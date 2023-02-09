«Нужная газета» публикует интервью с экс-президентом Раулем Хаджимба, он комментирует обвинение провластных сил в свой адрес. Хаджимба отмечает, что ему непонятно поведение сторонников власти, которые подвергали все его действия критике, а теперь все время ссылаются на него.

Что касается недвижимости. Я никогда не скрывал свое отношение к этому вопросу, говорил открыто, не пытался совершать сделки втайне от народа

«Вопрос продажи недвижимости – это давняя болезненная для нашего общества тема. И здесь, как и во многих других вопросах, у моих провластных оппонентов прослеживается ущербная тенденция: как только их действия вызывают недовольство общественности, протесты, митинги, оказывается, что во всем виноват Хаджимба. Так вот, что бы я хотел сказать им по этому поводу: если вы можете сделать лучше, сделать правильно, так делайте сегодня, здесь и сейчас. Тем более что вы обещали и говорили, что знаете, как это делать. Что касается недвижимости. Я никогда не скрывал свое отношение к этому вопросу, говорил открыто, не пытался совершать сделки втайне от народа, не боялся объяснять свою позицию».

Политик заявил, что он исходил из того, что многие граждане Абхазии не могут приобрести квартиры, предлагал рассмотреть строительство коммерческого жилья как вариант возможного решения этого вопроса, чтобы обеспечить крышей над головой граждан, которые нуждаются в жилье.

«Мы исходили из интересов наших граждан, а не из интересов олигархов. Напомню, что речь шла о том, чтобы дать разрешение на строительство нашим состоятельным людям и создать банк жилья, так как 20% этого жилья будет передаваться государству для распределения нуждающимся. Возможно, я ошибался, и мои предложения, даже в таком виде, были преждевременны, так как сегодня жизнь показывает, что нынешние власти готовы продавать все, в том числе и землю», – сказал Рауль Хаджимба.

Экс-президент уточнил, что не все были с ним согласны, даже внутри партии «Форум народного единства Абхазии» (ФНЕА) были разногласия в вопросе, связанном с недвижимостью.

Я считаю и всегда считал, что вопрос собственности государства на землю не подлежит обсуждению. И именно из этого вопроса вытекают все спорные дела, связанные с Пицундой и так далее

«Одним из самых ярких моих оппонентов был Темур Алиевич Ачугба – мы очень жестко полемизировали по этому поводу. И я признаю, что он оказался прав. Однако подчеркну, что, понимая, что вопросы недвижимости напрямую связаны с вопросами земли, мы заложили защитный механизм – невозможность продажи земли. Мы инициировали запрет на продажу земли и при поддержке всего депутатского состава парламента внесли соответствующие изменения в Конституцию. Я считаю и всегда считал, что вопрос собственности государства на землю не подлежит обсуждению. И именно из этого вопроса вытекают все спорные дела, связанные с Пицундой и так далее. Не было бы этой поправки в Конституции – они бы уже всю страну выставили на распродажу», – заключил Рауль Хаджимба.

* * *

Общественно-политический деятель Аслан Кобахия на своей странице в Facebook написал, что Абхазия должна проводить максимально самостоятельную политику.

«Должны ли мы, делая какие-то вещи у себя в стране, оглядываться все время на северного соседа?! Моя принципиальная позиция: однозначно нет. Все успехи Абхазии происходили только тогда, когда высшее руководство страны действовало только в интересах нашего народа. Единственное, что Абхазия делала и по сей день продолжает делать, не позволяет никому, чтобы с нашей территории исходила угроза нашему соседу. Даже в суровые 90-е годы прошлого столетия, когда Абхазия находилась в жесточайшей блокаде, были в России политики, которые вместе с грузинской пропагандистской машиной хотели представить нашу страну спонсором международного терроризма, но ничего не вышло. Нам хватило выдержки и терпения, время показало, где и как получали зеленый свет т.н. борцы за международную демократию. Абхазия должна действовать максимально самостоятельно. Нет у нас таких договоров, которые ограничивают наш суверенитет. Я допускаю, что какому-то чиновнику в России может это и не понравиться, ну и что? Я сам лично был знаком с некоторыми такими деятелями. Нагадить они могут, но не более того. Слава богу, их не так много. Зато в той же России есть миллионы людей, которые с уважением относятся к мужеству и непоколебимости народа Абхазии. Независимая Абхазия – это проект только абхазского народа, и всем тем людям доброй воли, которые поверили нам. Мы можем все у себя внутри, только все это должно быть понятно нашему народу!» – уверен Аслан Кобахия.

* * *

Член Высшего совета оппозиционного Абхазского народного движения Саид Бейя на своей странице в Facebook высказал мнение по итогам встречи в парламенте с председателем Госкомимущества Бесланом Кубрава. Обсуждалось соглашение о передаче госдачи в Пицунде в собственность России.

Сейчас весь удар по вопросу госдачи в Пицунде приходится на Кубрава, а по мне так несет за это ответственность правительство

«Нет, друзья, так дело не пойдет. Кубрава нам всем фактически заявил, что правительство виновато, а в парламенте сделали из него мальчика для битья? Спрашивается, для чего, а для того, чтобы обойтись малой кровью. Сейчас весь удар по вопросу госдачи в Пицунде приходится на Кубрава, а по мне так несет за это ответственность правительство. Кубрава должен был на экспертизу отправить документы? Наверное, я чего-то недопонимаю, тогда объясните людям весь процесс принятия такого рода документа. Какие стадии, кто подписывает, кто составляет документы? Следом за Кубрава подписи есть и министров, которые открыто заявляли, что они не против передачи и не видят никаких нарушений, открыто и публично! Без обид, но мы же понимаем, как строится наша политика в парламенте, кто чей сторонник, тот того и критикует, по крайней мере, у меня такое впечатление сложилось. А вот чтобы обманчивых впечатлений не было у народа, дайте пресс-конференцию и разложите по полочкам», – предложил Саид Бейя.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях