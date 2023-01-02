Грузия-2022: на заколдованные круги своя

Главным событием 2022 года в Грузии, как и во всем мире, большинство считает российскую интервенцию и полномасштабную войну в Украине. Вопреки большинству премьер-министр Ираклий Гарибашвили это счел главным вызовом для Европы, а событием года он назвал предоставление Еврокомиссией 12 рекомендаций Грузии для получения статуса кандидата в ЕС. В этих 12 пунктах аккумулировались все те проблемы, которые накопились в годы правления «Грузинской мечты», и к концу года они так и не были разрешены.

Война в Украине в итогах премьер-министра Ираклия Гарибашвили оказалась не главным событием года. По его мнению, это, конечно, беспрецедентный вызов для всего мира, региона, а значит, и для Грузии, с которым, как считает Гарибашвили, его правительство справилось успешно:

«Мы с первого дня заняли правильную позицию, провели правильную политику, и я неоднократно говорил, что целью нашей команды должна быть защита наших национальных интересов. Мы проводим политику, которая в первую очередь требуется нашему народу и отвечает его интересам. Еще раз хочу сказать, что мы очень обеспокоены из-за этой войны. Еще раз хочу выразить свою поддержку украинскому народу, пожелать ему мира, скорейшего окончания этой войны».

«Правильная политика» «Грузинской мечты»

Главным же событием для Гарибашвили стало предоставление стране 12 рекомендаций, выполнив которые она получит статус кандидата. При этом премьер-министр не забыл отметить, что Грузия больше заслуживала этот статус, чем Украина и Молдова. Хотя на этот раз Гарибашвили все-таки признал, что и эти перспективы без Украины и войны на ее территории могли бы и вовсе не появиться:

«Эта война ускорила процессы, мы это хорошо понимаем. Мы, конечно же, еще раз хочу повторить, ждали, что получим статус кандидата, но мы понимаем, что это было политическое решение – то, что на этом этапе Грузии не был предоставлен статус. Но мы верим, что наша страна этот статус получит очень скоро. Я опираюсь на обстоятельства и те успешные реформы, которые мы провели. Определенные для нашей страны 12 рекомендаций выполнены досконально с вовлечением парламента, правительства».

Представители «Грузинской мечты» не вспоминают и о том, что партия власти не спешила с подачей заявки на вступление в ЕС, каких усилий и общественного протеста стоил Грузии единственный официальный визит за все это время в Украину, который совершил спикер парламента Шалва Папуашвили в апреле. И неизвестно, отправило бы правительство в декабре генераторы в обесточенные города Украины, если бы не заявление украинского дипломата в Тбилиси Андрея Касьянова и не кампания гражданских активистов по сбору денег «Поделись светом».

С самого начала 2022 года, когда многим было понятно, что все идет к войне, в Тбилиси грузинские власти, в отличие от мировых столиц, предпочитали больше молчать или осуждать вполголоса агрессивные действия России в Украине. Например, принятая парламентским большинством 1 февраля резолюция в поддержку Украины, в которой не упомянута Россия, что стало причиной недовольства части оппозиции.

Вместо власти кремлевскую политику громко осуждали грузинские активисты, организовывая с конца января акции солидарности с Украиной, на которых раздавалась критика в адрес премьер-министра Ираклия Гарибашвили и всей «Грузинской мечты» из-за сдержанной позиции по отношению к России.

Недовольство оппонентов власти вспыхнуло с новой силой после начала российской интервенции в Украину. На второй день, 25 февраля, глава грузинского правительства заявил, что Грузия не присоединится к международным санкциям против России:

«Мы, конечно, изучили экономические и финансовые санкции наших международных партнеров против России после начала боевых действий в Украине, и я хочу недвусмысленно заявить, что Грузия, исходя из наших национальных интересов, не собирается участвовать в экономических санкциях, так как это только навредит нашей стране и населению. Следовательно, я, как руководитель правительства, ответственный как за внутреннюю, так и за внешнюю политику, руководствовался только национальными интересами».

«Мечта» против президентов

Градус напряжения между Киевом и Тбилиси вырос и после того, как Грузия воспрепятствовала отъезду грузинских добровольцев в Украину. Президент Владимир Зеленский отозвал посла Украины в Грузии Игоря Долгова для консультаций.

