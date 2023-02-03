Партия «Ныхас» избрала сегодня нового лидера. Им стала известный политик и соратник нынешнего президента Южной Осетии Зита Бесаева. Сам Алан Гаглоев после победы на президентских выборах весной 2022 года сложил с себя полномочия лидера партии и покинул ее ряды.

Для членов партии «Ныхас» выдвижение Зиты Бесаевой в председатели не стало неожиданностью: на съезд они пришли поддержать именно ее кандидатуру. До того, как делегаты приступили к голосованию, «Эху Кавказу» удалось пообщаться с некоторыми из них:

«Как вы отнеслись к тому, что лидером вашей партии станет Зита Бесаева?

– Очень хорошо отнеслись к этому, потому что она умная, знает свою работу. Думаю, что партия будет только процветать.

– Положительно, потому что Зита Бесаева – юрист, которая хорошо в этом разбирается. Я за нее».

Редактор газеты «Хурзарин» Ирина Дамбегова в беседе с «Эхом Кавказа» обратила внимание на то, что лидером партии становится женщина, и это большая редкость не только в патриархальных обществах:

«Не знаю, как отнеслись в обществе, лично я отношусь хорошо. К патриархальности осетинского общества примешивается некая генетическая память, когда женщина всегда занимала особое место, никоим образом не похожее на то, какое положение занимают женщины в обществах строго патриархальных. Все-таки к женщине всегда относились с огромным уважением. И я думаю, что это никакое не препятствие. Хотя, конечно, женщина в политике, да еще и как глава политической партии, это достаточно редкое явление и не только в Осетии. Более того, Зита Бесаева показала себя очень достойно со всех сторон. Она очень глубокий, содержательный человек, который борется за закон, за порядок, за правду. Это очень важно, ведь «Ныхас» позиционировала себя именно как партия, которая хочет установить верховенство закона».

А вот как прокомментировала «Эху Кавказа» свое выдвижение на пост лидера «Ныхаса» сама Зита Бесаева:

«Если честно, то мне было сложновато принимать такое решение, потому что понимаю, насколько это ответственно, сколько работы и сколько проблем надо будет решать совместно с главой государства, с депутатами, с исполнительной властью. Необходимо решать те задачи, которые поставлены перед нами народом. Поэтому понимаю ответственность и сложность всего этого. Сложно было принимать решение, но я посчитала, что, если есть такое доверие, я его должна оправдать и показать, как мы сможем работать».

До начала голосования перед делегатами съезда выступил и действующий президент Алан Гаглоев, который после победы на президентских выборах сложил с себя полномочия лидера «Ныхаса». Он вновь пообещал решить волнующие общество проблемы и добавил:

«Что я хочу сказать о сегодняшнем съезде? Мы прошли трудный период, преодолели множество препятствий, но президентские выборы 2022 года показали выбор народа, который доверился мне, и я стал президентом. После этого, согласно Конституции, у меня нет права оставаться лидером какой-либо партии или ее членом. Поэтому я написал в политсовет заявление, чтобы приостановить мое членство в партии. Мы поговорили, все понимали, что нужно выбрать нового лидера, партия должна работать и дальше, чтобы воплотить в жизнь все предвыборные обещания, работать с другими партиями и депутатами. … Мы пришли к мнению, что лидером партии должна стать Зита Григорьевна Бесаева (аплодисменты). Это было единое мнение, и я хочу, чтобы мы доверили это дело Зите Бесаевой, выбрали ее главой партии. А я, как президент, готов работать сообща и с «Ныхасом», и с другими партиями, чтобы мы могли делать свою работу и приносить пользу родине».

За Зиту Бесавеу как за нового лидера партии единогласно проголосовали 35 делегатов съезда.

Напомним, политическая партия «Ныхас» была создана в мае 2013 года после того, как кресло югоосетинского президента занял Леонид Тибилов, и ее костяк составили его сторонники. Потому партия воспринималось провластной силой и надежной опорой тогдашнего президента. Годом ранее была создана оппонирующая им впоследствии партия «Единая Осетия», которую возглавил Анатолий Бибилов.

За время своего существования «Ныхас» возглавляли несколько лидеров. Первым из них был Руслан Гаглоев, затем Алан Алборов, который, в бытность президентом Леонида Тибилова, занимал должность мэра города Цхинвала.

После проигрыша Леонида Тибилова на президентских выборах 2017 года партия решила «обновить кровь». В апреле 2019 года партия «Ныхас», в которую вошли члены ликвидированной «Новой Осетии» Давида Санакоева и сторонники экс-кандидата в президенты Алана Гаглоева, провела предвыборный съезд, на котором лидер партии Алан Алборов отказался от руководства в пользу бывшего омбудсмена и экс-министра иностранных дел республики Давида Санакоева. Алан Гаглоев, который на тот момент безуспешно пытался зарегистрировать свою партию «Аланский союз», заявил, что сам баллотироваться в парламент не будет, а влившиеся в «Ныхас» его сторонники пойдут на выборы как одномандатники.

После этого наблюдатели заговорили о неких договоренностях триумвирата (Санакоева, Алборова и Гаглоева) с парламентским большинством – «Единой Осетией» и властью о том, что после отказа от участия в парламентских выборах Алана Гаглоева власть зарегистрируют его партию и допустит к выборам «Ныхас».

По итогам выборов 2019 года «Ныхас» получила четыре мандата в парламенте во многом благодаря активной предвыборной кампании с участием Зиты Бесаевой и Давида Санакоева.

Еще одна смена лидера партии произошла в феврале 2020 года после парламентских выборов. «Ныхас» неожиданно для всех избрала председателем Алана Гаглоева. По словам последнего, договоренность об этом была достигнута еще год назад, сам Санакоев на съезде отсутствовал «по причине болезни».

В мае 2021 года Давид Санакоев и вовсе заявил о выходе из парламентской фракции «Ныхас». В социальных сетях появилось его заявление: «Друзья, в силу разночтений по ряду вопросов мы вместе с однопартийцами пришли к выводу, что дальнейшее мое нахождение в структуре партии «Ныхас» не имеет смысла».

Зита Бесаева, которая состоит в рядах партии со дня основания, стала пятым лидером «Ныхаса». Именно она поведет политическую силу на парламентские выборы в 2024 году.

Бесаевой 47 лет, она родилась в городе Цхинвале. Имеет два «красных» диплома местного вуза – исторического и юридического факультетов. С 2001 года работала консультантом Комитета по внешней политике, юрисконсультом юридического отдела парламента РЮО, впоследствии была назначена начальником отдела.

С 2014 года по настоящий день является депутатом парламента от партии «Ныхас».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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