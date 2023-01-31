Обзор грузинской прессы

«Все красные черты пересечены, партия, по сути, уже разделена», – так политолог Гия Хухашвили комментирует процессы, проходящие в «Национальном движении». Впрочем, если рассматривать этот вопрос через призму государственной политики, то в этом разделении больше плюсов, нежели минусов, поскольку ослабление этой партии и ее раздробленность, по сути, лишает власть главного оружия – политической биполярности, заявил эксперт в интервью газете «Квирис палитра»:

«Мы знаем, что таким образом «Грузинская мечта» поддерживала свою власть, ей удавалось пропагандистски выводить всех своих противников на орбиту «Национального движения», после чего объявлялась битва добра против зла, и на этой волне они всегда оставались победителями. Если «Национальное движение» утратит эту «орбитальную притягательность», то, по сути, мы получим многопартийность в стране, что пойдет только на пользу политическому процессу, поскольку лишит правительство главного пропагандистского инструмента. Линия фронта растянется, властям придется столкнуться, возможно, с более слабыми и мелкими противниками, но им будет гораздо сложнее выстраивать свою пропагандистскую линию».

Сейчас возрос шанс на развитие более демократичной ситуации и образования коалиционного правительства в будущем, продолжает Гия Хухашвили. Экс-министр внутренних дел Вано Мерабишвили и бывший министр обороны Давид Кезерашвили, по его словам, запустили соответствующие процессы, возможно, сами того не понимая. У обоих изначально были долгосрочные планы, считает респондент издания.

Продукт, в который они вложили деньги, они сами же и испортили. Теперь у них могут остаться лишь осколки партии

«Когда они начинали борьбу (за «Нацдвижение»), минимальной выгодой для них мог стать контроль над основной оппозиционной партией, тем самым они бы удовлетворили как свои личные амбиции, так и политические и финансовые интересы. Кроме того, если они действительно являются основными инвесторами партии, то, естественно, хотят сами заказывать музыку. Однако они не учли многих факторов: в результате продукт, в который они вложили деньги, они сами же и испортили. Теперь у них могут остаться лишь осколки партии», – сказал Гия Хухашвили в интервью «Квирис палитра».

Основатель ТВ «Табула» Тамар Черголеишвили поделилась со своими подписчиками в социальной сети Facebook историей происхождения скандального голосового сообщения в чате, где, предположительно, экс-председатель «Национального движения» Ника Мелия отзывается нецензурными словами о третьем президенте Грузии Михаиле Саакашвили. Как утверждает Черголеишвили, эта запись была изъята из «дружеского чата», а сделана была в 2016 году:

Эти люди выбрали Мелия лидером, в 2021 году все они возились в его штабе, а когда они не получили от него мешок с деньгами, встали и обнародовали его запись

«В этом чате были я, Гига Бокерия, Гиги Угулава, Давид Кезерашвили, Гиви Таргамадзе, Гока Габашвили, Леван Тархнишвили, Ника Мелия и Ника Гварамия. Мы полемизировали с ним (с Гварамия) на тему – в каких «дозах» должен присутствовать Миша в эфирах, не могли убедить его в том, что это может быть пагубно. До последнего момента Мелия был в нашем лагере и в звуковом сообщении рассказал нам о разговоре с Мишей. А затем подскочил и начал обвинять нас в том, что мы предатели Миши. Еще тогда нужно было опубликовать эту запись, не скрывать ее… Однако Гига категорически отказался... Сейчас же все освободились от морального бремени Гиги… Эти люди выбрали Мелия лидером, в 2021 году все они возились в его штабе, а когда они не получили от него мешок с деньгами, встали и обнародовали его запись».

Тамар Черголеишвили пишет, что не желала говорить на эту тему до тех пор, пока не завершатся выборы председателя «Национального движения», поскольку это могло быть воспринято как «вмешательство в процессы в пользу одной из сторон», написала основатель ТВ «Табула» в соцсети.

* * *

Рынок труда Грузии столкнулся с серьезной нехваткой кадров, утверждает основатель «Ассоциации рестораторов Грузии» Шота Бурджанадзе, причем ситуация парадоксальна – в стране все еще серьезная безработица.

Рабочую силу, покинувшую страну, необходимо заменить. Спрос по определенным направлениям есть, а кадров нет

«Есть вакансии, есть рабочая сила, но в то же время наблюдается очень высокий уровень безработицы и миграция. Люди уезжают, чтобы проявить себя на новой «арене». Во многом эти грузины влияют на экономическое развитие страны, ведь иммигранты часто присылают деньги обратно в страну. Но рабочую силу, покинувшую страну, необходимо заменить. Спрос по определенным направлениям есть, а кадров нет», – цитирует Бурджанадзе информационное интернет-агентство BusinessPressNews.

Респондент издания считает, что проблема заключается в незнании рынка труда не только со стороны жителей, но и государства.

Сейчас в Грузии насчитывается 55 000 граждан Грузии, закончивших профессионально-технические училища, однако 80% из них остаются без работы.

«У нас есть такие профтехучилища, которые готовят десятки специалистов, но спрос есть в определенных направлениях, таких как туризм, строительство, медицина. Тяжело приходится сфере медицины, где нет ни санитаров, ни медсестер. Частный сектор и государство должны действовать согласовано. Когда на рынке нет спроса по конкретному направлению, выпускник остается без работы, а это значит, что средства тратятся впустую», – заявил Бурджанадзе в интервью BusinessPressNews.

Подписывайтесь на нас в соцсетях