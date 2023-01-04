Россия не может переломить ситуацию на поле боя и вынуждена менять тактику. Западные военные аналитики отмечают изменение направлений российского наступления с Бахмута на Соледар. При этом начало нового 2023 года оказалось крайне неудачным для российской армии. Большие потери среди военнослужащих, считают эксперты, отражают тенденцию утраты Москвой стратегической инициативы в войне.

Российские войска вынужденно ослабили наступление на Бахмут и перебросили часть техники и артиллерии на расположенный в 15 километрах Соледар. Об этом сообщили в командовании ВСУ и подтвердили в британской разведке. Сам факт перегруппировки российских войск на этом участке фронта свидетельствует о том, что упорное сопротивление украинских сил под Бахмутом вынуждает российских военачальников на ходу менять тактику. Впрочем, не отказываясь при этом от планов взять город.

Бои за Бахмут продолжаются уже полгода. Этот участок линии фронта является самым активным на данный момент и требует мобилизации всех доступных сил для обеих сторон. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Москве нужна хоть какая-то победа, чтобы оправдать готовящуюся новую волну мобилизации:

«Мы начали этот год сразу с того, что самое необходимое для Украины именно сейчас – накануне тех новых мобилизационных процессов, которые готовятся государством-террористом. Именно сейчас – тот момент, когда вместе с партнерами мы должны усилить нашу оборону. Мы не сомневаемся, что нынешние хозяева России бросят все, что у них осталось, и всех, кого смогут собрать, чтобы попытаться перевернуть ситуацию в войне и хотя бы отложить свое поражение. Мы должны сорвать этот российский сценарий. Готовимся к этому. Террористы должны проиграть. Любая попытка нового наступления должна провалиться. Это будет финальное поражение государства-террориста. Я благодарю всех партнеров, которые это понимают. Россия мобилизует тех, кого хочет бросить умирать, мы мобилизуем цивилизованный мир. Ради жизни».

Военные успехи хотя бы локального значения необходимы Владимиру Путину прежде всего для того, чтобы хоть чем-то перекрыть гибель десятков военнослужащих в Макеевке прямо в момент новогоднего обращения главы Кремля. По мнению западных экспертов, это удар не только по российской армии, но и по репутации самого Путина внутри России. Минобороны вынуждено подтверждать растущие цифры потерь, стараясь, правда, переложить вину за произошедшее на самих погибших.

«К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших заместитель командира полка подполковник Бачурин… В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Данный фактор позволил противнику запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара. В настоящее время принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем», – заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС России Сергей Севрюков.

Правда, если верить украинскому Генштабу, крупные потери у России не только в Макеевке. В ВСУ настаивают, что в результате ударов в Запорожской области погибли и получили ранения до 260 российских военнослужащих. В Москве эту информацию не комментируют. Но пророссийские активисты на местах косвенно подтверждают потери при обстрелах. Правда, настаивают, что среди погибших и пострадавших – мирные жители.

В Киеве ожидают ответных ударов. При этом западная пресса отмечает, что украинская ПВО, которая умудряется сбивать большую часть российских ракет и дронов, в ближайшем будущем может столкнуться с серьезной проблемой. Как отмечают опрошенные газетой New York Times военные эксперты, пресловутые беспилотники «Шахед-136» иранского производства, которые использует Россия, относительно дешевы, в то время как набор вооружений, необходимых для того, чтобы их сбить, обходится гораздо дороже. И подобный дисбаланс может со временем сыграть на руку Москве и дорого обойтись Украине и ее союзникам.

При этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью «РБК-Украина», ссылаясь на оперативные данные, подчеркнул, что у России есть достаточный запас ракет еще на два-три массированных удара примерно по 80 ракет каждый. По его словам, россияне уже пустили в ход свой стратегический запас вооружений, который по нормативам составляет 30% от общего количества имеющихся в наличии ракет.

«Им нужно пополнять свои запасы. Этим, кстати, и объясняется то, почему сейчас находят много обломков ракет, изготовленных в 2022 году, в том числе в третьем квартале. Это говорит о том, что они сразу с производства идут в войска».

По данным украинской разведки, для пополнения запасов Россия в состоянии производить до 30 единиц крылатых ракет Х-101 и 15-20 «Калибров» в месяц. При этом Москва не раскрывает свои запасы вооружений и возможности промышленности производить их. Эксперты полагают, что запасы вооружений, особенно высокоточных, у России тают, но проверить конкретные цифры невозможно. В Киеве считают, что нехватку высокоточных ракет российская армия будет пытаться компенсировать, комбинируя их с Х-22, С-300 и дронами-камикадзе.

