Страны Восточной Европы, возможно, не посчитаются с решением Берлина. Если Германия не согласится на передачу Украине танков, то боевые машины будут переданы без ее согласия. Россия, в свою очередь, вновь вернулась к ядерным угрозам.

Война в Украине – «почти настоящая». Глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе визита в ЮАР вновь попытался заручиться поддержкой «колыбели человечества» в борьбе с тлетворным влиянием Запада. Легенда о непричастности Москвы ко вторжению в Украину с последнего пребывания Сергея Викторовича на африканском континенте не изменилась, лишь обросла новыми деталями.

«Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что эта война, она уже почти не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России, стремясь уничтожить все русское, от языка до культуры, что было на Украине столетиями. И запрещая людям говорить на их родном языке», – сказал Лавров.

Вернуть «историческую справедливость» в первую очередь призваны, судя по всему, бывшие обитатели российских исправительных учреждений. Подразделения ЧВК «Вагнер», – как оказалось, наиболее боеспособных частей российских войск, – близки к тому, чтобы взять Бахмут в оперативное окружение. Рапорты о взятии некоторых населенных пунктов, расположенных вдоль путей снабжения бахмутского гарнизона, косвенно подтверждает украинский Генштаб.

В Киеве настаивают: изменить ситуацию могли бы долгожданные танки в нужном количестве, на что все никак не может согласиться Германия. Ожидания, что партнеры Берлина по антироссийской коалиции убедят Олафа Шольца расконсервировать склады с боевыми машинами или, по крайней мере, не блокировать передачу немецких танков другими союзниками Украины, не оправдались. Новый министр обороны Германии Борис Писториус, на которого возлагались определенные надежды, все еще взвешивает все «за» и «против»:

«Мы особо не колеблемся, мы просто очень тщательно взвешиваем все «за» и «против». Мы не говорим только о доставке чего-либо кому-либо. Это новая мера, которую мы выбрали, поэтому мы должны быть осторожны, потому что мы обязаны внимательно и внимательно следить за тем, какие последствия могут быть для кого-либо в этом конфликте».

Впрочем, партнеры из Восточной Европы последствия видят довольно четко. А несговорчивость Берлина уже начинает раздражать союзников. Во всяком случае, если верить газете Süddeutsche Zeitung, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с советником канцлера Германии Йенсом Плеттнером резко отзывался о поведении Берлина, а до того, во время очередного «Рамштайна», в напряженной атмосфере прошла и встреча делегаций США и Германии. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прямо заявил: может дойти до того, что Германию спрашивать уже не будут:

«Мы будем обращаться за согласием Германии, но это второстепенная тема. Даже если мы не получим это согласие, в итоге в составе малой коалиции – даже если немцы не будут в этой коалиции, мы все равно передадим свои танки вместе с другими Украине. Условием для нас на данный момент является построение хотя бы такой небольшой коалиции государств, и по этому вопросу мы связываемся с нашими партнерами в Западной Европе».

И такой подход сильно раздражает Москву.

«Все страны, которые так или иначе принимают участие прямо или косвенно в накачке вооружениями и повышении технологического уровня Украины, несут за это ответственность. Главное, что расплачиваться за все эти действия, за всю эту псевдоподдержку предстоит украинскому народу», – заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

А если не удастся заставить заплатить, то в Москве вновь угрожают поднять ставки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки Украине наступательного вооружения приведут к глобальной катастрофе. По версии Володина, решения Вашингтона и Брюсселя «ведут мир к страшной войне» и «совсем иным боевым действиям»:

«Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, – это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия… Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны».

Почву для подтверждения готовности Москвы к ядерным провокациям уже готовят. Служба внешней разведки России заявила, впрочем, не приведя никаких доказательств, что украинская армия складирует поставляемые Западом боеприпасы на территориях атомных электростанций. В сообщении СВР говорится, что «это касается наиболее дорогостоящих и дефицитных для ВСУ ракет к комплексам РСЗО «Хаймарс» и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра».

Впрочем, угрозы Москвы, призванные расколоть единство Запада, могут иметь обратный эффект. Несмотря на то, что некоторые участники антироссийской коалиции все еще сомневаются в том, чтобы предоставить Украине все необходимое вооружение, большинство уверены: если сегодня не помочь Киеву, завтра придется столкнуться с амбициями Владимира Путина уже непосредственно на территории Европы. Об этом, в частности, заявил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн:

«Если мы перестанем поставлять оружие Украине, война закончится, но на каких условиях? Ужасных условиях. Россия победит, и она не остановится на достигнутом, она будет продолжаться. Вот почему с самого начала есть только одно решение, один подход к этой войне: мы должны помочь Украине защитить себя от России. По моему мнению, война остановится, когда Россия поймет, что не может победить».

При этом британские военные аналитики считают, что при условии того, что Запад продолжит помогать Киеву, Москва вряд ли сумеет переломить ситуацию на поле боя. Несмотря на попытки Кремля поменять лошадей на переправе. Официально вернувшийся к управлению войсками глава российского генштаба Валерий Герасимов начал с того, что попытался повысить дисциплину среди личного состава объединенной группировки, воюющей в Украине. А именно – запретил нестандартную военную форму, использование гражданских автомобилей, мобильные телефоны и нестандартные стрижки. Последнее привело к новому витку заочного противостояния Герасимова с Евгением Пригожиным и Рамзаном Кадыровым, которые выразили готовность повоевать с Генштабом за право носить бороды.

Так или иначе, российские силы продолжают нести тяжелые потери, и то, что Герасимов предпочел в первую очередь заняться косметическими изменениями, вызвав неудовольствие не только у Пригожина и Кадырова, но и у большой части тех, кто сейчас пытается продавить украинскую оборону, дает скептикам основания сомневаться в возможностях военного руководства России изменить реальную ситуацию на фронте. По мнению специалистов из британской разведки, Герасимов, как и его непосредственный начальник министр обороны Сергей Шойгу, сосредоточены в первую очередь на презентации, а не на сути дела.

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