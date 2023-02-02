Президент Грузии оказалась в центре скандала. Призыв не забыть территориальные проблемы Тбилиси в случае победы Украины в войне с Россией вызвал неудовольствие в Киеве. Руководство Украины дало понять: если Грузия собирается руками украинцев вернуть себе Абхазию и Южную Осетию, то она может об этом забыть. В Москве же напомнили: лишь политика «Грузинской мечты» отделяет страну от «украинского сценария».

«Они хотят нашей кровью вернуть себе землю», – так в Киеве отреагировали на слова президента Грузии Саломе Зурабишвили. Глава государства в интервью агентству Bloomberg заявила, что война в Украине не должна завершиться «без отступления России со всех оккупированных территорий», имея в виду Абхазию и Южную Осетию:

«Россия должна узнать, где проходят ее границы. Вопросы Грузии должны быть на столе, потому что никто не должен думать, что эта война может быть решена без отступления России со всех оккупированных территорий. Не потребовав от России полного вывода войск в рамках условий капитуляции, западный мир совершит еще одну большую ошибку –​ такую же большую, как в 2008 и 2014 годах».

Слова Зурабишвили не понравились секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Алексей Данилов видит серьезный диссонанс с тем, что говорит президент Грузии, и тем, что делает руководство страны.

«Сегодня я услышал заявление президента Грузии, которая считает, что мы будем подписывать с Россией какие-то мирные соглашения. Что-то там нафантазировала себе, что мы должны включить туда ту часть Грузии, которую оккупировала Россия в 2008 году. Но, когда я, выступая в марте, говорил братьям-грузинам, что давайте помогайте и будем вместе работать, то Грузия в лице этих же лиц отмолчалась», – заявил Данилов в ходе ежедневного телемарафона, который был запущен в Украине 24 февраля прошлого года – в день российского вторжения.

Не оценили мнение грузинского президента и в Москве. Впрочем, глава российского МИДа Сергей Лавров дал понять, что придавать какое-то значение словам Зурабишвили в руководстве РФ не будут, так как в Грузии она ничего не решает, а те, кто решают, двигаются в правильном направлении. Правильном для Кремля.

«Сейчас в Грузии наряду с президентом, которая, слава богу, не определяет пути развития страны, более церемониальные функции выполняет... есть правительство... Я не хочу, чтобы кто-то подумал, что я сейчас хочу это правительство скомпрометировать позитивными словами о том, что оно делает, но я просто буду цитировать и премьера, и министров, которые в ответ на беспрецедентное давление с требованием присоединиться к санкциям, открыть «второй фронт», говорят: «Вы знаете, мы руководствуемся своими национальными интересами. У нас торговля с Россией, у нас туризм, и энергоносители мы получаем».

Хоть Лавров и оговорился, что не хотел бы скомпрометировать «Грузинскую мечту», но в итоге скомпрометировал. Оппозиция тут же отреагировала. По мнению одной из лидеров «Единого национального движения» Хатии Деканоидзе, слова российского министра – наглядное подтверждение того, что правящая партия придерживается курса Кремля:

«Заявление Лаврова – прямое доказательство того, что та пропаганда, которую использует «Грузинская мечта», что якобы все, кто поддерживает Запад, Украину, которые призывают присоединиться к международным санкциям, все эти люди и международные партнеры хотят втянуть Грузию в войну. Это пропаганда, которую Лавров лишь усилил. В любом случае, и Лавров, и пропаганда «Грузинской мечты» лгут, потому что страны Евросоюза и НАТО – самые защищенные и безопасные страны».

Подтверждением того, что, не будучи прикрытой зонтиком НАТО и Евросоюза, Грузия будет постоянно находиться под угрозой нового российского вторжения, по мнению грузинской оппозиции, служит еще одно заявление Сергея Лаврова. Глава российского МИДа следующим «антироссийским центром» после Украины назвал Молдову. В частности, по словам главного российского дипломата, президент Молдовы Майя Санду проводит откровенно враждебную России политику и готова, как выразился Лавров, на все в угоду Западу. При этом Грузию, а точнее ее нынешнее руководство, приводит в пример. Если же политический курс изменится, то Тбилиси, намекают в Москве, окажется в первых рядах стран, где процессы могут развернуться по украинскому сценарию.

Об этом напоминает и президент Грузии. Наряду с заявлением, вызвавшим скандал, Зурабишвили также обратилась к западным партнерам с призывом не лишать страну возможности вернуться на курс интеграции с Европой и помочь Тбилиси уйти с российской орбиты, несмотря на то, что «Грузинская мечта» явно не торопится выполнить обязательства, взятые перед ЕС:

​«Вы должны дать нам статус кандидата. Мы не идеальны, я знаю, что есть вещи, которые мы не делаем, но я думаю, что, несмотря на все это, нам нужно двигаться вперед».

По мнению президента Грузии, несмотря на существующие в стране внутриполитические разногласия и спорные решения правительства, «пришло время для стратегического решения, которое должна принять Европа». Зурабишвили уверена: нельзя допустить очередной неудачи в получении статуса кандидата на членство в ЕС, «что могло бы придать смелости России, превратив Грузию в «серую зону».

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