Впрочем, в Кремле не устают угрожать новейшими вооружениями, поступающими в российскую армию. Президент России Владимир Путин, принявший участие по видеосвязи в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков», вновь похвастался оружием, не имеющим аналогов в мире:

«На этот раз корабль оснащен новейшим гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон», не имеющим аналогов, – это гиперзвуковая система морского базирования, – а также другим вооружением последних поколений. Мы общаемся сейчас, прежде всего, с военными людьми, но я сейчас и здесь, что называется, хочу поблагодарить, прежде всего, специалистов оборонно-промышленного комплекса, которые разработали и серийно начали производить это уникальное оружие. Как я уже сказал, аналогов ему нет ни в одной стране мира. Уверен: такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны».

Правда, в Киеве настаивают: все это не имеющее аналогов вооружение не будет иметь сколько-нибудь решающего значения в нынешней войне. А рекламируемые Путиным «Цирконы» окажутся в одном ряду с другим современным оружием – «Кинжалами», которые Москва почему-то не особо стремится применять в Украине. В украинской разведке считают это следствием технических сложностей, с которыми столкнулись российские военные, а также крайне небольшим количеством подобных комплексов, производство которых затруднено из-за экономических санкций, под которые попала необходимая электронная начинка. Поэтому, уверены ВСУ, и многие западные эксперты согласны с этим, «Цирконы» и «Кинжалы» будут использоваться преимущественно для демонстрации и запугивания – что у России есть такое вооружение, которое никто не сможет сбить.

То, что война затянется на долгих 10 месяцев и в новый 2023-й Москва войдет не только не достигшей заявленных целей, но и вынужденной огрызаться ракетными ударами и налетами дронов иранского производства, в Кремле явно не могли предположить. Отдавший 24 февраля приказ перейти российско-украинскую границу Владимир Путин рассчитывал закончить все быстро.

Любитель истории Владимир Путин решил сдвинуть стрелки на час – то, что российский президент чуть позже назовет «специальной военной операцией», началось 24 февраля в 5 утра. Российские войска атаковали позиции украинских вооруженных сил.

Впрочем, Владимира Путина, очевидно, волнует не столько история, сколько собственная роль в ее новейшей интерпретации. Обращение российского президента утром 24 февраля подтвердило самые мрачные прогнозы относительно намерений Кремля:

«Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».

В начале вооруженного противостояния в Киеве еще не до конца понимали замыслы Владимира Путина и всю амплитуду маховика пропагандистской машины Кремля. Президент Зеленский обращался напрямую к россиянам, пытаясь достучаться до здравого смысла:

«Вам говорят, что мы – нацисты. Но разве может поддерживать нацизм народ, который за победу над нацизмом отдал больше 8 миллионов жизней? Как могу быть нацистом я? Расскажите об этом моему деду, который прошел всю войну в пехоте советской армии, а умер полковником в независимой Украине. Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру. Соседи всегда обогащают друг друга культурно, однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные, но это не повод быть врагами. Мы хотим сами определять и строить свою историю. Мирно, спокойно, честно. Вам говорили, что я прикажу наступать на Донбасс. Стрелять, бомбить без вопросов. Хотя вопросы есть. И очень простые – стрелять в кого? Что бомбить? Донецк, в котором я бывал десятки раз? Видел лица, глаза? Артема, по которой я гулял с друзьями. «Донбасс-Арену», где болел с местными за наших украинских пацанов на Евро? Парк Щербакова, где мы вместе выпивали, когда наши пацаны проиграли. Луганск? Дом, где живет мать моего лучшего друга? Место, где похоронен отец моего лучшего друга? Заметьте, я сейчас говорю на русском языке, но никто в России не понимает, о чем эти названия, эти улицы, эти фамилии, эти события. Это все – для вас чужое. Незнакомое. Это наша земля, это наша история. За что вы будете воевать? И с кем?»

За 10 месяцев войны Зеленский еще несколько раз будет обращаться к россиянам на русском. Но уже без особой надежды быть понятым. Те из россиян, кто выступил против войны, оказались либо за решеткой, либо в эмиграции.

Впрочем, планам Владимира Путина и громким обещаниям пропагандистов не суждено было сбыться. Киев, который должны были взять за три дня, выстоял, а российская армия, которую якобы должны были встречать цветами и хлебом-солью, отброшена и от наступления перешла к обороне, медленно, но верно теряя контроль над захваченными в первые дни войны территориями. Правда, уходя, российские войска оставили страшные свидетельства военных преступлений. После Бучи Владимир Зеленский больше не будет призывать к переговорам. Отныне единственное условие окончание войны – полный вывод российских войск и наказание военных преступников во главе с Владимиром Путиным:

«Это военные преступления, мировое сообщество охарактеризует их как геноцид. Вы … можете видеть все своими глазами. Мы знаем, что тысячи людей были убиты, подвергались пыткам, им оторвало руки и ноги, женщин насиловали, убивали детей. Это настоящий геноцид».

