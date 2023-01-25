Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов рассказал изданию «Европейская правда», в каком случае может быть объявлена массовая эвакуация граждан Украины с территории Грузии. Часть оппозиции тему продолжила и заявила, что представители правящей «Грузинской мечты» всячески способствуют созданию именно такой опасной ситуации в стране.

В ближайшее время планируется встреча представителей посольства Украины и МИДа Грузии, на которой украинские дипломаты постараются представить аргументы в пользу отказа Грузии от восстановления авиасообщения с РФ, сообщил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов в интервью изданию «Европейская правда». Прежде всего – это вопрос национальной безопасности Грузии, говорит дипломат. Кроме того, подобные шаги навстречу РФ подрывают фундамент двустороннего сотрудничества Киева и Тбилиси:

«На фоне значительного роста угрозы безопасному пребыванию украинцев в Грузии, вызванной аномальным притоком россиян, посольство всячески способствует возвращению наших граждан в Украину. Сейчас мы обсуждаем возможность организации специальных эвакуационных маршрутов именно для тех наиболее уязвимых слоев населения, которые действительно не имеют средств для возвращения. Но главное, в случае восстановления прямого авиационного сообщения и роста реальных рисков безопасности, посольство не исключает возможность обращения к международным организациям с призывом рассмотреть возможность оказания помощи в массовой эвакуации граждан Украины с территории Грузии», – цитирует Андрея Касьянова сайт «Европейской правды».

В грузинском руководстве слова эти назвали очередной провокацией. Автор недавних заявлений о поддержке возобновления прямого авиасообщения с Россией, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на последней пресс-конференции сказал:

«Все знают, что у восстановления полетов нет никакой связи с наплывом русских в Грузию. Мы уже пережили три подобные спекулятивные кампании: первая была в марте, вторая в летний сезон и третья после объявления мобилизации, и во всех трех случаях мы доказали, что это были спекуляции. Не возникало никаких рисков безопасности нашей страны, в том числе и безопасности украинцев, проживающих в Грузии. Все это пустая и постыдная спекуляция, как и последнее заявление. Я могу сказать, что необходимость в эвакуации из Грузии возникла бы в том случае, если бы мы отправили «Бук» в Украину, поскольку это было бы прямым включением в военный конфликт».

Такую реакцию СМИ и властей на слова Андрея Касьянова считает чрезмерной эксперт грузинского Центра стратегического анализа Гела Васадзе:

«Это не было заявление, это был ответ на вопрос. Касьянову задали вопрос: а что будет, если это сообщение восстановится и гражданам Украины будет грозить опасность?.. Если такая ситуация возникнет, (будут) эвакуировать – это, в принципе, задача любого посольства, не только Украины, но опять-таки здесь ключевое слово – если. К сожалению, журналисты очень часто выдергивают из контекста. У любого посольства, любой страны, в том числе, я надеюсь, и у наших посольств за границей, всегда есть планы по эвакуации своих граждан. Повторю еще раз: это прямая обязанность посольства – заботиться о своих гражданах, особенно об их безопасности».

Впрочем, для оппозиции заявления Андрея Касьянова стали очередным поводом напомнить правящей партии о троянском коне, каким им представляется возобновление авиасообщения с Россией. Говорит лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе:

«Я считаю преступным тот пинг-понг, в который Кобахидзе и Лавров играют на национальные интересы Грузии, а значит, в него играют Путин и Иванишвили с помощью своих ручных мальчиков. Вы что думаете, Путин полюбил Грузию, грузинский народ или он поддерживает нашу территориальную целостность? Нет! Он просто хочет осуществить свои коварные планы, и я не хочу, чтобы Грузия стала механизмом в этих планах».

О конкретных целях, которые, по мнению части оппозиции, преследуют эти планы, сказал лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия:

«С прямыми рейсами или без них приезд без каких-либо фильтров в большом количестве в Грузию граждан вражеского государства – России, представляет опасность для наших национальных интересов. Кроме того, Россия пытается организовать путь в обход санкций. Кроме этой причины, почему путинский режим устами Лаврова хвалит режим Иванишвили и поощряет их назначением прямых рейсов, ими движут и враждебные интересы – изолировать Грузию от Запада и оставить ее незащищенной перед той же Россией».

Тем временем в «Грузинской мечте» продолжают твердить, что возобновление прямого авиасообщения с Россией – в интересах самих грузин, проживающих в России. Однако, если бы представителей правящей партии действительно беспокоили их интересы, они бы заговорили об «упрощении критериев предоставления гражданства – вопроса, который больше всего волнует наших соотечественников за рубежом, в том числе и в России», – заявила ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступившая категорически против возобновления прямого авиасообщения с РФ.

Подписывайтесь на нас в соцсетях