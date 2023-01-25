На прошлой неделе в Абхазии вновь обострились страсти по жилищному вопросу. Напомним, что в три часа дня во вторник 17 января на площади Свободы в Сухуме несколько десятков человек пришли на митинг. Они представляли многодетные и малообеспеченные семьи и инвалидов Отечественной войны народа Абхазии и жаловались на то, что им годами не удается решить проблему жилья.

Митингующие возмущались тем, что множество квартир и домов пустует, в то время как многодетные семьи, молодые семьи вынуждены снимать жилье.

На митинге звучали предложения отремонтировать и выделить один из многоэтажных домов в Новом районе особо нуждающимся. А утром в пятницу 20 января те же представители собрались на Новом районе в Сухуме у нежилого дома №18Б на улице Киараз. По их мнению, раз девятиэтажка пустует и не числится на балансе у государства, значит, в нее можно заселиться и, сделав ремонт своими силами, начать жить.

Зайти в дом митингующим не давали сотрудники милиции. На митинг прибыли сотрудники администрации города, которые объяснили, что здание сдано в аренду коммерческому предприятию, и срок этой аренды истекает в октябре. Замглавы столичной администрации Астамур Ашуба пояснил, что даже если компания нарушит какой-то из пунктов договора и государство после этого решит распределить квартиры между гражданами, оно обратит внимание на тех, кто первым стоит в списках семей, нуждающихся в помощи, даже если они не участвовали в митинге. Митингующие разошлись только после того, как их представителей вместе с лидером АНД Адгуром Ардзинба принял премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, который пообещал после изучения ситуации дать ответ 25 января, то есть сегодня.

Подобные акции (нынешней, кстати, предшествовало активное обсуждение проблемы в Facebook) проходили в Абхазии и раньше. Несколько лет назад участники такой заняли квартиры в другом жилом сухумском доме, и власти долго вели с ними переговоры. После этого, с 1 января 2019 года, в Абхазии заработали две государственные программы – «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Республики Абхазия» и «Жилище-2021». (Кстати, далеко не все участники митинга на площади Свободы, как выяснилось, знали о существовании этих программ.) На участие в государственной программе «Жилище 2023-2025» уже подано 416 заявлений. На год из госбюджета на программу выделено 60 миллионов рублей, что означает, что свои жилищные условия по ней смогут улучшить менее 60 семей.

Но, как и в прежние годы, требования участников акции вызвали разное к себе отношение в обществе. Одни поддерживали их, другие говорили: они требуют справедливости для себя, но будет ли, скажем, справедливо «выделение» им жилья или оплата государством их съемного жилья по отношению к тем, кто собственным трудом заработал в последние годы на квартиру и купил ее? Было, в частности, бурное обсуждение ряда постов в соцсетях.

Общественный активист Асида Кортуа написала на своей странице в ФБ пост. Вот несколько фрагментов из него:

«Удивляет противостояние внутри гражданского общества, вызванное акцией с требованием жилплощади для семей с ограниченными возможностями. Многих возмутило требование таких же граждан, как они сами... с одним лишь отличием: у одних есть кров, а у других его нет… И почему кто-то решил, что эти люди хотят что то ДАРОМ? Зачем столько грязи и ненависти к таким же, как и вы, но, к сожалению, менее успешным? У меня складывается ощущение, не хочу никого обидеть, но в противовес этим людям становятся те, кто захватил больше всех и боится теперь какого-либо порицания. Я прекрасно понимаю, что и среди людей с требованиями могут быть те, кто старается в чем-то соврать и урвать, но это все проверится и рассмотрится. Не надо делать преждевременных выводов… Не надо ненавидеть свой народ только за то, что они в социальном уровне на планочку ниже. Ваше высокомерное и брезгливое отношение показывает лишь уровень вашего сознания».