Ряды недовольных позицией грузинских властей пополнила и президент Саломе Зурабишвили. Она, не дожидаясь разрешения правительства, стала объезжать европейские столицы, чтобы на фоне войны в Украине, по ее словам, Запад не забыл и о Грузии. В марте во время ежегодного доклада в парламенте президент Зурабишвили появилась вместе с исполняющим обязанности посла Украины Андреем Касьяновым, что заставило лидеров «Грузинской мечты» забыть о грузинском гостеприимстве и раскритиковать президента за нарушение протокола. Но депутатов партии власти самое неприятное ждало впереди. Зурабишвили обвинила власть в монопольном правлении и попытке ограничить ее зарубежные визиты и назвала сдержанную позицию власти в вопросе Украины неподобающей грузинам:

«Власть грешит, когда не смеет высказать то, что диктуют нам наша история и достоинство, этому нет оправдания. Никакая осторожность или страх не оправдывает нашего уклонения от того, чтобы достойно, хотя бы словом, стоять там, где этого требуют совесть и грузинство», – заявила с трибуны парламента президент Зурабишвили 14 марта 2022-го.

Воздала она там же «по грехам» и оппозиции:

«Оппозиция грешит, когда в Брюсселе, Киеве или в США старается очернить имя Грузии и представить дело так, что якобы мы достоинству предпочли страх. Якобы мы недостойны ни вхождения в ЕС, ни партнерства с НАТО и США. Или еще хуже, когда оппозиция утверждает, что якобы правительство, а значит страна, сменила прозападный курс – это ведь оскорбление своей страны и народа. А общество гораздо бдительнее вас, сознательнее и мужественнее вас, и, что главное, оно едино».

В ответ правительством был внесен иск в Конституционный суд, оспаривающий полномочия президента в процессе назначения послов. В декабре администрация президента распространила заявление о том, что судьба этого иска к концу года оставалась неясной, тогда же усилилось все общественное и политическое давление на президента, особенно со стороны «Грузинской мечты». Тогда из-за ухудшения состояния здоровья находящегося уже год в заключении бывшего президента Михаила Саакашвили его близкие и соратники организовали кампанию с призывом к президенту Зурабишвили помиловать его, а к мировому сообществу – содействовать его отправке на лечение за рубежом.

«То, что происходит сегодня по отношению к институту [президента], недопустимо. К институту, не к женщине. Давление, буллинг ... прямой шантаж, угроза, унижение!» – возмущалась Зурабишвили 28 декабря в своей резиденции, после того, как сторонники правящей силы хлынули, как она сказала, с акцией во двор президентской резиденции со слоганом «Не помилуй Мишу!»

Тогда же Саломе Зурабишвили, ранее заявлявшая, что «никогда не помилует» Саакашвили, сказала, когда ответит на главный вопрос о помиловании Саакашвили: «Ответ будет тогда, когда будет». Так и не прояснив свою позицию, лишь призывая все политические силы к единству и согласию в течение года, Саломе Зурабишвили так и не смогла внести свой вклад в деполяризацию.

Деолигархизация по-грузински

А деполяризация значится первым пунктом в том самом списке рекомендаций, который Еврокомиссия выдала Грузии 17 июня 2022 в ответ на заявку о предоставлении статуса кандидата на вхождение в ЕС. В «Грузинской мечте» сочли несправедливым, что Украина и Молдова такой статус получили. Лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе в течение года неоднократно заявлял о том, что если бы Грузия согласилась на открытие второго фронта против России, то также получила бы этот статус:

«Именно из-за войны (европейские лидеры) предложили ей (Украине) сделать заявку и из-за войны предоставили статус кандидата на членство в ЕС. Это не мое заявление – это заявление лидеров ЕС. Именно поэтому мы можем вывести очень простое логическое заключение: если бы Грузия была или оказалась завтра в той же ситуации, в которой была и находится Украина, в этом случае, естественно, ей был бы гарантирован статус кандидата. Но у нас очень большая надежда на то, что без этого мы в декабре сможем получить его», – утверждал уже в июле Кобахидзе.

За все это время лидеры правящей партии обвиняли «Нацдвижение» и представителей украинских властей в желании втянуть Тбилиси в войну. А о том, как сетовал в конце марта в одном из интервью глава СНБО Украины Алексей Данилов о том, что Украину устроило бы открытие второго фронта в Грузии и в Молдове, представители власти вспоминали весь оставшийся год.

