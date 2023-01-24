Вопрос предоставления Украине немецких танков «Леопард» практически решен. Западные союзники Киева использовали дипломатическое давление на Берлин, чтобы заставить правительство Олафа Шольца прояснить позицию. Германия пока не сказала заветного «да», но дала понять: это вопрос ближайшего будущего. Впрочем, количество боевых машин, которые в итоге получит Киев, пока под вопросом.

Украина в шаге от получения немецких танков – Берлин дал понять: решение по этому вопросу будет озвучено в ближайшее время. На германское руководство было оказано серьезное дипломатическое давление. Дошло до того, что часть союзников Берлина прямо заявила: если правительство Олафа Шольца не даст добро на передачу боевых машин Киеву, то решение будет принято без него.Германии напомнили: будучи одной из ведущих стран НАТО, она не может занимать позицию, отличную от позиции большинства членов альянса.

«Мы обсудили вопрос танков. Консультации между союзниками будут продолжены, и я уверен, что решение будет найдено в ближайшее время. Германия играет ключевую роль в нашем союзе. Поворотный момент, объявленный канцлером Шольцем, имеет историческое значение. Россия готовится к новым наступлениям. Нам нужно, чтобы украинцы смогли быстро отразить эти наступления, а также дать им возможность освободить свою территорию», – заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В свою очередь, новый министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что Германия поможет Украине выиграть войну против России. А вопрос предоставления танков – лишь часть проблемы:

«Дело не в том, как это подается снова и снова, что нет единства или что Германия изолирована. В странах-членах продолжается процесс оценки, который осуществляется по-разному, но встреча «Рамштайн» в прошлую пятницу очень ясно показала, что есть страны, которые столь же осторожны в своей оценке, как и канцлер. Германия находится в числе лидеров, когда речь идет о поддержке Украины. В настоящее время об этом иногда забывают из-за обсуждения поставок и развертывания танков».

Ранее в Берлине заявляли, что не получали официальных запросов от партнеров по НАТО относительно разрешения на передачу Украине танков «Леопард». Теперь такой запрос есть – Варшава, которая ранее дала понять, что разрешение германского правительства имеет лишь символический характер, обратилась с соответствующим запросом. Польский коллега Писториуса Мариуш Блащак сопроводил официальное обращение записью в Twitter:

«Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, ведь речь идет о безопасности всей Европы!»

В итоге подобная дипломатия подействовала – Писториус настоятельно призвал страны-партнеры, у которых есть танки «Леопард», начать обучение украинских военнослужащих. Задержку же принятия решения Германией министр обороны объяснил необходимостью продумать все варианты последствий такого шага. По словам Писториуса, «быть лидером – не значит слепо идти вперед». Со своей стороны, генсек НАТО Йенс Столтенберг такой подход назвал правильным, так как он позволит сэкономить время на подготовку украинских танкистов, пока политики взвешивают все «за» и «против»:

«Храбрость украинских сил воодушевила весь мир. В то же время не следует недооценивать Россию. Президент Путин доказал, что готов заплатить высокую цену за эту несправедливую войну. Он мобилизовал более 200 000 военнослужащих и приобретает новое оружие у других авторитарных режимов, таких как Иран и Северная Корея. Единственный путь к прочному миру – дать понять Путину, что он не победит на поле боя. Поэтому мы должны предоставить более тяжелые и совершенные системы, чтобы украинские силы могли дать отпор российским силам не только для того, чтобы выжить, но и победить, вернуть территорию и возобладать как суверенное, независимое государство в Европе».

В Брюсселе приветствовали ясность, которую внес Берлин в свою позицию. Комментируя согласование странами Евросоюза очередного транша военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро, глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель отметил:

«Единственная новая вещь, которую можно извлечь из этих дискуссий, заключается в том, что, насколько я понимаю, Германия не собирается запрещать экспорт этого оружия, если какая-либо страна ЕС, у которой оно есть, пожелает это сделать».

Немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall готов передать Украине 139 танков «Леопард», как только разрешение на это даст правительство Германии. Однако из них только полсотни будет современными машинами «Леопард 2». Более того, большую часть не получится передать раньше, чем через год. К апрелю-маю нынешнего года Киев может рассчитывать лишь на 29 «Леопардов» новейшей модификации. На ремонт еще 22 аналогичных танков уйдет почти год. Кроме того, Rheinmetall мог бы передать еще 88 старых «Леопард 1».

Сроки передачи Украине тяжелой военной техники остаются главной проблемой. Западные разведки наперебой предсказывают весеннее наступление российских войск. И сейчас речь идет о том, чтобы опередить Москву, дав Киеву возможность ударить раньше. Предпринятая россиянами в последние дни попытка провести наступление в Запорожской области, судя по всему, провалилась. По данным американского Института изучения войны (ISW), информация о новых территориальных приобретениях России оказалась преждевременной. Даже т.н. российские военкоры признают, что украинцам удалось удержать позиции и боевые действия в Запорожье ограничиваются артиллерийскими дуэлями.

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