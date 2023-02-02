Часть оппозиции требует явки спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураба Абашидзе в парламент. Причиной тому стала аудиозапись его разговора с главой комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорием Карасиным, распространенная накануне YouTube-каналом Cyber Kmara.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе в интервью нескольким провластным телекомпаниям подтвердил подлинность аудиозаписи. По его словам, разговор проходил в т.н. пражском формате – с 2019-го из-за пандемии коронавируса переговоры проходят по телефону, на них обсуждаются торгово-экономические темы, транспорт и бизнес.

В беседе с Абашидзе глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин говорит о строительстве нового транспортного коридора между Россией и Грузией. Зураб Абашидзе при этом отвечает, что в сторону России уже идет строительство магистрали, но добавляет, что «говорить о чем-то еще (предположительно, о новых проектах) сейчас не время».

Однако исполнительный секретарь «Лело» Саломе Самадашвили все же требует пояснений:

«Вы знаете, что Россия сейчас находится под санкциями, и для обхода этих санкций им особо важно расширение транспортных возможностей, и в этом их союзником являются сегодняшние власти Грузии. Наше требование – в срочном порядке вызвать господина Абашидзе в парламент на слушание в рамках заседания комитета по иностранным делам. Он должен предоставить обществу полную информацию – о каких новых проектах идет речь, какие проекты требует у него осуществить российская власть? Это происходит, когда все задания России выполняются: срыв получения статуса кандидата в ЕС, строительства порта Анаклия, соответственно, стоит ожидать, что и другие задания – расширение транспортных коридоров, – начнут осуществляться в ближайшем будущем».

В правящей партии, защищая Абашидзе, заявили, что об осуществлении транспортного инфраструктурного проекта в сторону РФ обществу было известно и ранее. Об этом, в частности, сказал вице-спикер парламента Гия Вольский:

«Ничего не происходит и ничего не произойдет за спиной грузинского народа. А формат этот существует, как существуют и другие форматы между государствами, находящимися в отношении войны друг с другом».

Что это за формат, в котором в виде дружеской беседы официальные представители Грузии и РФ обсуждают государственно важные темы, интересуется лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе:

«Никто из нас не слышал о подобном формате. У нас официально разорваны дипломатические отношения с Россией, но за нашей спиной «Грузинская мечта» ведет с ними разговоры против государственных интересов Грузии. Что самое неприятное, так это то, что с большой вероятностью эти транспортные линии, коммуникации используются, в том числе, и для обхода санкций Россией, для открытия новых каналов и механизмов».

Впрочем, ничего нового Зураб Абашидзе действительно не сказал, утверждает соучредитель Центра стратегического анализа Грузии, бывший посол в Украине и России Валерий Чечелашвили. Тем не менее он считает неблагоразумным стремление развивать сегодня именно это направление:

«Тут проблема в том, что мы вообще осуществляем этот многомиллионный проект автобана, связывающего Россию с Грузией. Это стержень транспортного коридора Север-Юг, сегодня это совершенно бесперспективный транспортный коридор, потому что Россия находится под жесткими санкциями, и нет никакого смысла вкладывать такие деньги. Эти деньги сегодня нужно вкладывать в коридор Восток-Запад, который становится безальтернативным. Этот, как я предпочитаю его называть, Центральный путь – в первую очередь Рикоти, строительство которого продолжается столько лет, это автобан Тбилиси-Красный мост, это участок Дапнари-Григолети и объездной автобан вокруг Батуми. Именно сюда нужно вкладывать деньги, а не в бесперспективный проект, который идет в направлении России».

Тем временем в оппозиции считают, что тема эта не должна быть закрыта. Официальные представители Грузии не должны обсуждать какие-либо проекты с Россией в разгар войны в Украине, говорит лидер «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе:

«Мы знаем, что Иванишвили иногда говорит с Россией устами Абашидзе, иногда – министра ВД и т.д. Проблема в том, что мы как-то привыкли считать, что это нормально, когда Иванишвили договаривается о чем-то со страной – врагом №1. Когда Россия убивает детей в Украине, мы разговариваем с РФ в такой дружеской тональности – это отвратительно. Мы также должны доказать всему миру и себе, что это ненормальная ситуация для людей, проживающих в этой стране».

На 24 февраля, в годовщину начала войны в Украине, часть оппозиции запланировала акцию в поддержку украинского народа. Митинг начнется в семь часов на проспекте Руставели.

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