При этом в «Грузинской мечте» не обращали внимания на предостережения западных партнеров, в том числе, тогдашнего посла ЕС в Грузии Карла Харцеля о том, что и в 2021 году по части выполнения обязательств в рамках договора об Ассоциации с ЕС в Брюсселе накопилось много вопросов к грузинским властям, и это будет учитываться при предоставлении стране статуса кандидата.

«Демократичность выборов, насилие 5 июля (2021-го) и последующие события, защита меньшинств и журналистов, посягательство на право на личную жизнь, упразднение Службы госинспектора. Из-за всего этого все больше сомнений в уважении демократических институтов и исправности механизмов демократического контроля», – говорил 30 мая Карл Харцель.

Все эти предостережения вскоре отразились в резолюции Европарламента от 9 июня. Этому документу глава партии власти Кобахидзе не придал значения. «Ценою в грош» – отозвался он о нем. В тексте содержался призыв освободить из заключения гендиректора ТВ «Мтавари» Нику Гварамия и отправить за границу на лечение Михаила Саакашвили. Европарламентарии там же рекомендовали властям ЕС ввести персональные санкции против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

«Если бы Бидзина Иванишвили не пришел к власти, сегодня, друзья, у нас не было бы страны. Почему? Потому что была бы втянута в войну, здесь устроили бы второй Мариуполь», – заявил 13 июня премьер-министр Гарибашвили перед началом правительственного заседания и пригрозил сказать «всю правду: что, зачем и почему».

Все это связано с разговорами о введении санкций против Иванишвили, предположили тогда в оппозиции, в частности, член тбилисского сакребуло от «Лело» Саба Буадзе:

«Появление в повестке дня вопроса о введении санкций против патрона Ираклия Гарибашвили привели к тому, что деструктивные заявления премьер-министра перешли на другой уровень. С этим связан тот агонический бред, который мы слышим из уст Гарибашвили. Если кто и есть сегодня деструктивный – это Иванишвили и «Грузинская мечта».

Именно с этой риторикой грузинских властей и ее готовностью всеми силами оградить Иванишвили, записать в олигархи оппонентов – Давида Кезерашвили, акционера телеканала «Формула», и Михаила Саакашвили, в Грузии многие стали связывать то, что стране вместо статуса предоставили 12 заданий, среди которых пятым значился пункт о деолигархизации.

Не жаловали в партии власти и первый пункт – «о деполяризации». И недели не прошло после выдачи ЕС европейских перспектив, как, выступая с докладом, премьер-министр Ираклий Гарибашвили отказ Еврокомиссии в предоставлении Грузии статуса кандидата в ЕС преподнес как сбывшуюся заветную мечту. Вслед за возражениями оппозиции Гарибашвили прибег к своему главному политическому оружию – к языку ненависти и нетерпимости к оппонентам.

«Ты не кричи, сиди спокойно… Вы – убогие сторонники маньяка», – отвечал премьер на гневные реплики оппозиционных депутатов. Особую «презентацию» устроил премьер-министр Ираклий Гарибашвили депутату «Лело» Саломе Самадашвили:

«Что касается госпожи Саломе Самадашвили, она очень нервничает, зная, что я должен перейти к ее обсуждению. Госпожа Саломе Самадашвили лично ездила в Брюссель и просила, чтобы Грузии не дали статус кандидата. Знайте в лицо изменника родины!» Успел премьер-министр Гарибашвили обозвать сумасшедшей и оппозиционного депутата Тако Чарквиани.

Грузия без статуса, но с Иванишвили

После такой демонстрации неприязни к оппонентам мало кто надеялся, что 24 июня саммит лидеров ЕС пересмотрит решение Еврокомиссии не присваивать статус кандидата стране. Так и случилось – осталось в силе лишь предоставление Грузии 12 европейских перспектив, но не статуса. Это подвигло гражданский сектор и общественников на многотысячную акцию протеста. Ее участники требовали отставки правительства, из-за действий которого Грузии было отказано в предоставлении статуса, об этом с трибуны заявил лидер движения «Сирцхвилия» («Позор») Шота Дигмелашвили:

«Требование грузинского народа, последнее слово народа – Ираклий Гарибашвили должен уйти со своего поста. И в рамках национального согласия должно быть создано правительство, которое выполнит все 12 рекомендаций Евросоюза до того, как наступит зима. Мы даем властям время, у них одна неделя на то, чтобы правительство Иванишвили ушло в отставку. Если власти и лично Бидзина Иванишвили не выполнят наши требования, сюда придет еще больше народа, чем сейчас, чем было 20 июня».

