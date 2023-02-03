Победа Украины снимет угрозу агрессии РФ в Грузии и других странах – Джонсон

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, заявившей, что в будущий мирный договор, который будет заключен по итогам войны в Украине, необходимо включить пункт о выводе российских сил из Абхазии и Южной Осетии.

«Для того, чтобы требование Грузии было выполнено, надо, чтобы Россия потерпела поражение. В условиях поражения можно выдвигать разные идеи, чего можно требовать от России. Мы надеемся, поражения не будет. Так что-то, что говорит госпожа [президент Грузии Саломе] Зурабишвили, вряд ли осуществиться», — сказал Константин Затулин в беседе с URA.RU.

По его словам, были примеры, когда страны, которые не принимали участие в конфликте, получали бонусы после его завершения.

«Англия, например, за Русско-Турецкую войну получила Кипр, хотя на самом деле никакого участия, никаких жертв не было. Просто выторговала себе такую роялти. Но Грузия — не Англия. Не имея никакого прямого отношения к сегодняшним событиям, она пытается набить себе цену и потребовать что-то в очередной раз от России и сделать так, чтобы про интересы Грузии по возвращению Абхазии и Южной Осетии не забыли», — отметил депутат.

При этом Затулин не исключил обострения ситуации в конфликтных регионах Грузии.

«Зурабишвили не главное лицо, хоть и президент. От нее это не зависит. Обострение может быть, но в случае, если грузинское правительство, власти поддадутся тому давлению, которое на них осуществляется. Оно действительно осуществляется. Но Грузия в 2008 году попробовала испытать Россию на слабо и фактически добилась обратного — того, что Россия признала Абхазию и Южную Осетию. Таким образом, мечты об их возвращении остаются в мире грез и фантазий», — добавил парламентарий.

Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников подчеркнул, что Россия не собирается оставлять без поддержки самопровозглашенные республики – Южную Осетию и Абхазию.

«Зурабишвили все время делает такого рода заявления, которые попахивают прозападничеством и идут в той тональности, которой Западу нужно. Руководят процессом другие люди, поэтому я считаю, что тут не нужно реагировать. Никакого отвлечения и ослабления присутствия в Абхазии и Южной Осетии мы не наблюдаем и, думаю, наши военачальники это понимают», — сказал Калашников.