том, чтобы создать гарантии государственной защиты прав и интересов несовершеннолетних. С января 2022 года также указом президента РА был учрежден аппарат Уполномоченного по правам ребенка. Весь аппарат состоит из пяти сотрудников, включая меня, двух юристов, специалиста по защите социальных прав ребенка и главного бухгалтера».

Детский омбудсмен обозначила системные проблемы в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, которые были выявлены аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в ходе работы. Они касаются пробелов в законодательстве, связанных с образованием, опекой и попечительством, алиментами, отсутствием единых баз данных о детях, оставшихся без родителей. С начала деятельности Уполномоченного на ее имя поступило около 60 обращений по различным правовым вопросам, которые были изучены и взяты в производство. Большинство из обращений касается нарушений прав ребенка при расторжении брака. Поступали и заявления, в которых описаны нарушения прав несовершеннолетних, связанные с их физической или половой неприкосновенностью. Но сами несовершеннолетние с заявлениями ни разу не обращались.

С 2019 по 2021 год в Абхазии было выявлено 65 детей, которые могут быть отнесены к категории «оставшихся без попечения родителей» или «подверженных риску остаться без попечения родителей». Поэтому, по словам Джинджолия, наиболее целесообразным станет создание места для временного размещения детей на срок от нескольких дней до шести месяцев примерно на десять человек. При этом формат центра должен быть максимально приближен к семейному.

Один из вопросов, с которыми приходится сталкиваться Уполномоченному и его аппарату в ходе своей работы, – это определение места жительства детей при разводе родителей и порядок их общения с другим родителем. В связи с этим журналисты поинтересовались мнением Уполномоченного об активно освещавшейся в СМИ в прошлом году судебной тяжбе родителей трехлетнего Саши Маркова – жительницы Башкортостана Алии Имельгузиной и сухумца Ярослава Маркова. Недавно мать с помощью своего брата вывезла ребенка к себе домой, в РФ, но сторона отца, судя по активности в соцсетях, не сдается… Джинджолия сказала:

«Этот вопрос находится у нас в производстве аппарата. Естественно, там было нарушение прав ребенка, и мы взяли данное дело на контроль. Обращалась сторона матери в связи с тем, что со стороны отца были определенные препятствия для общения матери с ребенком. Мы должны были отреагировать, подключить определенные службы. После этого отец разрешил матери видеться с ребенком, но определил часы приема мамы, а такого быть не должно, так мать не лишена родительских прав и не ограничена в них. Согласно закону, у нее были те же права, что и у отца. А судебный процесс… Было несколько решений в пользу матери, но отец обжаловал их. Но не было никакого документа, который бы запрещал, насколько я знаю, выезд ребенка с матерью за границу. Вот наш юрист Лиана Векуа мониторит тут каждый судебный процесс. Для дополнительного комментария я передам ей слово».

Векуа продолжила тему:

«Хочется тут только добавить, что сейчас в президиуме Верховного суда будет рассматриваться очередная жалоба Маркова, но она касается каких-то процессуальных моментов. И порой звучит такое выражение, что мать «выкрала ребенка», но оно совершенно не подходит к этой ситуации, так как она, имея все права, вывезла его по месту своей прописки».

Бывают ли ситуации, когда в связи с нарушением прав ребенка возбуждаются уголовные дела? Да, сказала Джинджолия, сейчас такое дело в связи с нарушением половой неприкосновенности девочки в семье передается в суд, но, поскольку эта информация закрытая, она не стала даже назвать соответствующий район.

Журналисты вспомнили и о трагической истории, случившейся в прошлом году в Гагре, когда девочка погибла под колесами поезда, и это связали с тем, что она была вовлечена в интернет-игру «Синий кит». Юрист аппарата Екатерина Ляховецкая остановилась на этой теме:

«После того случая, о котором вы сказали, началось расследование. Но пока у нас нет подтвержденного факта того, что несовершеннолетняя, 2011 года рождения, была вовлечена в опасную онлайн-игру с летальным исходом. Расследование в данное время продолжается. Однако мы как государственный орган, главной задачей которого является защита прав и законных интересов несовершеннолетних, не могли остаться тут равнодушными и проигнорировать данную ситуацию. Уполномоченным было поручение разработать памятку для родителей и педагогов о том, как уберечь ребенка от опасных онлайн-игр, и соответствующую программу классных часов с пятого по одиннадцатый классы. Разработкой этих материалов занималась я».

Екатерина продемонстрировала уже готовую памятку, а Мактина Джинджолия добавила, что на этой неделе 800 ее экземпляров будут переданы в Министерство образования и языковой политики для распространения по школам.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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