Организаторы отказали оппозиционным политикам в трибуне. Но согласились, чтобы к участникам акции по видеосвязи обратились советник главы Офиса президента Украины Давид Арахамия и президент Украины Владимир Зеленский:

«Я благодарен сынам Грузии, которые воюют против России вместе с нашими бойцами, их успех – это наш успех, их раны – наши раны. Наша победа станет победой каждого из них, а также каждого из вас. Мы никогда не сдадимся, потому что Донбасс и Крым – наша земля, а Абхазия и Южная Осетия – ваша. Если кто-то хочет это забыть, стереть, мы обязательно напомним, мы будем с вами. Вчера Украина получила статус страны-кандидата в члены ЕС, вы стоите на этом пути. Идите, мы вам поможем! Украина и Грузия – вместе, всегда! Слава Грузии, слава Украине! Мой грузинский неидеален, но мои чувства к вам искренни. Желаю вам удачи!» – заявил Зеленский.

Тем не менее организаторы проевропейской акции не смогли сохранить протестный заряд. Их ультиматум об отставке правительства так и остался холостым выстрелом. Но не забытым и не прощенным «Грузинской мечтой».

Она стала еще яростнее критиковать гражданских активистов, представителей НПО, а также Народного защитника Нино Ломджария, не прощая им критику «Грузинской мечты». Всех несогласных «Грузинская мечта» причислила к сторонникам «Нацдвижения», которое назвала партией войны. Были и другие эпитеты: «Нацдвижение» вместе с партиями «Стратегия Агмашенебели» и «Лело» стала именоваться радикальной оппозицией.

Но резкость антизападной риторики в «Грузинской мечте» некоторые сочли недостаточным. В конце июня трое депутатов: Созар Субари, Дмитрий Хундадзе и Михаил Кавелашвили покинули партию, чтобы, по их же словам, вскрыть и еще громче донести до общества всю подноготную закулисной дипломатии – как западные партнеры пытаются втянуть Грузию в войну.

Для «тройки» отколовшихся от партии власти первой мишенью стала посол США в Грузии Келли Дегнан. Они в неуважительном тоне требовали от дипломата объяснений, зачем она встречалась с Бидзиной Иванишвили в марте, не давила ли она на него, чтобы втянуть Грузию в войну. Им придало силу заявление Иванишвили, которое он неожиданно для всех, после года молчания, 27 июля обнародовал. Он подтвердил факт встречи с послом Дегнан по ее просьбе через месяц после начала российской интервенции в Украину. Не сообщая подробностей, Иванишвили повторил тезисы своей партии о попытке «определенных сил» втянуть Грузию в войну. К этой же попытке «определенных сил» он привязал свои личные проблемы со швейцарским банком Credit Suisse, с которым ведет многолетнюю тяжбу, и, как выяснилась, после начала войны в Украине банк жестко и надолго отказал Иванишвили в доступе к его активам.

Тогда же депутат, лидер Республиканской партии Хатуна Самнидзе обратила внимание на другой подтекст письма Иванишвили:

«В этом письме речь только о торгах и ультиматумы Бидзины Иванишвили нашим западным партнерам, о том, что ему нужно вернуть свои финансы обратно».

Посол США Дегнан также отвергла обвинения в шантаже Иванишвили. 28 июля американский дипломат раскритиковала оркестрированную кампанию власти и ее сторонников о «втором фронте»:

«Те, кто предполагает, что Грузия получила бы статус кандидата, если бы ввязалась в войну, или использует нарратив о «втором фронте», распространяют дезинформацию, которая ставит целью породить страх и растерянность. Еще более тревожно, когда эти заявления повторяют члены правящей партии. Они оказывают плохую услугу грузинскому народу и переносят внимание от важного дела, которое нужно сделать для объединения народа и продвижения Грузии».

