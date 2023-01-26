Гражданские активисты, представители части неправительственного сектора и оппозиция выступают против строительства в Тбилиси двух небоскребов в районе Вере. Этот проект, который осуществляет компания, аффилированная с Бидзиной Иванишвили, нанесет критический ущерб правому берегу Куры, считают оппоненты городских властей. Более того, права на утверждение и тем более на осуществление строительства у мэрии нет, напоминают критики.

Борцов против строительства двух небоскребов на территории, прилегающей к спортивному комплексу «Лагуна Вере» в Тбилиси, становится все больше. И не только потому, что многие урбанисты переживают за правый берег Куры, а жители столицы не согласны лицезреть двух 65-этажных монстров в центре и без того изуродованного города. О своих правах на здание бывшей шелковой фабрики, входящей в территорию запланированной застройки, заявил Автандил Кварацхелия, бывший владелец швейной фабрики «Амирани», которая располагалась в этом строении. Как заявил он журналистам, еще в 2000 году его предприятие было незаконно передано во владение «Карту групп»:

«Через 18 лет с начала расследования я вижу, как власти снова помогают Бидзине Иванишвили. Сначала отобрали у меня все, а теперь хотят небоскребы здесь построить. Я обращаюсь к мэру Каладзе, прокуратуре и всем остальным ответственным ведомствам – пусть сначала изучат дело, завершат расследование, а затем вернут эту недвижимость ее владельцам, то есть мне и остальным акционерам. Никто не имеет права строить здесь что-либо без моего разрешения».

Ответа от адресатов сегодня не последовало, однако делом заинтересовались активисты «Антикоррупционного движения», которые пообещали продолжить борьбу за справедливость и возвращение собственности в руки ее владельцев.

Впрочем, не все противники строительства небоскребов верят, что попытки приведут к каким-либо результатам. Если Бидзина Иванишвили отдает приказ, члены «Грузинской мечты» готовы «переступить через любые головы», что было доказано ранее утверждением проектов «Панорама Тбилиси» и благоустройства столичного ипподрома, говорит гражданская активистка Ната Перадзе:

«Это были государственные landmark-и (достопримечательности) Тбилиси, которые как-то попали в карман Бидзины Иванишвили. Эти территории сейчас просто используются для отмывания денег. Кроме того, сейчас его будут благодарить за то, что он такой огромный меценат, передал городу такой замечательный подарок, который он сам и довел до абсолютного разложения. Сейчас выложили проект (строительства небоскребов) – этот проект бьет все рекорды среди недопустимых проектов, которые были до этого. Можно лишь сравнить с комплексом "Панорама"».

Сам проект – это два 65-этажных небоскреба, в которых расположатся жилые и коммерческие помещения, офисы и объекты общепита, а также парковка на 1000 мест. Возведение многофункционального комплекса планируется на территории 33 500 кв.м. Заказчик – ООО «Костава 69» – компания, принадлежащая фонду «Карту», учрежденному Бидзиной Иванишвили. Несколько лет назад он перевел часть своих активов на баланс этого фонда, в их числе туристические объекты, недвижимость, земельные участки в разных регионах Грузии. Среди них комплекс «Лагуна Вере» и прилегающая к ней территория.

Многие архитекторы, урбанисты и оппоненты власти принялись за критику сразу после того, как стало известно о строительстве гигантского, по меркам Тбилиси, комплекса. Не осталось в стороне и НПО «Институт городского развития».

«В Тбилиси сложно найти место, которое подходило бы для конструкции такого масштаба и высоты… За последние два десятилетия архитектурный облик и урбанистическая структура территории вокруг площади Героев и так серьезно пострадали. А объем работ, предусмотренный проектом, нанесет критический ущерб правому берегу Куры», – сказано в заявлении организации, опубликованном в соцсетях.

Взамен же на строительство небоскребов, которые принесут фонду экс-премьера многомиллионную прибыль, «Карту» передал Тбилиси давно уже вышедший из эксплуатации и практически разрушенный спортивный комплекс «Лагуна Вере», жалуются оппоненты городских властей. На что мэр Тбилиси Каха Каладзе отвечает:

«Я понимаю реакцию политически ангажированных людей по проекту, абсолютно всем понятны причины этого. Однако фактом остается то, что благоустройство этой территории критически важно для нашей столицы, поскольку это центральная часть Тбилиси. Полностью сохранится инфраструктура «Лагуна Вере», более того, территория будет передана во владение муниципалитету. Естественно, я хочу поблагодарить за это Бидзину Иванишвили, благотворительный фонд «Карту». На этой территории находится и старое здание шелковой фабрики, которое хоть и не является памятником культурного достояния, но тем не менее создает своего рода исторический образ Тбилиси. Соответственно, при планировании (проекта) были учтены существующие обстоятельства, и это здание не только сохранится, но и будет сочетаться с запланированной застройкой».

Члена городского собрания Тбилиси от «Национального движения» Анну Гоголадзе возмущает тот факт, что градоначальник говорит о проекте как об уже утвержденном в обход всех инстанций:

«Важно и то, что мэр заявляет, что проект будет осуществлен! Получается, он ни во что не ставит городское собрание, ответственное за выдачу разрешения или отказ... Еще в 2017 году одним из предвыборных обещаний Кахи Каладзе было обустройство самой сложной и важной транспортной развязки города – площади Героев. В его клипах мы слышали о планах по возвращению первозданного вида «Лагуна Вере». Но он не выполнил ни одного своего обещания, и сегодня на этом месте, представляющем огромную проблему для столицы в плане транспортного движения, мы получаем коммерческий бизнес-проект Бидзины Иванишвили. А Каладзе еще выходит и говорит о политической ангажированности. Он сам ангажирован, поскольку служит интересам Иванишвили, в которых исключаются потребности города».

Мэр пообещал жителям столицы, что к проекту восстановления «Лагуна Вере» будет привлечена заинтересованная общественность. «Вместе с жителями мы определим, как должен проходить процесс», – сказал Каха Каладзе. Однако Ната Перадзе советует жителям Тбилиси не доверять словам мэра:

«У них все решено, что и как они там хотят, кто этот проект будет осуществлять, и все это будет длиться годами, как всегда, как и ипподром и т.д. Сейчас и на территории телевидения (Общественного вещателя) собираются комплекс строить, и на ул. Саканела огромный комплекс, и город станет абсолютно непригодным для жилья. И самое для меня обидное, что население уже так устало от протестов и столько флангов для этих протестов, что я не вижу потенциала для того, чтобы остановить все это».

Впрочем, протест все же продолжится, говорит активистка и призывает всех небезразличных жителей Тбилиси выступить против решения городских властей.

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