В Грузии не наблюдается никаких подвижек в направлении борьбы с коррупцией, об этом заявляют представители НПО Transparency International – автора Индекса восприятия коррупции. В этом рейтинге за 2022 год государство заняло 41-е место среди 180 стран мира. В правящей «Грузинской мечте» видят в этом прогресс, но оппоненты напоминают, что позиции страны значительно не менялись последние несколько лет.

За 2022 год Грузии удалось улучшить свой показатель в Индексе восприятия коррупции на один балл, и теперь с 56 баллами государство заняло 41-е место в международном рейтинге. Этот индекс показывает, насколько эффективно страны борются с коррупцией: 0 баллов означает максимальный уровень коррупции, 100 – государство свободно от него. За последние 10 лет больше всего баллов Грузия набрала в 2018 году (58 баллов) и меньше всего в 2013-м (49 баллов). В последние годы показатель разнится на один балл, что не такое уж и большое достижение, заявляют в грузинском отделении НПО Transparency International.

«Изменение на один балл считается статистически незначимым. Показатель Грузии существенно не улучшился с 2012 года, что означает, что страна не предпринимала эффективных шагов по борьбе против коррупции за последние 10 лет. Результат Грузии (улучшение показателей на один балл) в основном обусловлен низким уровнем мелкого взяточничества, однако в то же время вызовом остается элитарная коррупция. К сожалению, в стране, которая когда-то была чемпионом по борьбе с коррупцией в регионе, власти уничтожают любой импульс для борьбы с проблемой. Правящая партия – «Грузинская мечта» – захватила основные государственные институты, суды и правоохранительные органы, благодаря чему злоупотребление властью на высшем уровне в основном остается безнаказанным», – сказано в письменном заявлении организации.

В правящей партии на это сообщение отвечают в привычной манере. Мэр Тбилиси Каха Каладзе не упустил возможности в очередной раз обвинить НПО в связи с потаканием интересов оппозиции:

«Это просто одно из ответвлений «Национального движения» под названием «Международная прозрачность». Это нельзя описать как один шаг, поскольку борьба по искоренению коррупции продолжается каждый день, и если вы обратите внимание на оценки, которые на протяжении лет давали Грузии серьезные международные организации, то увидите, есть ли на самом деле прогресс или нет».

Прогресса нет, значительного во всяком случае, говорит глава грузинского филиала Transparency International Эка Гигаури. Грузия последние четыре года остается в упомянутом рейтинге на отметках в 55-56 баллов. А на наличие элитарной коррупции указывают многие нераскрытые дела, в которых фигурируют высокопоставленные чиновники:

«Нет политической воли на то, чтобы государство боролось с элитарной коррупцией. Нам известны очень многие факты, по которым расследование даже не начиналось или следствие не доводилось до конца и дело отправлялось на полку. Одно из таких самых нашумевших дел – это дело Парцхаладзе, мы до сих пор не знаем, как этот человек приобрел столь большое имущество. (Несколько лет назад стало известно, что бывший генеральный прокурор Отар Парцхаладзе строит дом стоимостью несколько десятков миллионов, тогда оппозиция обвинила его в вымогательстве денег у бизнесменов.) Здесь речь идет и об огромном количестве тендеров».

Между тем некоторым представителям власти даже удалось похвастаться результатами Грузии, отмеченными в Индексе восприятия коррупции Transparency International, даже несмотря на критику самих представителей организации. К примеру, заместитель министра финансов Грузии Михаил Дундуа сказал:

«Рейтинг повысился на четыре места (с 2015 года), Грузия на 41-м месте, обгоняет девять стран Евросоюза, сравнилась с тремя (Чехией, Италией и Словенией), обгоняет 11 государств НАТО, на первом месте среди стран Черноморского побережья. Во многих рейтингах международных организаций Грузия попала в двадцатку лучших в Европе или даже в мире. Так что направление, взятое Грузией в плане антикоррупционной политики, успешно».

Возможно, власти действительно искренне пытаются бороться с мелкой коррупцией, однако речь идет о форме, представляющей собой максимальную угрозу для государства, напоминает член партии «Европейская Грузия» Бесик Донадзе:

«Корень элитарной коррупции – депутаты. Это очень много людей, которые используют свою политическую должность для присвоения государственной собственности. Их компании участвуют в тендерах, их родственники пользуются государственными программами (финансирования бизнеса). Государственная служба аудита отослала прокуратуре 41 заключение, в которых говорится, что некоторые рассматриваемые дела (предположительно, касающиеся коррупционных сделок) содержат признаки нарушения УК Грузии. Ни одно из этих дел не было расследовано».

Между тем в Transparency International отмечают, что выполнение 12 рекомендаций ЕС Еврокомиссии – лучший способ и возможность исправить ситуацию. Среди рекомендаций этого НПО – проведение эффективного расследования предполагаемых случаев коррупции на высшем уровне; предоставление СМИ и неправительственным организациям возможности свободно выполнять свои надзорные функции в безопасной среде; помощь в развитии НПО и критических СМИ, занимающихся расследованиями.

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