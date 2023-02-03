Госдепартамент США рассчитывает на отказ грузинской стороны от восстановления прямого авиасообщения с Россией. Об этом в ведомстве заявили грузинской службе «Голоса Америки». В правящей партии Грузии от своих прежних комментариев не отказываются и утверждают, что это выгодно государству. Тем временем в экспертном сообществе пытаются понять, в чем заключается эта выгода.

«Весь Запад дистанцировался от этого жестокого режима, сейчас не время расширять отношения с Россией», – ответили в Госдепартаменте США на заявления грузинских и российских политиков о возобновлении авиасообщения между Грузией и РФ. Соответствующий комментарий представители Госдепа сделали в интервью «Голосу Америки».

«Многие западные страны, в том числе США, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. Нас бы обеспокоило возобновление полетов между Россией и Грузией. Компании в аэропортах Грузии могут попасть под санкции, если будут обслуживать самолеты, подлежащие дополнительному импортному и экспортному контролю», – заявили в Госдепартаменте.

В «Грузинской мечте» отвечают, что это их не касается, но открытие прямого авиасообщения можно только приветствовать, заявил председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе:

«Если кто-то желает наказать компанию – это его дело, если кто-то желает снять санкции – это также их дело. Наша позиция проста: это была санкция, которую Россия наложила в 2019-м на Грузию. Естественно, это усложнило положение наших граждан, а я напомню, что 800 000 граждан Грузии, грузин, проживает в РФ. Если они (руководство РФ) снимут эту санкцию, это будет их решение. Но мы его приветствуем исходя из того, что это будет выгодно для наших соотечественников».

У специалиста по международным отношениям, докторанта ТГУ Константина Шубитидзе к Кобахидзе вопрос: на какие статистические данные опирается председатель «Грузинской мечты»?

«Там (в России) проживают этнические грузины, число которых завышают местные провластные СМИ. По последним исследованиям, которые проводит сама РФ, речь идет о 130-150 тысячах этнических грузин, проживающих в России, которые спокойно приезжают в Грузию. Кроме того, полеты намного дороже передвижения на наземном транспорте, а проживающие там этнические грузины, как правило, не особо богаты и чаще всего выбирают именно наземный транспорт. Потому этот аргумент (забота о гражданах Грузии, проживающих в РФ) далек от логики. Просто грузинские власти делают реверансы в сторону России и называют это прагматичной политикой».

Важность восстановления прямого авиасообщения действительно преувеличена, считает политолог Георгий Гобронидзе, и власти Грузии вполне могут присоединиться к запрету других стран на прямые авиарейсы из России. Однако больше всего недовольства у главных партнеров государства вызывает именно благодарный тон представителей правящей партии по отношению к российским авансам, говорит Гобронидзе:

«Правящая элита Грузии должна понять одно: страна ходит по дипломатическому лезвию ножа. Российская повестка дня в отношении Грузии никуда не делась, просто изменилась ситуация – РФ воюет против Украины и ей сейчас не до нас. Последние заявления же правящей партии дали свои результаты – у наших западных партнеров появились вопросы. США – наш стратегический партнер, а между партнерами могут возникать вопросы и даже острые дебаты, при этом последние заявления властей дают основания партнерам задуматься над тем, что Грузия меняет геополитический курс. Это просто неприемлемо. Сегодня в постсоветском пространстве полностью меняется среда безопасности, появляются новые вызовы. В такое время у такой маленькой страны, как наша, нет права совершать ошибки и делать необдуманные заявления».

В оппозиции же на критику не скупятся и заявления представителей властей называют прямо – предательством. К примеру, депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе заявил:

«Когда о таком говорит Госдепартамент, – это прямой мессидж, предупреждение, что сотрудничество со странами и компаниями, находящимися под санкциями, означает наложение санкций на государство. Это предательское действие – разговоры о восстановлении полетов, о том, что якобы оттуда (из России) горючее поставят на 3 тетри дешевле, пшено на 5 тетри дешевле, и таким образом мы будем развивать Грузию».

Между тем в российском руководстве дали понять, что для возобновления авиасообщения ждут согласия грузинской стороны.

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