Сочинский морпорт: «Надеемся запустить перевозки в Абхазию и Грузию»

Морской порт Сочи ведет переговоры о запуске пассажирских перевозок по Черному морю в Грузию и самопровозглашенную республику Абхазия. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АО «Морпорт Сочи» Юрий Владимиров.

«Мы надеемся, что будут [запущены пассажирские перевозки] в Абхазию и Грузию. Пока ведутся переговоры. Намерение есть запустить [перевозки] этим летом», – сказал Владимиров.

Он уточнил, что из Сочи в Грузию перевозки, предварительно, будут осуществляться в Батуми.

«Есть очень большой запрос на открытие новых маршрутов пассажирских перевозок морским путем. Мы постараемся удовлетворить требования наших туристов, насколько это возможно, развиваться в этом направлении», – добавил Владимиров.

Отметим, что ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил надежду на возобновление авиасообщения с Грузией. Инициативу поддержали в правящей партии «Грузинская мечта».

Власти самопровозглашенной республики Абхазия, в свою очередь, ведут переговоры о ремонте сухумского аэропорта для начала авиасообщения с Россией.