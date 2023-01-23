В Сухуме в минувшие выходные на митинги вышли люди с требованием предоставления жилья по государственной программе «Жилище» и программе ипотечного кредитования. Они возмущены тем, что множество домов пустует, в то время как многие многодетные семьи не имеют жилья. О реакции властей, в частности - об обещаниях премьер-министра Александра Анкваба «Эху Кавказа» рассказали участники акции и отправившийся вместе с ними к главе правительства лидер оппозиции Адгур Ардзинба.

На минувшей неделе в Сухуме протестовали люди, которые не имеют собственного жилья и относятся к категории социально незащищенных граждан – многодетные мамы, инвалиды, семьи погибших. Первый митинг прошел на площади Свободы в центре столицы, никакого результата он не дал, поэтому в выходные дни протестная акция возобновилась в Новом районе около недостроенной девятиэтажки, участники митинга требовали, чтобы им отдали этот дом, и они своими силами как-нибудь приведут его в порядок.

О том, что вывело людей на улицу и побудило громко заявить о своих жилищных проблемах, рассказали две участницы митинга.

Анжелика Габуния сообщила о требованиях многодетных матерей:

«Я – мать троих детей, будучи сейчас беременной, хочу иметь четвертого ребенка. Все у нас упирается в жилье, так как наше государство не хочет нам ничем помогать. У нас нет никаких льгот, касающихся жилья, нет никакой помощи от государства. Государство нас не хочет слышать. Первый наш митинг был посвящен тому, что многодетные мамы собирались на площади и говорили: «Обратите на нас внимание! Посмотрите, что у вас в стране происходит! Неужели, когда у вас выборы, когда вы призываете наших детей в армию, вы только в этом случае про нас вспоминаете? Помогите, у нас проблемы с жильем!» Столько многоэтажек в Новом районе, эти многоэтажки не стоят на балансе государства, может быть, они проданы, об этом никакой информации нет. Единственная наша проблема – нам реально негде жить. У меня такая же беда сейчас. Я сняла квартиру, так как Анкваб нам пообещал, что оплатит аренду и до среды решит наши вопросы. Будем ждать!»

Анжелика Габуния вышла замуж за сельского жителя, но жить в сельском доме невозможно:

Как мне сказали в администрации нашего города: «А как бы вы поступили на нашем месте?» Я им сказала, что я бы сбавила аппетиты

«Я родилась и выросла в Сухуме, у меня тут, естественно, живут родители. Мой муж родом из деревни. У них там нет никаких условий, крыша течет, родители пытаются что-то сделать, но там нет условий просто даже находиться. Я бы с удовольствием жила в деревне, но, сами понимаете, крышу надо сделать, создать какие-то условия, чтобы даже просто искупаться, это тоже деньги, где их брать? У нас зарплаты мизерные, чтобы все это сделать.

– Каковы ваши требования?

– Наши требования заключаются в том, чтобы наше государство обратило на нас внимание, как на тех людей, которые хотят вступить в ту ипотечную программу, которая у нас была. И чтобы определили для многодетных мам какую-то жилплощадь, которую они в свое время продали, отдали… Что они сделали, обогатились на этом? Как мне сказали в администрации нашего города: «А как бы вы поступили на нашем месте?» Я им сказала, что я бы сбавила аппетиты».

Анжелика Габуния проинформировала о том, какие обещания дал на встрече с участниками митинга премьер-министр Александр Анкваб:

«Мы вчера нашли квартиру за 20 тысяч рублей в месяц, это самая дешевая квартира, чтобы вы понимали, двухкомнатная квартира на пятнадцатом этаже.

– Вы удовлетворены встречей с премьер-министром?

В итоге глава города Очамчыра сегодня отправил женщину с пятью детьми со словами, что у них нет никакой помощи. А зачем он приглашал людей, чтобы им помочь? Это, наверное, был просто пафос

– Нет, я не удовлетворена. Я знаю, как у нас бывает в стране, если грубо сказать, заткнут рот десяти-пятнадцати людям, а остальное пустят на самотек. Посмотрим до среды, я думаю, что на нас обратит внимание премьер-министр. Он увидит, что у нас на самом деле беда. Он нам сказал: «Я вижу, что у нас происходит в стране, но мы не располагаем материальными средствами, чтобы раздать людям жилье, чтобы восстановить девятиэтажку, которую мы хотели занять, но государство нам не позволило, нужно потратить двести миллионов. Он сказал, что в среду даст четкий ответ и с каждым из нас встретится. Мы ждем, осталось несколько дней до послезавтра. Он нам также пообещал, что 29-ти гражданам из списка, который мы ему предоставили, они помогут в оплате жилья, имеется в виду арендная плата. А с остальными будут решать вопрос, чтобы выдавать жилье.

– Вы как-то собрались вместе, группу какую-то организовали?

– У нас очень большая группа, более ста человек уже собирается, это очень нуждающиеся люди. Кстати, администрация города Очамчыра сообщила, что они могут нам помочь. В итоге глава города Очамчыра сегодня отправил женщину с пятью детьми со словами, что у них нет никакой помощи. А зачем он приглашал людей, чтобы им помочь? Это, наверное, был просто пафос. Ничем не помогли ей, поговорили грубо и отправили домой. Вот и все».

Другая участница митинга, Диана, считает, что правительство должно возобновить программу ипотечного кредитования, чтобы помочь тем, кто готов за свой счет приобретать жилье:

Если люди из правительства не обращают на нас внимания, если они ничего не делают для своих граждан, то для чего нам такое государство? Для чего нам тот же президент?