Отклики были разноречивые, при этом чувствовалась в некоторых и принадлежность авторов к разным политическим лагерям:

«Абсолютно согласна. Люди пришли от безысходности на площадь обратить внимание бездействующей власти на огромную проблему! И что?»;

«Бездействующей власти…» Квартиры, подъезды, дома, участки и объекты нахапали не сегодня и даже не позавчера, это все имело место в 90-е. Но сейчас президент должен начать отнимать у тех, кто набрал «лишнее», и их потомков? Прекрасно все понимаем, что это невозможно, никто не отдаст уже оформленное. Тем более что это люди ушлые, занимали, а потом оформляли на разных своих родственников»;

«Экспроприация экспроприаторов» - такое уже было на постсоветском пространстве век назад… Но только сейчас до этого просто не дойдет. Кто-то хочет гражданскую войну затевать? Я живу на том же Новом районе. Половина квартир у нас в многоэтажке пустует по разным причинам, но они кем-то оформлены. Одна тетя держит купленную ею квартиру для племянника, но много лет не может стекла в окна вставить. Но попробуй отбери у нее! Все документы у нее на руках»;

«Извините, но я не стала читать до конца… Но точно знаю, что кто хочет получить жилье, идет и пишет заявление об этом. Собирает все документы для этого… Беготни много и каждый день… Срок документов истекает, приходится заново все собирать… если вас игнорят, идите стучитесь снова и снова, пока вам не откроют… пока вам не выделят положенное. Мне именно так выдали квартиру, и я знаю людей, которых обеспечили жильем… Если ты лет десять тому назад написал заявление и забыл об этом, то ты не нуждаешься особо в этом… Девушка рассказывает, как у свекра отняли пенсию, а за что не знают… Никуда не пошли узнавать лишь потому, что и так ничего не узнаем, дескать… Разве это нормально? То же самое с жильем… документально ничего не сделано, а стоять и обвинять – это, конечно, мастера. Хаос создавать - не решение проблем… Адгур Ардзинба появляется тут как тут, как джинн… Это хорошо, что у нас появился такой джинн-исполнитель народных желаний, но что-то я очень сомневаюсь…»;

«Я некоторых митингующих узнал. Они в свое время продали трофейную квартиру, проживая в селе, а теперь жить в селе невмоготу, так они решили применить принцип «не мытьем, так катаньем». И таких мне не жалко»;

«Даа, правильно все. Трофеев набрали - правнуки тоже будут обеспечены»;

«Да вы посмотрите: до сих пор на домах написано «занято», кем занято, для чего занято, бурьян выше человеческого роста стоит во дворе, а наши молодые семьи снимают жилье либо каждый день из деревень ездят в город на работу по 20-30 км туда и столько же обратно».

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с двумя сухумцами, которые предложили свои варианты решения проблемы. Профессор АГУ, доктор исторических наук Валерий Бигуаа считает, что в конце концов нам надо покончить с этим безобразием.

«Есть решительный вариант. А именно как? Люди, порой даже не имеющие никакого отношения к военным событиям, заняли по несколько квартир, по несколько домов. Если занял один дом – на здоровье, независимо от того, что у него есть в деревне. Но если он занял еще несколько, нужно решительно отнять их. Другого выхода нет. Иначе это просто безобразие. Что значит – по несколько домов занимать? Вот знаю одного такого: живет в доме, но рядом дом, который стоит, - тоже его. Но разве так можно? Это нужно быть очень бессовестным. Если есть многодетные семьи, если есть остронуждающиеся, надо уступить. Но уступить – никто так не уступит. Надо отнять законным образом – вот мой ответ».

Общественный активист и прозаик Астамур Какалия говорит, что остающегося в собственности государства жилого фонда достаточно для решения проблемы.

«Несмотря на все это «расхваталово», которое у нас было, даже сегодня у государства на балансе есть строения... И вот где-то промелькнула информация, что где-то тысяча с чем-то очередников у нас помещается в эту оставшуюся у государства жилую собственность. Девятиэтажные дома, поврежденные, недостроенные… Опять-таки если фундамент нормальный, стены нормальные, эти дома можно просто дать людям, достроить их и продать нуждающимся по минимальной стоимости. Если бы сама наша госслужба публично объявила: вот эти дома находятся на нашем балансе, мы приглашаем инвесторов, объявляем конкурс на проведение работ. И деньги нашлись бы, и фирмы нашлись… Но у нас информация прячется. Потом приходит какая-то фирма, потом мы с ней договариваемся, потом эта фирма, как правило, связана с нами… Вот так у нас все. Поэтому и недоверие идет. То есть это должно быть открыто, на конкурсной основе».