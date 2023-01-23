Лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обвинил CNN в распространении дезинформации и «скоординированной кампании» против Грузии. Негодование партийного лидера вызвал вопрос журналиста о возможном обходе санкций против России.

Возмущение Ираклия Кобахидзе вызвал вопрос журналиста CNN Кристиан Аманпур, заданный ею несколько дней назад президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен об обходе санкций, введенных против России, которая привела в пример Грузию.

«Когда конкретные иностранные СМИ утверждают, что Грузия «переводит дух» в связи с грузинским экспортом и обходом санкций против России, – это, мягко говоря, очень большая ложь», – написал сегодня в социальной сети председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, подкрепив свое мнение статистическими выкладками.

«CNN не является рядовым СМИ, и это показывает, насколько масштабная скоординированная кампания развернута против национальных интересов Грузии. Соответственно, ложная информация, озвученная журналистом, требует немедленного реагирования. Если бы Грузия поставляла санкционные продукты в Россию, экспорт из Грузии в Россию должен был бы непропорционально увеличиться в 2022 году. Однако давайте посмотрим, что происходит на самом деле. В 2022 году, по сравнению с 2021 годом, общий рост экспорта Грузии составил 33 процента, в то время как за тот же период экспорт в Россию увеличился всего на семь процентов. За тот же период экспорт из Грузии в Китай увеличился на 20 процентов, в Азербайджан – на 27 процентов, в Турцию – на 35 процентов, в США – на 36 процентов, в Болгарию – на 67 процентов, в Армению – на 129 процентов и в Казахстан – на 148 процентов. Доля экспорта в Россию в общем объеме экспорта Грузии в 2022 году не только не увеличилась, но и значительно снизилась, и это доказывает недостоверность информации, распространенной журналистом CNN. Это мой категоричный и подкрепленный фактами ответ на ложное обвинение», – написал Кобахидзе.

Впрочем, лидер «Грузинской мечты» ничего не сказал об увеличении импорта из России в прошлом году на 68% по сравнению с 2021 годом, ни о том факте, что в прошлом году Россия переместилась на второе место после Турции в списке внешнеторговых партнеров Грузии. Кроме того, впервые в истории Армения вышла на четвертое место в списке экспортных рынков Грузии – рост составил 128%. Напомним, в отличие от Грузии, Армения, как один из членов Единого экономического пространства с Россией, обладает льготами при ввозе товаров в Россию.

Кроме того, сегодня были подведены итоги туристического сезона за прошлый год. Здесь Россия является лидером – путешественники-россияне потратили в Грузии почти 900 миллионов долларов. По данным Национальной администрации туризма, всего в 2022 году Грузия получила 3,5 миллиарда долларов – по сравнению с 2021 годом доходы от путешествий выросли на 182,5%.

По словам одного из лидеров «За Грузию» Михаила Даушвили, правящая партия манипулирует понятиями, пытаясь сделать вид, что власти Грузии критикуют за вывоз грузинской фермерской продукции в Россию, но на самом деле критика была вызвана вопросами об обходе санкций против России.

«Очень жаль, что «Мечта» и Кобахидзе докатились до того, что даже CNN выдали за врагов Грузии. В конце концов, эти люди не поняли одной вещи, что они взяли на себя ответственность за страну, и они не имеют права вести себя так, как они поступают. «Мечту» критикуют за две вещи: отсутствие должной политической поддержки в вопросе санкций и вопросы о том, не помогают ли они каким-либо образом России избежать санкций посредством роста транзита. Правящая партия не смогла справиться с этими двумя элементарными вопросами», – подытожил Даушвили.

По словам члена политсовета «Нацдвижения» Романа Гоциридзе, сомнения западных политиков вызывает не рост экспорта, а увеличение транзита санкционных грузов в Россию через территорию Грузии.

«К примеру, транзит из Турции в Россию за последний год увеличился на сто процентов. В основном это было сделано за счет переброски грузов из турецких портов в Новороссийск, а также использования коридоров через Грузию. Общеизвестно, что Турция стала для России центром параллельного импорта, из которого поступают санкционные грузы. Об этом свидетельствует значительный рост грузоперевозок по территории Грузии за прошедший год. Бывали дни, когда на таможенном пункте пропуска в Ларсе собиралось сразу даже три тысячи автомобилей, и очередь растягивалась на несколько недель. Ну и, наконец, правительство Грузии не издало ни одного нормативного акта, связанного с обходом санкций», – заявил политик.

Действительно, поступления от транзита, как и рост трафика за последний год подтверждают аргументы оппонентов власти.

В 2022 году, по данным казначейства, Грузия получила рекордный доход от перевозки грузов по транспортному коридору. В частности, бюджет в прошлом году по этой статье пополнился на 128 млн лари, в 2021 году – на 66,5 млн лари, в 2020 году – на 63 млн лари. Только за последний месяц 2022 года через Грузию транзитом проследовали 45 560 грузовиков, рост в сравнении с декабрем 2021 года (через Грузию прошли 29 376 грузовиков) составил 55%, а в целом автомобильный грузопоток за прошедший год вырос на 42%.

Что касается железнодорожных перевозок, то, по данным Минэкономики за 11 месяцев, грузопоток через магистрали Грузии вырос на 30%.

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