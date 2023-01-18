Почему Анатолий Бибилов решил выйти из тени именно сейчас?

Информационную неделю сделало вот это заявление экс-президента Южной Осетии Анатолия Бибилова на одном из анонимных телеграм-каналов:

«Даже если мы этого не хотим, ведь мы никогда не стремились быть оппозицией, все равно на сегодняшний день партия «Единая Осетия» является оппозиционной по умолчанию или, как говорят многие политики, априори мы уже являемся оппозиционной партией. И от этого мы никуда не денемся. Однозначно, да, конечно. Но оппозицией именно системной, не уличной, а конструктивной, какая и необходима для развития страны».

В этом заявлении нет ничего неожиданного. Ни для кого не секрет, что Анатолий Ильич не смирился с поражением на президентских выборах и считает его стечением неблагоприятных обстоятельств: подвели свои, на чей профессионализм он надеялся, подвели кураторы – их поддержка могла быть более ощутимой. Бибилову даже приписывают такой упрек в их адрес, как предательство. В этом смысле о готовящемся реванше в окружении Алана Гаглоева начали говорить еще до его инаугурации со ссылкой на некие источники в окружении экс-президента.

Поэтому заявление Анатолия Ильича следует воспринимать скорее в качестве сигнала своим сторонникам как подтверждение намерений. Очевидно, они этого ждали, они были единственными, кто нуждался в этом подтверждении.

Заявление по содержанию сдержанное. Оно явно не ставило своей целью произвести громовой эффект, скорее, наоборот, успокоить своих визави: мол, мы оппозиция «априори», то есть от предшествующего, заранее известная, при этом оппозиция системная, но ни в коем случае не уличная – бунтовать не будем.

Это заявление можно считать началом избирательной кампании в парламент республики его парии «Единая Осетия».

Другой вопрос: почему Анатолий Бибилов решил выйти из тени, а, например, не ограничился заявлением формального лидера партии? Почему решил, что уже настало его время включаться в политическую борьбу? Наверное, это главный вопрос к заявлению.

В самом деле, почему теперь? Все-таки время работает на политика, отрешенного от власти протестным электоратом. Как, например, было с Эдуардом Кокойты, но у него между изгнанием из республики и его триумфальным возвращением прошло три года, а Анатолий Бибилов решил вернуться в политику уже через семь месяцев.

Наверное, отчасти это решение объясняет опубликованное в соцсетях заявление «Гражданской платформы» – общественного объединения, поддержавшего Алана Гаглоева на президентских выборах:

«Алан Эдуардович, глядя на ваши назначения, нам, «Гражданской платформе», уже кажется, что вы высоко цените тех, кто противостоял своим гражданам, в том числе и вам во время стояния на площади после смерти Инала Джабиева. Цените людей, которые радостно исполняли в жесткой форме приказы экс-президента Бибилова! Сегодня те, кто под угрозой увольнения запрещал своим подчиненным выходить на площадь в поддержку семьи Джабиевых даже после работы, те, кто презирал всех стоящих на площади, благополучно продолжают успешно работать на своих должностях, не показав никаких положительных результатов…»

Это один из многих сигналов о разочаровании избирателей, поддержавших Алана Гаглоева на выборах. К ним можно добавить историю со сносом старого моста и многие другие ошибки, совершенные его командой за полгода правления. Главная из них – нежелание заниматься внутренней политикой.

Команда Гаглоева упустила массу возможностей по укреплению своего положения в обществе и разоблачению предшественников. Это время упущено, потому что расследования должностных преступлений, как горячие пирожки, нельзя откладывать про запас.

Сейчас они уже неупотребимы, они уже не будут иметь такого политического эффекта, какой могли бы получить летом прошлого года. Кроме того, разбор тех же результатов проверки федерального казначейства уже чреват встречными обвинениями, потому что совместителей не стало меньше, во всяком случае, не настолько меньше, чтобы пенять своим предшественникам.

В пользу Бибилова незначительная разница голосов во втором туре президентских выборов – четыре тысячи. Отставание не так уж непреодолимо, потому что в окружении Гаглоева не нашлось политиков, способных удержать вокруг себя протестные голоса или хотя бы озаботившихся такой необходимостью, на что указывает не только разочарование «Гражданской платформы». Протестный электорат фрагментируется – этого нельзя не заметить.

Чем больше будет таких обособившихся в своих разочарованиях сообществ, тем меньше у них шансов преодолеть 7%-ный барьер на парламентских выборах и тем больше шансов у «Единой Осетии» занять ведущую роль в парламенте следующего созыва.

В чем принципиальная разница между Гаглоевым и Бибиловым?

Предвыборные обязательства Алана Гаглоева предполагают благо для всех – реформирование системы управления в сторону большей открытости, демократичности, в пользу отказа от президентской монархии и т.п.

Разочарование избирателя связано в первую очередь с тем, что он не видит (за редким исключением) реформаторов в собранной им команде аппаратчиков. В этом смысле Гаглоев уже в цейтноте, ему срочно нужно формировать пакет предложений избирателю и заново перетаскивать его на свою сторону.

Предложения Бибилова куда более земные. Он сулит своим сторонникам будущее для себя: возможность трудоустроиться на нескольких ставках, сделать карьеру, отправить ребенка на учебу в престижный российский вуз, получить льготный кредит на развитие бизнеса, хотя бы поехать на стройку в ДНР или ЛНР и неплохо заработать. Бибилов знает, чем живут семьи, он готов помогать тем, кто его поддержит. Он это демонстрировал много раз, еще работая в МЧС.

Понятно, что это будущее не для всех, потому что в этой политике нет стремления создать среду, в которой каждый сам сможет позаботиться о себе в силу своих талантов и трудолюбия. Это ни в коем случае не свобода и не равноправие – это возможность стать его другом, стать частью привилегированного круга. И, надо признать, этот принцип работает.

Это часть патернализма, часть реальности, когда все необходимое для жизни поступает из России, а президент выступает в роли распределяющей руки, которая решает, кого кормить, а кого прогнать. Один из результатов такой политики – отток населения в Россию в поисках нормальной жизни. Но это даже к лучшему, потому что уезжают те, кто недоволен, а голосуют на выборах те, кто остался.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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