Аслан Бжания: у членов правительства есть нераскрытый потенциал

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания выразил уверенность в том, что у членов абхазского правительства «есть потенциал, который они еще не раскрыли, просто нужно над собой работать». Как сообщает «Апсныпресс», об этом абхазский лидер заявил на прошедшем сегодня, 26 января расширенном совещании.

На встрече, в частности, заслушали отчеты глав сухумской и районных администраций о проделанной в 2022 году работе.

Аслан Бжания обратил внимание на высокий уровень безработицы. По его словам, в Гальском районе он составляет 69% от общего количества трудоспособного населения, в Очамчирском – 85%, в Гудаутском – 81%, в Ткварчельском – 85%, в Сухумском – 87%, в Гульрипшском – 53%, в Сухуми – 40%, в Гагре – около 65%.

Абхазский лидер также указал на необходимость проанализировать, как обстояли дела с производством цитрусовых плодов в советские времена и какова ситуация сейчас.

«Каждый глава района должен знать, какие показатели были в советское время. Давайте, поставим себе задачу достижения аналогичных показателей. Нужны деньги для этого? Давайте, посчитаем, сколько нужно привлечь средств, подготовим инвестиционные проекты, посмотрим у кого сегодня земли находятся в аренде, подумаем, как им можно помочь, если земля способна давать высокие урожаи при правильных технологиях. Давайте сделаем так, чтоб наша земля нас кормила. Мы должны за это бороться. Давайте, в рамках одной культуры разберёмся, почему в советское время могли выращивать больше ста тысяч тонн, а сегодня у нас дефицит. Так же надо будет действовать и по другим культурам», – отметил Бжания.

Ранее абхазский лидер провел совещание по итогам 2022 года с руководителями центральных органов исполнительной власти.