В итоге Запад, до последнего времени пытавшийся не идти на серьезную конфронтацию с Москвой, был вынужден реагировать. Целая череда санкционных пакетов, фактически отрезавших российскую экономику от европейской, эмбарго, пусть и не полное, на нефть и газ – лишь часть того негатива, который получила Москва. Главное – сбылся страшный сон Владимира Путина. НАТО вплотную приблизилась к российским границам. Пытаясь войной не допустить вступления Украины в Североатлантический альянс, Путин получил 1200 км непосредственной границы с НАТО. Финляндия и Швеция, до российского вторжения в Украину предпочитавшие нейтральный статус, срочно попросились в альянс.

Москва же с утратой стратегической инициативы так и не смогла ее вернуть. Не помогли даже срочно организованные референдумы о вхождении новых областей в состав России. Едва провозгласив Херсон «русским городом», Россия из него ушла. А точнее, была выдавлена наступающими украинскими войсками. Новоназначенный командующий т.н. специальной военной операцией генерал Сергей Суровикин, с именем которого связывали перелом в войне и явление славы русского оружия, в итоге предложил министру обороны Сергею Шойгу совершить маневр с оставлением Херсона:

«В нынешних условиях город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности. Противник ведет беспорядочный огонь по городу, возможно, с использованием запрещенных методов ведения боевых действий. Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Это непростое решение, но так мы сохраним жизни наших военнослужащих и боеспособность группы войск».

Горькую пилюлю Суровикин попытался подсластить тем, что пообещал использовать высвободившиеся за счет сужения линии фронта части для поддержки наступления на других участках. Серей Шойгу спорить не стал, тут же отдав приказ на сворачивание плацдарма:

«Сергей Владимирович, согласен с вашими выводами и предложениями. Приступить к отводу войск и принять все меры для обеспечения безопасной переброски личного состава, вооружения и техники через реку Днепр».

Впрочем, обещания Суровикина не принесли России особых успехов и на других направлениях. Бахмут, который в Москве отныне провозгласили главной целью, до сих пор стоит, и продвижение российских войск в этом районе, и так не слишком активное, с каждым днем сходит на нет.

Тем не менее в западной прессе скептически относятся и к возможностям ВСУ преодолеть нынешнюю линию обороны российской армии, которую влиятельная газета Financial Times назвала «линией Суровикина», по имении командующего российской т.н. специальной военной операцией.

Но в Украине считают такую оценку необоснованной. Киевский военный эксперт Владислав Селезнев подчеркивает, что одно лишь наличие фортификационных сооружений еще ни о чем не говорит. Необходимо учитывать также мотивацию каждой из сторон и постепенную тенденцию в технологическом преимуществе ВСУ:

«Мало создать инженерно-фортификационные сооружения. Они должны быть под соответствующим огневым прикрытием, в первую очередь артиллерии и минометов. Ну и под наблюдением тех сил обороны российских оккупационных войск, которые отвечают за тот или иной участок российско-украинского фронта. Будет ли такая возможность реализована российской оккупационной армией – вопрос весьма риторический, потому как точность украинской артиллерии буквально отражается уже в легендах и историях нынешнего российско-украинского противостояния. «Хаймарсы» творят чудеса на расстоянии и в глубину до 80 км. Соответственно, говорить, что те самые укрепрайоны российской оккупационной армии, которые созданы, станут абсолютно жесткой преградой для украинского контрнаступления, я бы не был стал и не был бы таким категоричным. Ну, хотя бы потому, что не менее серьезные инженерные и фортификационные сооружения в свое время российская армия строила на севере Херсонской области, на территории Харьковской области. Где теперь эти сооружения? Где теперь находится российская армия?»

Единственным козырем, остающимся в руках Москвы к началу 2023 года и под занавес 2022-го, провозглашенного Кремлем годом побед и славы русского оружия, остаются ракетные удары. После подрыва Крымского моста престиж Путина принялись спасать массированными обстрелами мирных городов и электростанций. Уничтожение критической инфраструктуры Украины по замыслу главы Кремля, очевидно, должно принудить украинцев сесть за стол переговоров на российских условиях. Впрочем, даже прилетевшие в Москву на подмогу иранские дроны не слишком изменили ситуацию. Разве что еще больше изолировали сам Иран.

Подводя итоги года перед украинскими законодателями, президент Украины Владимир Зеленский отметил главное достижение страны:

«Именно Украина объединила Европейский союз. Оказалось, что это возможно! И сейчас Европа защищает себя. Европа преодолевает кризисы. И это несмотря на колоссальные ресурсы, брошенные Россией на то, чтобы сломить наш континент. Украина цементирует Евросоюз и весь свободный мир борьбой за свободу и мир. Это наше главное достижение во внешней политике за уходящий год».

Многие аналитики с уверенностью заявляют: ни власти в Киеве, ни украинская армия, ни украинский народ не пойдут на условия Москвы. А учитывая, что Украина наращивает поставки вооружений из стран Запада, 2023 год действительно может стать финальным для российской агрессии. Украина почувствовала вкус побед на поле боя, и никакие угрозы, даже ядерного содержания, уже не способны посеять в украинцах страх. Москве же остается огрызаться роями иранских дронов или ракет, хвастаться новейшими видами вооружений и… отступать.

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