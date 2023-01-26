Правительство Абхазии приняло решение взять новый кредит у России – 1,5 миллиарда рублей планируется направить на восстановление энергетической отрасли. Эксперты и политики категорически возражают против «безответственных шагов нынешних министров, ставящих Абхазию в полную зависимость от внешних финансовых вливаний», и призывают изыскивать собственные средства, сокращая расходы чиновников.

Программа оптимизации энергообеспечения под полуторамиллиардный кредит

На расширенном совещании по итогам 2022 года, которое прошло 24 января в администрации президента Абхазии, премьер-министр Александр Анкваб подтвердил намерение руководства взять кредит на энергетическую отрасль:

«В целях оптимизации энергообеспечения была разработана соответствующая дорожная карта, в которой были утверждены рамки тарифной политики на пять лет и программа по установке приборов учета для потребляемой электроэнергии. Из средств республиканского бюджета на первом этапе приобретено 9000 приборов учета, в наступившем году планируется приобрести еще 10 тысяч приборов. В этом году на эти цели запланировано, к сожалению, всего лишь 200 млн рублей. В любом случае, в рождении этой цифры активное участие приняли все профильные комитеты парламента, депутаты поддержали, и мы надеемся эффективно реализовать эту сумму. Но, исходя из того, что абсолютные цифры, к сожалению, малы, нами ведутся переговоры с российской стороной о предоставлении инфраструктурного кредита в размере 1,5 млрд рублей».

Действительно, у правительства есть утвержденная 9 июня 2022 года целевая программа «Создание системы коммерческого учета электроэнергии в сетях Единого оператора передающих и распределительных сетей Республики Абхазия на 2022-2026 годы». В ней предусматривается выделение 1,5 млрд рублей до 2026 года на установку 83 тысяч приборов учета. Разработчиком программы является госкомпания «Черноморэнерго». В ней четко обозначены все цифры и сроки, но, если сопоставить данные из программы и фактическое исполнение, озвученное премьер-министром, получается, что по установке приборов учета она не исполняется даже наполовину. Так, в 2022 году было запланировано установить 23 тысячи приборов учета, но, по данным Александра Анкваба, было приобретено только 9 000 приборов учета. На 2023 год в программе запланировано 20 000 приборов учета, а премьер сообщает, что планируется приобрести только 10 000 приборов.

Депутат парламента Дмитрий Маршания в телефонном разговоре сообщил, что не готов комментировать сам кредит, поскольку не знает ничего об условиях и сроках его предоставления, но он согласился с тем, что правительственная программа по энергетике не выполняется в полном объеме.

В бюджет 2023 года, по его словам, правительство заложило на энергетику всего 150 млн рублей и никак не обозначило назначение этих средств. Депутаты парламента настояли на том, чтобы Минфин изыскал дополнительные средства и заложил 200 млн рублей, а также обозначил в бюджете назначение этих средств именно на приобретение приборов учета. По мнению Дмитрия Маршания, необходимости брать кредит на энергетику не было бы, если бы правительство регулярно с 2019 года закладывало аналогичную сумму на приборы учета. За три-четыре года оно своими силами без заимствований могло бы решить проблему собираемости платежей за электроэнергию, и госкомпания «Черноморэнерго» уже получила бы средства на содержание отрасли.

Совет экономиста: сократить расходы чиновников и изыскать собственные средства

Выступление премьер-министра на совещании у президента прокомментировал экономист Ахра Аристава, он сказал, что в ситуации, когда правительство отказалось выплачивать предыдущий железнодорожный кредит, брать новый неприемлемо:

«То, что премьер-министр Республики Абхазия заговорил о необходимости взять кредит в полтора миллиарда рублей на энергетическую отрасль, говорит только об одном: что правительство само себя загнало в тупик. Когда нет никакой внятной экономической программы, когда допускаются серьезные ошибки, я имею в виду постановление правительства о легализации майнинга, мы имеем такие вот тяжелые последствия. На сегодняшний день нынешний состав правительства подписал протокол к соглашению и отложил выплату железнодорожного кредита до 2034 года. То есть нынешний состав правительства фактически отказался выплачивать железнодорожный кредит, долг по которому составляет более миллиарда рублей и еще около 200 млн рублей проценты. И плюс к этому брать еще кредит в 1,5 миллиарда рублей в ситуации, когда тарифная политика правительства привела к тому, что собираемость платежей за электроэнергию упала, я считаю, абсолютно недопустимо!»

Ахра Аристава предлагает правительству вместо нового кредита сократить расходы на чиновников и изыскать собственные средства на поддержание энергетической отрасли:

«Надо изыскивать средства внутри страны, сокращать расходы на бюрократический аппарат, такие статьи расходов в сметах министерств и ведомств, как покупка оборудования, мебели, командировки, расходы на транспорт. Надо переходить к режиму жесткой экономии для чиновников, там можно изыскать серьезные суммы и перенаправить эти средства, я уверен, что парламент поддержит. Что касается того, что премьер-министр говорит о поддержке депутатов, я присутствовал на двух заседаниях комитета по бюджету, наоборот, правительство отказывалось от дополнительного финансирования. Это благодаря тому, что сами депутаты настояли, удалось добавить сто миллионов рублей, хотя предложения были до 500 миллионов рублей при необходимости добавить, но сократить другие расходы. К сожалению, кабинет министров отверг это предложение, и сегодня говорить о том, что депутаты поддерживают, я сомневаюсь, что они будут голосовать за то, чтобы ратифицировать очередной международный кредит в полтора миллиарда рублей».

Политическая партия «Форум народного единства» предупреждает…

Против намерения правительства взять полуторамиллиардный кредит у России выступила и республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии».

В своем заявлении ФНЕА напоминает, что нынешний состав кабинета министров за исключением нескольких человек – это те же лица, которые добивались предоставления Абхазии двухмиллиардного железнодорожного кредита, который их стараниями был получен в 2010-м году. На тот момент его сумма превышала собственные доходы республиканского бюджета, а соглашение принималось в обход парламента. Этот кредит до сих пор не погашен. Переложив бремя выплаты старого кредита на плечи будущих поколений, «Анкваб и его команда хотят вновь взвалить тяжкое бремя еще одного кредита на плечи народа опять без всякого разумного плана по его возвращению»; не считаясь с общественным мнением, они вновь предпринимают шаги, загоняющие страну в долговую яму», – говорится в заявлении.

ФНЕА предупреждает руководство страны о том, что не допустит ситуацию, когда за очередные многомиллиардные долги будут расплачиваться налогоплательщики, то есть народ Абхазии. Стремление правительства снова влезть в долги они называют «безответственными шагами нынешних министров, ставящих страну в полную зависимость от внешних финансовых вливаний».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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