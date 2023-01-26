Газета «Независимая Республика» пишет, что недавно кабинет министров РА провел совещание, на котором рассматривали вопрос об электрохозяйстве республики. На заседании было сказано, что положение в этой области тяжелое, граждане не платят за свет и «надо в этом направлении усилить работу».

Неужели, не решив проблему платежей за свет, руководство думало, что майнеры будут платить за свою деятельность? Что это? Ошибка или специально введен такой вид деятельности, который разрушил электрохозяйство страны?

Главный редактор издания Юрий Кураскуа уточняет: «Кстати, об этом говорится более 25 лет, а последние три года – еще чаще. А света стабильного как не было, так и нет. Самое интересное: все, кто присутствовал на совещании, – это бывшие президент, вице-президент, премьер-министр, министры, работавшие во власти 10-14 лет назад. Почему они тогда, обладая большими полномочиями, не занимались вплотную вопросами света и его оплаты? Мы до сих пор не можем решить вопрос, кто должен следить за освещением на трассе «Сухум-Псоу». Нас окончательно посадили на ноль разрешением в 2020 году заниматься майнингом. Неужели, не решив проблему платежей за свет, руководство думало, что майнеры будут платить за свою деятельность? Что это? Ошибка или специально введен такой вид деятельности, который разрушил электрохозяйство страны? Сейчас продавливается среди населения «понимание» необходимости продажи нашей электросистемы в первую очередь инвесторам из-за пределов республики. Не решив многие проблемы, руководство уже второй раз за короткий срок поднимает тариф за свет».

Блогер Дмитрий Максимович (Дмитрий Мушба) на своей странице в Facebook поделился впечатлениями после просмотра новостей о расширенном совещании с руководителями центральных органов исполнительной власти по итогам 2022 года, которое провел президент Аслан Бжания.

«Кредиты брать! Штрафы увеличить! Наказание ужесточить! Население украло из бюджета полмиллиарда! В попытках объяснить причины собственной неэффективности чиновничья братия всегда готова обвинят кого угодно и что угодно, только не самих себя. И штрафы слишком малы, и народ незаконопослушный, и ресурсов недостаточно. Но только не мы – мы невиноваты. Все это уже было много раз и повторяется снова. Мы пытаемся решить сложные проблемы простыми решениями. Аварии, люди погибают – увеличить штраф. Что ж, если это будет работать, давайте увеличивать, пусть будет не 50, а 500 тысяч, но вопрос в том, сможет ли МВД обеспечить неотвратимость наказания и равенство всех перед законом? Работая по тем же принципам, едва ли это возможно. (Простите, мы тридцать лет неспособны убрать с дороги коров)», – пишет Дмитрий Максимович.

Он считает, что повышение штрафов повысит коррупционную составляющую. А что касается тех, кто пролетает на красный, пользуясь государственными номерами или прочим иммунитетом, то блогер сильно сомневается, что они вообще переживают по этому поводу. Та же история, по его словам, и с остальными «полезными» инициативами:

В проблемах энергетики, конечно, проще всего обвинить тех, кто дома по паре машинок держит. Но, наверное, нужно сказать и о том, каким образом это оборудование в Абхазию попадает

«Кредит на энергетику. Это, конечно, хорошо, что нам денег готовы дать, но хотелось бы знать, что мы будем за это должны. Так, ради интереса, а то, знаете ли, мы еще за ваш железнодорожный кредит не расплатились, а вы уже новый для нас готовите. Хорошо бы при людях, так сказать, обсудить, что там к чему, а потом уж вместе решать, нужен нам такой кредит или нет. И особенно смета интересует, конечно. Уж извините, в связи с последними госзакупками доверия к этим процессам как-то не прибавилось. Майнинг. В проблемах энергетики, конечно, проще всего обвинить тех, кто дома по паре машинок держит. Но, наверное, нужно сказать и о том, каким образом это оборудование в Абхазию попадает, ведь не с неба же оно падает, в самом деле, и не из земли абхазской произрастает. Кстати, можно было бы сразу и список чиновников разных уровней, депутатов, силовиков, глав сел и районов, у которых собственные майнинг-хозяйства имеются, приложить. Но нет, об этом нельзя. А простой народ, да, виноват – не делится, с кем надо. Как легко принимать решения, когда знаешь точно, что на тебе они никак не отразятся. Кредиты эти тебе не возвращать, штрафы эти тебе и твоим близким не оплачивать. Только вот примитивные меры на сложные вызовы не отвечают», – отметил блогер.

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Тему продолжил общественный деятель Астамур Какалия, на своей странице в Facebook он дал оценку общественно-политической ситуации в стране.

Страна замерла. Замерла не в ожидании реформ. Их уже не будет. Страна замерла в ожидании надвигающегося хаоса, из которого, возможно, родится новый порядок

«Это апогей несправедливости, когда законопослушные граждане должны вкалывать, чтобы содержать свои семьи, а кому-то просто в обход закона капают деньги. На мой взгляд, надо либо реально пресечь незаконную деятельность, масштабно, ну, либо давайте все вместе займемся майнингом и обрушим нашу энергосеть. Более ущербной госсистемы трудно себе представить. Система так терпима и так лояльна к плутовству и вместе с тем очень строга к тем людям, кто по-настоящему работает. Паразитарная система выстроена, и, как ее не гримируй, все признаки ее разложения уже очевидны. Услышат ли нас? Услышат. Начнут ли проводить настоящие системные реформы? Нет. Можно ли еще потянуть время? Можно попытаться, как обычно, но напряжение в обществе слишком велико, и оно найдет выход. Не будет постепенных изменений – будут резкие и болезненные. Это был ваш выбор – и общества, поддерживающего темы пустышки, и политиков. Думаю, понимание того, что так дальше не может продолжаться, есть даже у участников расширенного совещания – вглядитесь в их лица на экранах ТВ, и вы поймете, что и они это понимают. Страна замерла. Замерла не в ожидании реформ. Их уже не будет. Настоящих, системных реформ не будет. Страна замерла в ожидании надвигающегося хаоса, из которого, возможно, родится новый порядок. Это уже неизбежно. Президент говорит о том, что следующий год станет началом реформ, а на мой взгляд – уже поздно. Ничего уже не начнется. Страна ждет шторма, и он неизбежен – хотим мы этого или нет», – заключил Астамур Какалия.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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