«Помимо остронуждающихся ста человек, есть люди, которые поддерживают нас. Количество пока не хочу называть, но оно немаленькое, это не сто, не двести, не триста человек. Пока мы этих людей не тревожим, но они все ждут. Естественно, если никаких результатов не будет, то я не вижу необходимости в таком правительстве, которое есть у нас. Если люди из правительства не обращают на нас внимания, если они ничего не делают для своих граждан, то для чего нам такое государство? Для чего нам тот же президент? До среды еще есть время, и мы надеемся на то, что, может быть, они там совещание должны провести, к какому-то общему решению прийти. Наговаривать тоже не хочется, но вся картина будет ясна в среду. После чего, конечно, ни один из нас «задний ход» не даст. Мы будем идти только вперед и будем добиваться того, к чему идем. Не получится сделать так, что десять-двадцать человек какую-то материальную помощь получат, а все остальные нет!

– Как вы видите системное решение этой проблемы?

– Системное решение – это возобновить ту ипотечную программу, которая была, доработать ее, чтобы мы не получали таких ответов, как то, что человек платил ипотеку пару месяцев, а потом прекратил платить, мы безвозмездно отдали ему квартиру, деньги не взяли, денег больше не требовали, а ипотеку закрыли. Но так не бывает, ипотека есть в разных городах и странах, и, наверное, ее надо так доработать, чтобы люди платили.

После войны тридцать лет прошло, а у нас – руины, и люди на улице без определенного места жительства, бомжи. Почему эти дома наше правительство не может восстановить?

Есть категория граждан, у которых трое, четверо, пятеро детей и больше, то есть многодетные. Есть семьи с детьми-инвалидами, обеспечивать семью, где есть трое, четверо детей и больше, в наших условиях людям не под силу. Им надо выделить жилье в обязательном порядке. У нас очень много пустых домов и квартир, нам объясняют, что все эти дома в частной собственности. Но почему вы отдаете все в частную собственность, восстановите! Мы видим разрушенный город, мы видим недостроенные и разрушенные дома… После войны тридцать лет прошло, а у нас – руины, и люди на улице без определенного места жительства, бомжи. Почему эти дома наше правительство не может восстановить? Наши требования – восстановить программу ипотеки, доработать ее для тех людей, которые имеют возможность оплачивать. Многодетным надо выдать жилье в срочном порядке, а не по 50-60 человек в год. Это мало, у нас гораздо больше людей, которые нуждаются в жилье. Конечно, надо людей проверить, потому что немало тех, кто очень много трофейных домов позанимали, продали их и сегодня хотят квартиру.

– Люди оформили эти дома и квартиры, сейчас это – их собственность, как эти пустые квартиры распределять?

– Если существует договор аренды и не выполняется, то договор расторгается. Точно так же с квартирами, которые стоят пустые. Или вы их восстановите и заселите туда людей, или отдайте государству и нуждающимся людям. Пусть установят определенные сроки и ограничения на количество квартир, которые ты занял, то есть не купил, а занял. Конечно, если я лично пойду и куплю себе пять квартир, я никому их не отдам. А если я пошла и заняла эти пять квартир и ничего с ними сделать не могу, отремонтировать не могу, они просто стоят разрушенные, пусть их забирает государство и отдает тем, кто нуждается. Система должна быть налажена во всем!»

Посетить митинг и выслушать требования его участников приехали политики, депутаты парламента, руководство столичной администрации и министр социального обеспечения. Среди них был лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба. По его словам, ни у кого из них не было ни полномочий, ни возможностей для решения этой проблемы. Но такая возможность, считает Адгур Ардзинба, есть у премьер-министра Александра Анкваба, на встречу с которым он отправился вместе с представителями митингующих:

Как бывший руководитель я знаю, что ни один из тех, кто там присутствовал, вопросы, которые задавали эти люди, решить не в состоянии

«Данная акция проходила второй раз. Первый раз они на площади собрались, а второй раз на Новом районе. И они пригласили меня туда, чтобы я пришел и оказал им помощь. Я приехал, послушал, о чем там говорят, там были представители администрации города Сухума, депутаты парламента, министр соцобеспечения Руслан Аджба. Как бывший руководитель я знаю, что ни один из тех, кто там присутствовал, вопросы, которые задавали эти люди, решить не в состоянии. Я позвонил главе правительства, потому что знаю, что это в его компетенции, и сказал ему, что есть такая проблема. Он сказал, что слышал об этом. Я попросил его приехать на место, но он отказался приехать и попросил приехать к нему. Мы собрали делегацию, приехали к нему и изложили нашу позицию. И у наших граждан появилась возможность прямо с премьер-министром это обсудить.

– Что конкретно они просили у премьера?

– Они хотели помощи. Конечно, им нужно жилье. Я сам предложил сделать аудит на предмет, соответствует ли заявленное материальное положение факту? Это надо проверять, мы должны здесь исключить какие-то моменты неправды.

– Много в списке человек?

– На тот момент было 29, сейчас уже больше. Эти граждане на проведение аудита согласились, а после аудита надо оказать им адресную материальную помощь, чтобы они могли платить за аренду квартиры, пока в рамках программы «Жилище» или каких-то иных возможностей государство им не предоставит угол. Все. Вот такое решение было принято, премьер-министр с ним согласился и обещал на этой неделе в среду уже с ними со всеми встретиться, проговорить каждый случай и начинать поддержку».

Число граждан, которые нуждаются в жилье, растет вместе с общественным резонансом, который вызвала данная акция. Адгур Ардзинба заверил, что АНД будет поддерживать людей и добиваться оказания им действенной помощи. Депутат парламента Эрик Рштуни намерен поставить перед правительством вопрос, чтобы финансирование государственной программы «Жилище» было увеличено.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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