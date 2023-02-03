Сегодня около здания «Гудоу-плаза» в Сухуме состоялось новое собрание движения многодетных семей, которые борются за предоставление помощи от государства в приобретении ими собственного жилья. Они решили сделать обращение теперь уже к президенту Абхазии Аслану Бжания…

Парадоксальная эта ситуация, – когда в столице и других городах много домов и квартир, после войны занятых и успешно потом оформленных на конкретных лиц, но стоящих пустыми, и в то же время много молодых семей вынуждены снимать жилье, – привлекла внимание интернет-пользователей, возможно, напрямую с участниками этого движения и не связанных.

Вот какой обмен мнениями состоялся на днях в абхазском сегменте «Фейсбука»:

«Каждый день хожу по городу и вижу так много пустующих домов! 30 лет стоят и разваливаются. Но у них обязательно есть хозяин, которому этот дом в принципе и не нужен. Но пусть стоит. Может, есть такие люди, которые готовы продать в рассрочку? Так, чтобы покупатель мог выплачивать за него каждый месяц, например, по 20 тысяч рублей. Конечно, при этом можно составить договор, в котором будет сказано, что, если покупатель не оплатит за 1-2 месяца, он сам освободит дом и не будет требовать уже оплаченных денег. Представьте, вы получаете деньги каждый месяц как зарплату на протяжении нескольких лет. Вам ведь все равно этот дом не нужен. Иначе почему он разваливается, гниет? Так, может, таким жестом вы сможете помочь семье, которая нуждается, и сами ничего не потеряете. Если есть такие люди, которые готовы продать недвижимость с таким условием, отзовитесь. Поможем друг другу»;

«Ну, дом-то его нынешнему хозяину, конечно, нужен, иначе бы не занимал и не оформлял. У него расчет на то, что можно будет выгодно продать. Или у него молодые родственники есть, которым думает дом подарить»;

«Вряд ли хозяин дома на это пойдет. Знает – попробуй через пару месяцев попросить освободить дом в случае неоплаты! Скажут: это уже наше! В России можно взять и ипотеку, там есть закон. А у нас что???»;

«Не жирно будет хозяину? Эти дома НАРОДНЫЕ»;

«Правильнее было бы провести инвентаризацию и посмотреть, на кого оформлены эти дома и квартиры. Ведь мы знаем, как это делалось все послевоенные годы. И лишние, неправильно и незаконно оформленные и выкупленные за пару копеек просто изъять и национализировать. И это будет государственная жилая площадь, а там уже выдавать нуждающимся»;

«Какие вы все наивные с вашими предложениями! Ну, попробуй изыми, если такой смелый. Докажи, что это было «лишнее». А хозяин с автоматом прибежит…»

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с одним из лидеров движения семей, которые добиваются предоставления им жилья, Анжеликой Габуния, и вот что она сказала, прежде всего, по высказанному предложению о помесячной выплате за жилье, напоминающей ипотеку:

«Нет, лично я на такое не соглашусь. Объясню почему. Это частники, а частники сегодня у нас в Абхазии, сами знаете, сегодня договор заключат, а завтра своих братьев к вам отправят. Так что на таких условиях я бы не взяла ни один дом, потому что люди говорят одно, а через месяц делают другое. У нас такой менталитет, что бумажка особо силы не имеет. Вы сами это знаете. Такой дом или такую квартиру я взяла бы у государства. Потому у государства можно требовать, там есть кабинет министров, там есть парламент, которые решают эти вопросы. А у частников брать такое жилье – это опасно. Опасно, потому что не знаешь, на кого ты нарвешься. У нас люди странные».

Далее мы заговорили о движении не имеющих жилья, которое недавно возникло в Абхазии и одним из лидеров которого является Анжелика:

– Движение называется «Без кола, без двора».

– Сколько примерно сейчас в вашем движении?

– Сто человек.

– А, уже сто?

– Да.

– Ясно. Ну, вот у вас лично, как я понял, многодетная семья?

– Да, у меня трое детей.

– И в Сухуме вы сколько времени уже снимаете жилье?

– Я родилась, можно сказать, и выросла в Сухуме, коренной житель города Сухума. У меня здесь родители имеют, естественно, жилье, но так как я замужем, я не могу с супругом у них жить.

– И сколько времени вы снимаете жилье?

– Ну, в общей сложности уже около трех лет, можно сказать. В последний год стало настолько тяжело, вы не поверите. Вот в данный момент мы снимаем квартиру за двадцать тысяч рублей, и это самая дешевая квартира.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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