Но эти объяснения, как и заявления Госдепа о полной поддержке своего посла в Грузии, не удовлетворили и не убедили бывших депутатов «Мечты» и саму партию Иванишвили. «Тройка» ярых критиков депутатов скоро стала «девяткой» в парламенте и основала движение «Сила народа». При этом осталась вместе с «Грузинской мечтой» в парламентском большинстве.

Усиление антизападной риторики, выход из тени Иванишвили критики связали с тем, что в Европарламенте пункт о деолигархизации назвали «дебидзинизацией», а в резолюции от 9 июня есть призыв к евроструктурам подвергнуть санкциям Иванишвили за подрыв демократии в Грузии.

Призывы, рекомендации, критику от европейских политиков и дипломатов «Грузинская мечта» воспринимала болезненно, отвечая резкой антизападной риторикой. А по отношению к местным оппонентам и критикам параллельно открыла свой «второй фронт» непримирения и нетерпимости. Власти отмели альтернативные планы по выполнению 12 рекомендаций, которые по отдельности предложили гражданский сектор и оппозиция.

«Все это можно сделать в течение одного месяца», – убеждала исполнительный директор «Справедливых выборов» Нино Долидзе, один из авторов альтернативного плана выполнения брюссельских рекомендаций:

«Во всех сферах у нас однопартийное правление. Первым шагом власть завтра же могла бы начать работу над тем, чтобы распределить полномочия с оппозицией в парламенте. Позволить оппозиционерам возглавить пять комитетов, среди которых был бы бюджетно-финансовый и комитет по правам человека. Для этого и изменения в регламенте не нужны. Но мы рекомендуем это сделать, чтобы потом власть не передумала. И для этих поправок необходимо 76 голосов».

Но Нино Долидзе, как и другие представители 22 профильных НПО, входящих в движение «Домой в Европу», оказались в черном списке властей. Им не простили то, что 3 июля на многотысячном митинге в Тбилиси они обнародовали свой альтернативный план по исполнению брюссельских рекомендаций. Тогда же некоторые представители парламентской оппозиции присоединились на митинге к требованиям отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили и создания правительства национального согласия, которое и должно было бы заняться исполнением поставленных Брюсселем задач до конца декабря 2022 года.

Глава «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе 17 июля заявил, что у власти есть свой график и план по выполнению 12 пунктов. По его словам, партия власти готова к сотрудничеству с оппонентами, но усомнился он в их европейских устремлениях, назвав оппозицию радикальной, а НПО – аффилированными с ними деструктивными силами.

«Грузинская мечта» пойдет на Север?

В сентябре партия власти расширила список обвинений в адрес гражданского сектора и оппозиции в связи с тем, что гражданские активисты и оппозиция призвали власти принять меры безопасности и отменить с Россией безвизовый режим. Поводом для беспокойства стал неконтролируемый наплыв россиян после объявления в России о частичной мобилизации.

Глава «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе дискуссию вокруг наплыва россиян в Грузию и усиления их бизнес-активности назвал ксенофобией. По его утверждению, она стала новым орудием для желающих открыть в Грузии второй фронт в Грузии:

«Расчет прост – ксенофобская кампания должна разжечь агрессию против граждан России, что должно вызвать эскалацию. Все это служит одной цели – втянуть Грузию как-нибудь в военный конфликт».

Один из адресатов обвинений Кобахидзе в ксенофобии, профессор Университета Ильи, философ и социолог Зураб Чиаберашвили, ранее критиковавший власть за ее позицию по Украине и антизападную риторику, считает, что власть продолжает целенаправленно сворачивать с прозападного курса:

«Часть граждан Грузии, возможно, подумает, что, пока «Грузинская мечта» у власти, Россия не нападет на Грузию. На самом деле, Россию подталкивает к нападению на другую страну понимание того, что эта страна не готова к сопротивлению. «Грузинская мечта», противопоставляя нас Западу, делает нас полностью незащищенными. Слабая Грузия станет легкой добычей для России».

