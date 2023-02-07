МИД Украины разочарован решением грузинского суда по делу Саакашвили

В Киеве разочарованы решением Тбилисского городского суда, который накануне отказался отсрочить исполнение приговора по делу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом говорится специальном заявлении МИД Украины.

«Суд не принял во внимание заключение врачей о тяжелом заболевании Михаила Саакашвили. Он также отказал в переводе гражданина на лечение за границу», - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве призывают грузинские власти немедленно прекратить сводить политические счеты с гражданином Украины:

«Власти Грузии должны немедленно прекратить сводить политические счеты с украинским гражданином, гарантировать соблюдение его прав и передать его Украине».

В ведомстве обещают и дальше защищать интересы Саакашвили, который «должен быть освобожден».

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Грузии публично пытают и убивают Саакашвили.

Тогда же советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Твиттере , что «готов лично приехать его забрать». В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Саакашвили должен быть возвращен в Украину. Кроме того, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец потребовал допустить его к заключенному.

О Саакашвили на прошлой неделе говорил и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который заявил, что «надо по-человечески относиться к нашим гражданам. Хочу напомнить, что гражданин нашей страны Саакашвили находится в тюрьме, и имели бы хоть какое-то уважение не издеваться, а отпустить нашего гражданина в Киев».