Давид Гурциев назначен прокурором Ленингорского района. Официально об этом пока не заявлено, но информацию подтверждают сотрудники районной прокуратуры. Напомним, Гурциева разыскивает Интерпол за причастность к убийству Арчила Татунашвили. Мцхетский районный суд приговорил его к пожизненному заключению по этому делу. Югоосетинские эксперты называют это назначение, если оно все же подтвердится, компрометирующим новую власть.

По неофициальной информации, Давид Гурциев назначен прокурором Ленингорского района. Официального сообщения об этом не было ни на сайте Генеральной прокуратуры, ни на ленте информационного агентства «Рес». Впрочем, сегодня на условии анонимности назначение подтвердили сотрудники районной прокуратуры. По их словам, личный состав уже уведомили о смене руководителя, нового шефа коллективу представят во вторник.

В Ленингоре возвращение Гурциева уже ни для кого не секрет. В минувшую пятницу о назначении говорили в одном из местных ресторанов на банкете, посвященном съезду партии «Ныхас». Глава районной администрации Илларион Гагиев посадил Гурциева рядом с собой, как бы подчеркивая, что, в том числе, и его стараниями это кадровое решение состоялось.

Эта история на слуху с момента назначения в Ленингоре нового начальства. О том, что неплохо было бы вернуть в район Гурциева на презентативных возлияниях по случаю назначения говорили и новый глава Гагиев, и его зам Девидзе, и депутат от района Дрияев. Местное сообщество контрабандистов эту инициативу поддержало.

Широкой общественности Гурциев стал известен после убийства Арчила Татунашвили в феврале 2018 года.

16 декабря 2020 года Мцхетский районный суд заочно приговорил его к пожизненному лишению свободы по этому делу. Он был признан виновным в содействии незаконному лишению свободы и пыткам в составе группы по предварительному сговору в отношении Арчила Татунашвили.

Еще одно резонансное дело, к которому причастен Гурциев: он вел следствие по делу Давида Башарули. В Южной Осетии тогда оно не попало в фокус общественного внимания, поэтому нелишним будет напомнить.

В июне 2014 года 18-летний работник Ленингорского ЖКХ исчез сразу после допроса в местном РОВД. Милиционеры тогда расследовали хищение нескольких банок с солениями из сарая одной из жительниц поселка. Полгода несчастного не могли найти. К поискам подключилась грузинская полиция. Судьбой пропавшего заинтересовались и европейские организации, работающие в зоне конфликта. Тему исчезновения Башарули стали поднимать на Эргнетских встречах. Наконец, Леонид Тибилов дал указание силовикам разыскать парня.

В начале февраля 2015 года полуистлевшие останки Башарули обнаружили у его родного селения Долиани – подвешенными на дереве. Официальная версия следствия – самоубийство. При этом следствие не удосужилось объяснить, как несчастный смог подняться на полтора метра над землей и там, паря в воздухе, скрутить у себя на шее со стороны затылка металлическую проволоку? И как ему удавалось незаметно провисеть полгода в месте, где часто бывают люди – пасут скот, ходят за дровами.

Как и в случае с Арчилом Татунашвили, тело увезли на экспертизу в Россию. По возвращении останки передали родным, а те увезли их в Грузию, где провели еще одну экспертизу. Ее результаты лишь подтвердили уверенность близких в том, что Башарули не был самоубийцей. Послушайте фрагмент интервью «Эху Кавказа» дяди погибшего Годердзи Гутниашвили:

«Останки были уже вымыты, поэтому сложно было определить причину смерти. Тем не менее в останках эксперты обнаружили частицы грунта и травы, из чего был сделан вывод, что тело лежало в земле. Т.е. его убили и закопали, а уже спустя полгода извлекли из земли и повесили на дерево».

К чему такой подробный рассказ: во-первых, повторюсь, расследование вел Давид Гурциев, а во-вторых, дело сейчас на рассмотрении в Страсбурге. Минюст Грузии выдвинул по делу Башарули иск против России как страны, осуществляющей эффективный контроль в Южной Осетии, и Давид Гурциев – один из главных фигурантов этого дела.

В настоящее время он в международном розыске, в красном формуляре Интерпола. Несмотря на это, он все-таки может бывать на территории России, не опасаясь выдачи, стараниями экс-генпрокурора Урузмага Джагаева.

После истории с Арчилом Татунашвили Гурциева перевели из Ленингорского района в Цхинвал. В столице он отличился во время избиения заключенных цхинвальской тюрьмы 4 октября 2019 года. Заключенные его видели, Гурциев ходил без маски. На верхнем этаже, где содержатся отбывающие наказания за тяжкие преступления, он ходил по камерам и отдавал распоряжения силовикам в масках, кого из зэков они должны были избить.

Депутатское большинство, в т.ч. и фракция нынешней партии власти «Ныхас», требовало тогда расследовать истязания в тюрьме, отправить в отставку министров юстиции и внутренних дел как ответственных за произошедшее. Кандидат в президенты Алан Гаглоев не раз упоминал об этой истории как о вопиющем факте нарушения прав человека. А теперь, выходит, назначает одного из застрельщиков этого безобразия прокурором района?

Бывают такие кадровые решения, после которых не отмыться. Это одно из них, говорит журналист Руслан Тотров:

«Оставим в стороне грузинские претензии. Давайте вспомним историю с избиением заключенных. Есть множественные свидетельства тому, что господин Гурциев собственной персоной в этом участвовал. Мне предельно отвратительно об этом напоминать, но даже господин Бибилов снимал его с должности. Если сейчас человека с таким репутационным багажом, вне зависимости от завершенных или незавершенных расследований назначают на пусть районную, но ключевую силовую должность, ну, слушайте, у меня возникает законный вопрос и к президенту Гаглоеву, и к его многочисленному аппарату: чем вы тогда, господа, хотите выгодно отличаться от режима Бибилова? Назначение господина Гурциева, если действительно оно произойдет (я опять делаю отсылку к сослагательному наклонению), – это серьезный репутационный удар по Алану Гаглоеву и его команде. «Не досмотрели» или «не знали» – это смешные отговорки. Все досмотрели, все знали, но, судя по всему, не считают этого, с позволения сказать, деятеля человеком, который не может занимать такой пост. Это, безусловно, печально и в рамках государственного строительства по большому счету просто отвратительно».

В самом деле, зачем вдруг понадобился такой деятель в районе? До убийства Татунашвили он исполнял обязанности прокурора района. Промышлял рэкетом, вымогательствами и шантажом. Тряс овощников, торговцев, даже фермеров – с одних брал мясом, с других – молочкой. Содержал родню и своих пассий за бюджетный счет – пристраивал их в бюджетные организации, причем не на одну ставку. Даже работникам семейной пекарни платил не из своего кармана – оформил как работников районной прокуратуры. Они там числились, пока их не уволил Алан Кулумбегов, пришедший на смену Гурциеву после его перевода в Цхинвал.

Одним словом – умеет жить. А вот следователь из него неважный. Практически все его расследования развалились в судах и ничего, кроме репутационных пятен, прокуратуре не принесли.

Именно он инициировал уголовное дело в отношении Тамары Меаракишвили. Причем в Цхинвале не хотели доводить преследование гражданской активистки до уголовного дела, но он убедил начальство, что найдет доказательства шпионажа Меаракишвили в пользу Грузии, если ему дадут ордер на обыск ее квартиры. С этого все завертелось и растянулось на четыре года – следствие, суды, скандалы, а закончилось все пшиком.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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