Но для самой «Грузинской мечты» все более легкой добычей становилась оппозиция. Ярый критик власти, гендиректор ТВ «Мтавари» Ника Гварамия оказался за решеткой за растрату имущества владельцев телекомпании «Рустави 2». Судебный процесс начался против бывшего министра обороны, владельца ТВ «Формула» Давида Кезерашвили. Тюремного срока избежали, но судом были признаны виновными лидеры «Лело» Бадри Джапаридзе и Мамука Хазарадзе (а также бизнесмен Автандил Церетели – отец основателя оппозиционного ТВ «Пирвели» Вато Церетели). В начале 2022 года судья Георгий Аревадзе переквалифицировал обвинение в отмывании денег в статью «О мошенничестве» и присудил оппозиционерам по семь лет заключения, однако, ввиду истечения срока давности, Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели остались на свободе.

Судья Георгий Аревадзе оказался в центре внимания и в конце года, когда ему поручили рассмотреть вопрос об отсрочке или же освобождении Михаила Саакашвили от наказания по состоянию здоровья. На одном из заседаний 22 декабря общество после семимесячной паузы увидело Михаила Саакашвили. Одних его вид глубоко шокировал, других, прежде всего «Грузинскую мечту», убедил, что третий президент симулирует, чтобы обрести свободу и избежать наказания.

Некорректный тон сохраняли в «Мечте» и по отношению к европарламентариям. Они разгневали представителей грузинских властей тем, что дважды за один год, в июне и декабре, призвали освободить Михаила Саакашвили и Нику Гварамия и – что возмутило ее больше всего, – настаивали на санкциях против Иванишвили.

В этом вопросе от слов к делу перешли украинские власти еще в октябре. По указу президента Владимира Зеленского под них попали четверо близких родственников Бидзины Иванишвили.

О том, что граждане Грузии и Беларуси могут попасть под украинские санкции, еще в июле сообщил экс-посол США в России, бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности и член Международной рабочей группы по санкциям против России при президенте Украины Майкл Макфол. Об этом напомнил депутат «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе:

«Мы знаем, что комиссия Макфола работает над введением международных санкций. Это первый шаг, предупреждение, «красный свет» для Иванишвили и власти: если на словах они продолжат идти к Западу, а на деле – сотрудничать с Россией, им придется отвечать за все это».

Адвокаты Иванишвили сами признали в конце декабря, что резолюции Европарламента все-таки оказались неформальными санкциями. Швейцарский банк Credit Suisse, как отмечается в обнародованном в конце года заявлении адвокатов, причиной блокировки средств Иванишвили назвал резолюцию. Что в правящей партии вновь было расценено как попытка политического шантажа «некими силами» для вовлечения Грузии в войну против России.

Власти формально соблюдали при этом процесс выполнением 12 пунктов. Они инициировали процесс избрания нового Народного защитника, главы и членов ЦИК, судей в Высшем совете юстиции. Все вопросы, указанные в европейских рекомендациях, а до этого в соглашении Шарля Мишеля от 19 апреля 2021 года, – собранные воедино, годами не решавшиеся проблемы. К ним власть «Грузинской мечты» подходит уже по накатанной системе: сначала признает и обязуется, потом выставляет свои условия, а в конце концов отказывается от их выполнения. И всю ответственность перекладывает на оппозицию. Так было и на этот раз: премьер-министра Ираклий Гарибашвили, подводя итоги года, заявил о доскональном выполнении 12 пунктов «Грузинской мечтой», а недоработки – по их словам, на совести оппозиции.

Заявлять о том, что 12 пунктов выполнены, считает преждевременным менеджер программ по евроинтеграции фонда «Открытое общество – Грузия» Вано Чхиквадзе. Их большая часть не выполнена – избрание Народного защитника, укомплектование Высшего совета юстиции, кроме того, лишь ожидается правовая оценка от Венецианской комиссии по скопированному с украинского законопроекту о деолигархиазции и поправок по реформе избирательной системы, и неизвестно, какой будет эта оценка и насколько потом будут учтены ее рекомендации, говорит Вано Чхиквадзе:

«В ЕС на всех уровнях отмечалось: вопрос избрания Народного защитника – тест для власти. Мы увидели, что по большей части власть не смогла сдать этот тест – омбудсмена даже не смогли избрать. Перекладывание ответственности мы видели и в июне, когда страна не смогла получить статус кандидата. Я не припоминаю ни единого случая, когда представитель власти был бы самокритичен и признал, что в этом процессе чего-то не усмотрели. Наверное, так и будет продолжаться: вина за провал будет перекладываться на других, а успех власть будет стараться приписывать только себе».

