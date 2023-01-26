В Цхинвале разгорелся скандал, связанный с обвинениями одного из пробибиловских интернет-ресурсов в адрес югоосетинского президента Алана Гаглоева и министра обороны Марата Павлова. Анонимный телеграм-канал обвинил их в намерениях украсть оборудование батальона специального назначения с целью перепродажи. Сегодня Минобороны отреагировало на эти обвинения.

Около двух недель назад один из анонимных телеграм-каналов, пишущих о Южной Осетии, сообщил о планах действующих властей продать специальное оснащение бойцов батальона специального назначения, ранее приобретенное за 6,5 млн рублей.

В публикации говорилось, что оно было оплачено Анатолием Бибиловым в 2021 году, но поставщик доставил его лишь в августе 2022 года. С тех пор комплекты «лежат и пылятся на складах Минобороны».

Телеграм-канал утверждал, что Алан Гаглоев и глава Минобороны Марат Павлов сговорились продать тепловизоры, спецрюкзаки, бронежилеты, бушлаты, значительно подорожавшие после начала российской специальной военной операции в Украине.

Сегодня информагентство «Рес» опубликовало официальную реакцию Минобороны на эти обвинения. Представители оборонного ведомства отметили, что закупка вещевого имущества и спецобмундирования для личного состава батальона специального назначения осуществлена прежним руководством Минобороны:

«Вещевое имущество и спецобмундирование несколько месяцев находятся на складе в расположении батальона спецназа, так как командованием подразделения они не приняты на баланс в связи с тем, что отдельные наименования перечня не соответствуют характеристикам, указанным в договоре. В перечне закупленного имущества предметов для спецоснащения батальона спецназа и тепловизоров для спецназовцев, как указано в статье, нет».

При этом в сообщении подчеркивается, что средства на оборудование были выделены из бюджета Министерства обороны, а не из иных источников, как указано в публикации телеграм-канала, то есть не из сбережений Анатолия Бибилова.

О чем, собственно, идет речь. Анонимный сайт троллит президента и его команду. Сама статья – пустышка. Павлов и Гаглоев обвиняются в намерениях совершить некое преступление. То есть в том, что еще не произошло, но теоретически может произойти, даже вот-вот произойдет, потому что люди они нехорошие. А Минобороны решает выступить с некими опровержениями и даже угрозами подать иск против телеграм-канала за клевету.

Простите, кого вы опровергаете? Анонимных троллей? С кем собираетесь судиться? Вы знаете их имена, адреса, можете доказать, что публикация - это их рук дело?

На самом деле, это история не про оборудование и не про жалкие шесть миллионов рублей, она про непродуманную информационную политику администрации Гаглоева.

Нельзя официальным органам реагировать на анонимные источники. Нельзя вступать с ними в полемику. Это заведомо проигрышная стратегия. Наверное, исключения могут составлять случаи, когда речь идет о провокационных заявлениях, способных вызвать массовую панику, к примеру, когда анонимы заявляют о планирующейся, по их информации, серии терактов или о чем-то таком. Но бросаться лицом в навоз из-за обвинений в намерениях украсть шесть миллионов рублей? Вы это серьезно?

Надо признать, что троллинг профессиональный. Несколько анонимных ресурсов, явно поддерживающих Анатолия Бибилова, переигрывают команду Гаглоева на информационном поле. Они отрабатывают каждый вложенный в них рубль – любой чих президента или его чиновников превращают в негативную информацию. Будь то новогоднее поздравление президента или история про автомобильный номер со знаком «z» Анатолия Бибилова, да что угодно.

Доказательная база здесь неважна, анонимам это без надобности, их цель – создать негативное отношение к руководству, посеять среди людей недоверие… Чем отвечают власти? Они популяризируют эти ресурсы своей реакцией. Делают из них равноправную и равновесную часть внутреннего политического дискурса. Нет больше никакого анонимного телеграм-канала, есть обвинители и оправдывающиеся обвиняемые. Так это работает.

Сегодня телеграм-канал даже опубликовал благодарственное письмо к руководству республики:

«Редакция выражает благодарность президенту Алану Гаглоеву и министру обороны Марату Павлову за продвижение нашего ресурса. Вчерашняя публикация с оправданиями по обмундированию спецназа МО РЮО увеличила количество подписчиков… более чем на 10% только за одни сутки. Отдельное спасибо международному агентству «Спутник», их вклад и выход с их помощью на международную аудиторию для нас особенно ценен».

С этим не поспоришь, благодарность вполне заслуженная. А как могло бы быть, если уж невтерпеж отреагировать? Наверное, можно было в рамках еженедельного совещания президента с силовиками спросить министра обороны, какие проблемы с переоснащением вооруженных сил?

На это Марат Павлов бы ответил, что им поставили недокомплект оборудования для спецназа. Поставщики не выполняют обязательств, но он не несет за это ответственности, потому как сделка была заключена в 2021 году, еще до его назначения. Тогда президент спросил бы министра ЧС Ибрагима Гассеева, занимавшего в ту пору пост главы оборонного ведомства. Тот бы ответил, что сделку через его голову заключал президент Бибилов, что касается его, то он изначально был против, потому что поставщики не внушали ему доверия. Или что-то такое… На это президент бы дал указание прокуратуре разобраться и доложить. Как-то так. И ни слова про телеграм-каналы, но те, кто уже был знаком с публикацией, это бы услышали.

В принципе, история вполне себе рабочая – поставщики или подрядчики не выполняют своих обязательств. Эка невидаль. Цена вопроса – ничтожная, но, повторюсь, товарищи тролли сделали из этого событие, а реакция властей возвела его в куб. Наверное, здесь есть о чем задуматься, но не троллям, а тем, кто отвечает за информационную политику Гаглоева.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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