Абхазская неделя: возвращение Аслана Бжания перед крещенским всепрощением

Открылась неделя собранием на площади Свободы большой группы инвалидов войны и многодетных семей из всех районов Абхазии. Митингующие требовали от правительства предоставить им жилье и говорили о том, что в то время, как социально незащищенные слои населения живут на съемных квартирах, есть люди, которые являются собственниками многоэтажных домов (советских времен). Собрание было проигнорировано как местными властями – администрацией Сухума, так и республиканскими – президентом, премьер-министром. Исполнительная власть была представлена только милицией, оцепившей со всех сторон площадь, на которой стояли в основном женщины и дети. Надо сказать, что зрелище не для слабонервных, когда беременная женщина стоит с ребенком на руках в окружении погодков и просит у правительства жилье – становится непонятно, для чего существует власть. Ну как тут не вспомнить Конституцию – статья 19: «Каждый человек имеет право на жилище». К собравшимся пришли только депутаты, представляющие в парламенте оппозицию, и депутаты прошлого, шестого созыва парламента.

Однако, надо признать, у собравшихся на площади людей не было четкой позиции и представления ни о своих требованиях, ни о дальнейших действиях, и собрание превратилось в пресс-конференцию, на которой депутаты и экс-депутаты рассказали о программе «Жилье» и о средствах, выделяемых на нее, об «абхазской ипотеке», которая достаточно успешно работала до смены власти. На этом и разошлись, приняв решение обратиться за помощью к депутатам, которых избирали, и в профильный парламентский комитет.

20 января ситуация получила продолжение, и эта же группа людей, требующих предоставить им жилье, собралась в новом районе Сухума у пустующего нежилого дома. Сотрудники милиции не дают людям возможности зайти в дом, блокируя вход, а представители администрации города обещают заняться решением их проблемы.

Тем временем Общественный активист Леван Микаа на этой неделе подверг критике главный информационный ресурс страны, который в последнее время специализируется на благодарностях жителей поселков, городов и деревень в адрес руководства страны. Леван Микаа сравнил деятельность АГТРК со сталинскими временами и отметил, что все эти работы проводятся за счет средств, собранных жителями страны. «Кого мы должны благодарить? Мы их должны гонять!» – заявил общественный деятель Леван Микаа.

Лидер оппозиционного движения Адгур Ардзинба и депутат парламента шестого созыва Гарри Кокая вернулись на этой неделе к вопросу коррупции. На пресс-конференции 18 января они напомнили журналистам, что прошло более двух месяцев, как они предоставили общественности и правоохранительным органам документы, свидетельствующие о завышении цен при закупе оборудования и материалов для ремонта высоковольтной линии. «Если ты мертвая рыба и плывешь по течению, то зачем ты идешь в прокуратуру, СГБ…», – процитировал Адгур Ардзинба слова лидера Народной партии Якуба Лакоба. Пассивность прокуратуры оппозиция объясняет тем, что отдел снабжения РУП «Черноморэнерго» возглавляет близкий родственник Аслана Бжания. Лидеры оппозиции считают, что ответственность за происходящие в стране процессы несет глава государства и у президента только два варианта решения вопроса – отправить в отставку правительство или самому подать в отставку. Президент и прокуратура промолчали.

А вот премьер-министр Анкваб провел совещание, на котором «фонтанировал» планами социального характера – медицинское обеспечение призывников, медицинская помощь инвалидам войны и больным с хронической почечной недостаточностью, закупка лекарств для государственных медицинских учреждений, лечение граждан за пределами Абхазии. Все программы – повторение пройденного материала, так как являются продолжением давно существующих. Один из телеграм-каналов сравнил 450 тысяч рублей, выделенных в бюджете 2023 года на обеспечение «максимального комплектования ВС физически и психически здоровыми призывниками», с тратами правительства на ежеквартальное содержание и обслуживание служебного автомобиля чиновника среднего звена. Видимо, в представлении руководства страны и это входит в понятие «социальной защиты населения».

Сообщество водителей трансферов выступило на этой неделе с обращением, в котором, выражая серьезную обеспокоенность ситуацией на дорогах республики и участившимися случаями ДТП со смертельным исходом, предложило увеличить штрафные санкции за несоблюдение правил дорожного движения. Без сомнения, этот посыл из народа будет услышан властью. Однако, напомню, что десять лет назад штрафные санкции уже увеличивались, и если поднять статистику (которую нынче упорно скрывают от народа), то станет понятно, что эффект был нулевой и количество ДТП и смертность на дорогах стремительно растут несмотря на увеличение штрафов. Хотя, без сомнения, штрафы не только повышают коррупционную составляющую, но и пополняют бюджет. Наверное, начинать наведение порядка в стране – если есть такая цель – надо не с повышения штрафов и цены на электричество, а с борьбы с коррупцией и обещанного реформирования системы власти.

Кстати, о коррупции. Общественный активист Астамур Какалия по-прежнему требует предать огласке списки чиновников, не предоставивших декларации о доходах (о том, что там еще предусмотрен пункт о расходах, все забыли), и освободить их от должности. Его призывы остаются неуслышанными. А ведь это хорошая возможность для президента разом исполнить свои предвыборные обещания и сократить армию чиновников более чем наполовину. Сугубо в соответствии с законом о декларировании.

Возвращение президента Аслана Бжания в страну на этой неделе после месячного отсутствия не было замечено никем. Ни на один вопрос представителей оппозиции или общественности не сочли нужным ответить ни глава государства, ни его подчиненные, ни даже проправительственная партия «Амцахара», руками которой обычно президент и премьер «таскают горячие каштаны из костра». Президент по возвращению в Абхазию провел, похоже, для галочки, очередное совещание и поручил премьер-министру организацию следующего: поздравил с юбилеем именитого писателя и принял участие в крещенском богослужении. Главное правильно перекреститься и будет всепрощение.

Такой была неделя, на которой крымские спелеологи, работавшие в Абхазии, сообщили о результатах исследования проведенного в горном массиве Арабика. У устья самой маленькой в мире реки Репруа они обнаружили девять карстовых пещер, которые, по их мнению, выходят «в большую подземную гидросистему». Исследовательские работы будут продолжены летом.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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