Все эти вопросы парламент будет решать уже на весенней сессии 2023 года. На весну перенесена Еврокомиссией оценка выполнения 12 рекомендаций. До весны же отложен вопрос о доступе Бидзины Иванишвили к своим средствам в швейцарском банке. И надо полагать, этим вопросом «Грузинская мечта», защищая интересы Иванишвили, займется прежде всего. А входящая в парламентское большинство «Сила народа» в январе намерена инициировать принятие законопроекта о контроле над деятельностью НПО, финансируемых из-за рубежа. Многие уже сравнили эту инициативу с применяемым в России репрессивным «Законом об иноагентах».

В Новый год со старыми вопросами

До конца насладиться новогодними каникулами не удастся и оппозиции. Суд по делу об освобождении Михаила Саакашвили отложен до 9 января нового года. Но не только из-за его состояния испытывает трудности «Нацдвижение». Там внутрипартийные распри вылились во внеочередные выборы нового председателя. На пост претендуют четверо – Ника Мелия (действующий глава), Леван Хабеишвили, Георгий Мумладзе и Нона Мамулашвили. У всех в программе дня освобождение Михаила Саакашвили.

Назначенные на конец января выборы в «Грузинской мечте» уже расценили как окончательную кончину «Нацдвижения», что, по словам Ираклия Кобахидзе, «очень устраивает «Грузинскую мечту», а значит, и страну.

Не стоит торопиться с известиями о скоропостижной политической кончине «Нацдвижения», считает политолог, профессор ТГУ Звиад Абашидзе. Хотя он и не ждет его возрождения:

«Этой партии будет очень сложно найти такого нового лидера, который смог бы организовать уличные протесты. Об этом говорят низкие рейтинги всех партий в целом. К тому же, думаю, «Нацдвижение» упустило этот шанс. Сам Михаил Саакашвили не приложил к этому усилий. Да, были попытки создания в партии новых лидеров. Но какие бы процессы ни шли в «Нацдвижении», оно остается партией Михаила Саакашвили».

К концу года грузинские наблюдатели с сожалением отмечали, что оппозиция так и не смогла определиться с приоритетами. Часть оппозиции все еще анонсировала акции протеста, поднимала тему досрочных выборов, несмотря на то, что эта идея оказалась мертворожденной сразу же после парламентских выборов 2020-го.

К концу 2022-го все вернулось на круги своя. «Грузинская мечта» уклоняется от открытой критики Москвы. Мало кто верит, что Ираклий Кобахидзе все же определится в новом году с ответом на вопрос, является ли Россия общим врагом Украины и Грузии, и не станет, как это было 9 декабря 2022-го, журить журналистов, ждавших однозначного ответа.

«Я вхожу в анализ, а вы мне говорите: враг или нет, друг или кузен. Это непростой вопрос. Непростой вопрос, непростой вопрос. Есть простые клише, шаблоны, термины, которыми радикальная оппозиция старается довести Грузию до второго фронта».

По всей вероятности, никуда не денется и конфликт общества с властью из-за войны в Украине и негативного отношения к грузинским добровольцам.

Политика «Грузинской мечты» не дает повода для оптимизма, констатирует бывший посол Грузии в Великобритании, старший научный сотрудник Фонда Рондели (GFSIS) Георгий Бадридзе:

«При таком курсе правительства у Грузии нет никаких перспектив для получения статуса кандидата в ЕС. Этот курс ведет в обратную сторону от ЕС, от демократии. Олигархия и демократия – несовместимые понятия».

К этому может добавиться еще одна проблема. По мнению политолога Кахи Гоголашвили, даже если все 12 рекомендаций Евросоюза будут выполнены с формальной точки зрения, там вряд ли примут решение о предоставлении Грузии статуса кандидата, если правительство не проявит гуманность в отношении бывшего президента Михаила Саакашвили.

Еще в августе 2022-го оппозиционное «Гирчи» предложило формулу для разрешения двух главных, неразрешимых, как показало время, пунктов из 12-ти – о деполяризации и деолигархизации. Она звучит просто: отправка Саакашвили на лечение за рубеж и официальное возвращение Иванишвили в политику. Идею не подхватила ни одна сторона. Теперь задачу, «как отпустить Мишу за рубеж, а Бидзину – вывести из теневого правления», Грузии придется решать уже в новом, 2023 году.

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