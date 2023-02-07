Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Предыдущий Следующий
Live
Политика

«А если бы всю Пицунду случайно по координатам?..»

Сегодня в комитете по государственно-правовой политике парламента Абхазии состоялось встреча с председателем Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Бесланом Кубрава. Обсуждалось соглашение о передаче государственной дачи в Пицунде в собственность Федеральной службе охраны России.

Глава комитета по государственно-правовой политике парламента Абхазии Даут Хутаба в начале встречи сообщил, что ее инициатором является депутат Кан Кварчия, который подготовил доклад, а также вопросы главе Госкомитета по приватизации Беслану Кубрава.

На заседании присутствовали министр юстиции Анри Барциц, представители ветеранских, общественных организаций, депутаты парламента шестого созыва.

Embed
«А если бы всю Пицунду случайно по координатам…?»
by Эхо Кавказа

No media source currently available

0:00 0:05:38 0:00
Скачать

Главной темой заседания было соглашение о передаче ФСО России госдачи в Пицунде. Именно Беслан Кубрава 19 января 2022 года поставил свою подпись под соответствующим российско-абхазским межправительственным соглашением. Глава Госкомитета по приватизации так объяснил свою подпись под соглашением:

– После того, как постановление было принято, мне было официально поручено подписать этот договор. Что я и сделал.

– Кем поручено? – интересовались парламентарии.

– Кабинетом министров, – ответил Кубрава.

– А кто документ окончательный готовил? – спросил Кан Кварчия.

– Это что, расследование? – возмутился Кубрава.

– Хотим знать! – продолжил Кварчия.

– Всякий документ кабмина готовится в установленном порядке, в соответствии с регламентом кабинета министров. Мы готовили техническую документацию, мой заместитель и я. И отдел землеуправления БТИ.

Глава профильного комитета Даут Хутаба поинтересовался, на какой стадии Госкомимущество подключилось к работе над соглашением. Кубрава ответил, что ему прислали проект соглашения из кабмина на согласование. При этом ему неизвестно, кто работал над текстом документа. Хутаба попросил пояснить, как получилось, что в соглашении были допущены ошибки в координатах госдачи и прилегающей акватории, значительно расширена территория по сравнению с тем, что есть на самом деле. Беслан Кубрава ответил, что Госкомитет этим вопросом не занимался, так как у них нет специалистов.

Депутат Бадрик Пилия напомнил, что Беслан Кубрава после подписания соглашения писал депутатам, что в документе нет никаких нарушений.

– Я то не проверил, я то не знаю, я это не видел, я подписал… просто так ничего не бывает!

– Я подписал не по собственной инициативе, я подписал то, что получил на подписание, – ответил Беслан Кубрава.

– А если бы всю Пицунду случайно по координатам?.. Надо же смотреть, наверное, что вы подписываете! Вдруг случайно что-то подпишите, без страны останемся, – возмутилась Алиса Гулария.

– Очень серьезные ошибки для страны! – подчеркнул Даут Хутаба.

Он уточнил, что эти ошибки не смогли исправить, в том числе, и из-за этого парламент тянет с ратификацией соглашения.

Кан Кварчия напомнил, что осенью прошлого года группа депутатов Абхазии встречалась в Госдуме с российскими коллегами. Темой встречи было обсуждение вопроса внесения изменений в соглашение о передаче России госдачи «Пицунда».

«Когда мы начали предъявлять свои претензии на те или иные статьи, они сказали: «Дорогие друзья, кто мешал абхазской стороне, как стороне-подписанту, нам это предъявить или нам это подсказать? Документ готовили они». Вот так они нам сказали. Документ готовила абхазская сторона. Если они там с чем-то были не согласны, почему они нам не сказали, прежде чем подписали. Это и ваш вопрос, не наш. Мы что в кошки-мишки играем?» – подчеркнул Кан Кварчия.

Беслан Кубрава сообщил, что узнал о неправильных координатах после подписания соглашения. Госкомимущество уведомило российских коллег об ошибках в координатах, после чего абхазские специалисты из Управления по землепользованию подготовили новый вариант документа и отправили россиянам. Беслан Кубрава отметил, что у российских коллег есть понимание, что необходимо внести изменения в документ:

«Они говорят, у нас своя система, наши землеустроители говорят, что у нас своя система, не знаю, кто в какой системе координат живет. Это уже другой вопрос».

Спикер Лаша Ашуба напомнил, что соглашение прошло все инстанции, поэтому можно сделать запросы во все ведомства, пригласить чиновников и обсудить вопросы. А сегодняшнее заседание комитета ему напоминает «личный допрос человека».

Кан Кварчия ответил, что подписантом соглашения является именно Беслан Кубрава, он взял на себя ответственность, и он уверял депутатов, что все в соглашении хорошо. А Даут Хутаба добавил, что именно в парламенте попытались разобраться с координатами. Благодаря этому не совершили фатальную ошибку.

«Я не понимаю, что значит: мы координаты определенные не проверяем, потому что у нас нет специалистов. Но силами комитета получилось привлечь специалиста, который все быстро разъяснил. К нам пришло соглашение, мы должны были уже голосовать, мы должны были ратифицировать с такими координатами, которые бы нам потом точно никто не простил. И в этом плане, мне кажется, что именно парламент провел необходимую работу и не допустил совершения очень серьезной ошибки нашей страны».

Кто именно указал в документе ошибочные координаты, депутатам выяснить не удалось.

Присутствовавший на встрече председатель Комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа поблагодарил депутатов за то, что они не ратифицировали соглашение в том виде, в котором оно противоречит интересам абхазского народа.

Спикер парламента Лаша Ашуба уточнил, что в парламенте представлены люди от народа и они внимательно прислушиваются к тому, что говорят в обществе.

Завершая встречу, депутат Кан Кварчия заявил, что народные избранники будут обращаться к президенту с предложением об освобождении с должности председателя Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслана Кубрава.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях

Форум

Back to top
XS
SM
MD
LG