В Сухумском городском суде рассматривается уголовное дело, возбужденное против пятерых участников митинга оппозиции, который проходил 21 декабря 2021 года на набережной Сухума. Прокуратура вменяет им участие в массовых беспорядках, которые привели к повреждению пустого автобуса, стоявшего в линии оцепления комплекса правительственных зданий.

21 декабря 2021 года в Сухуме прошел оппозиционный митинг, в результате которого пятерым его участникам – Рамазу Джопуа, Баталу Цвижба, Баграту Сурмава, Аслану Тания и Анри Инапшба – прокуратура предъявила обвинения в участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами и уничтожением имущества. Следствие закончилось, и дело передали в Сухумский городской суд.

Сегодня на первом судебном заседании прокуроры огласили обвинительное заключение, из которого следует, что пятеро обвиняемых повредили пустой автобус, который преграждал митингующим проход к комплексу правительственных зданий.

Обвинительное заключение практически одинаково во всех пяти случаях, отличают участников небольшие детали: у одного из них были кусачки, которыми он пытался перекусить цепь, чтобы разомкнуть ограждение, другой надел на лицо черную маску, а третий натянул на голову капюшон.

Прокурор Сатбей Хагба зачитал обвинительное заключение, в котором так описывались события того дня:

«21 декабря 2021 года не ранее 14.00 Цвижба Батал совместно с Тания, Инапшба, Джопуа и Сурмава и иными неустановленными следствием лицами прибыли на место проведения несанкционированного митинга оппозиционных политических сил на площадь перед Абхазским государственным драматическим театром имени Чанба на набережной Махаджиров в городе Сухуме. В ходе этого митинга к руководству действующей власти были выдвинуты требования политического и социально-экономического характера. После чего совместно с другими участниками они направились к комплексу правительственных зданий, зная, что там в это время работает значительное количество лиц».

Комплекс правительственных зданий был окружен металлическими конструкциями, пустыми автобусами и оцеплен силовиками. Из прочитанного прокурором Сатбеем Хагба текста вырисовывается детальная картина происшествия:

«Цвижба, Тания, Джопуа, Инапшба, Сурмава и иные неустановленные лица, действуя умышленно, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся применением физической силы и попытками прорыва оцепления, состоящего из сотрудников милиции, СГБ и ГСО РА, выполнявших свои должностные обязанности, и умышленным повреждением оцепления металлических ограждений и автобуса марки ПАЗ. Они проникли внутрь автобуса, запустили двигатель и предприняли попытку его переместить. Не достигнув желаемого результата, стали раскачивать транспортное средство из стороны в сторону с целью его опрокидывания на охраняемую территорию для обеспечения свободного прохода к комплексу правительственных зданий. В результате совместных умышленных действий Тания, Сурмава, Джопуа, Инапшба, Цвижба и неустановленных лиц был поврежден автобус марки ПАЗ, а именно, разбито остекление правой створки задней двери, деформирована крышка моторного отсека и радиатор и остекление окна второго ряда с левой стороны кузова, тем самым причинив ущерб администрации города Сухума и АТП на общую сумму 75 тысяч 500 рублей».

После оглашения обвинительного заключения судья Бела Хасая опросила обвиняемых, никто из них свою вину не признал.

В этом деле потерпевшей стороной является Сухумское автотранспортное предприятие, в ведении которого находился пострадавший автобус. Кроме автобуса от действий обвиняемых, судя по тексту обвинения, никто больше не пострадал.

Интересы АТП в суде представляет адвокат Виктория Джинджолия. Следующим этапом процесса должен был стать опрос адвоката, но она заявила, что не готова отвечать на вопросы, попросила дать ей время на подготовку и отложить суд.

Судья посоветовала ей лучше готовиться к судебным заседаниям и суд отложила.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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