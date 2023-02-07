Сегодня в комитете по государственно-правовой политике парламента Абхазии состоялось встреча с председателем Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Бесланом Кубрава. Обсуждалось соглашение о передаче государственной дачи в Пицунде в собственность Федеральной службе охраны России.

Глава комитета по государственно-правовой политике парламента Абхазии Даут Хутаба в начале встречи сообщил, что ее инициатором является депутат Кан Кварчия, который подготовил доклад, а также вопросы главе Госкомитета по приватизации Беслану Кубрава.

На заседании присутствовали министр юстиции Анри Барциц, представители ветеранских, общественных организаций, депутаты парламента шестого созыва.

Главной темой заседания было соглашение о передаче ФСО России госдачи в Пицунде. Именно Беслан Кубрава 19 января 2022 года поставил свою подпись под соответствующим российско-абхазским межправительственным соглашением. Глава Госкомитета по приватизации так объяснил свою подпись под соглашением:

– После того, как постановление было принято, мне было официально поручено подписать этот договор. Что я и сделал.

– Кем поручено? – интересовались парламентарии.

– Кабинетом министров, – ответил Кубрава.

– А кто документ окончательный готовил? – спросил Кан Кварчия.

– Это что, расследование? – возмутился Кубрава.

– Хотим знать! – продолжил Кварчия.

– Всякий документ кабмина готовится в установленном порядке, в соответствии с регламентом кабинета министров. Мы готовили техническую документацию, мой заместитель и я. И отдел землеуправления БТИ.

Глава профильного комитета Даут Хутаба поинтересовался, на какой стадии Госкомимущество подключилось к работе над соглашением. Кубрава ответил, что ему прислали проект соглашения из кабмина на согласование. При этом ему неизвестно, кто работал над текстом документа. Хутаба попросил пояснить, как получилось, что в соглашении были допущены ошибки в координатах госдачи и прилегающей акватории, значительно расширена территория по сравнению с тем, что есть на самом деле. Беслан Кубрава ответил, что Госкомитет этим вопросом не занимался, так как у них нет специалистов.

Депутат Бадрик Пилия напомнил, что Беслан Кубрава после подписания соглашения писал депутатам, что в документе нет никаких нарушений.

– Я то не проверил, я то не знаю, я это не видел, я подписал… просто так ничего не бывает!

– Я подписал не по собственной инициативе, я подписал то, что получил на подписание, – ответил Беслан Кубрава.

– А если бы всю Пицунду случайно по координатам?.. Надо же смотреть, наверное, что вы подписываете! Вдруг случайно что-то подпишите, без страны останемся, – возмутилась Алиса Гулария.

– Очень серьезные ошибки для страны! – подчеркнул Даут Хутаба.

Он уточнил, что эти ошибки не смогли исправить, в том числе, и из-за этого парламент тянет с ратификацией соглашения.

Кан Кварчия напомнил, что осенью прошлого года группа депутатов Абхазии встречалась в Госдуме с российскими коллегами. Темой встречи было обсуждение вопроса внесения изменений в соглашение о передаче России госдачи «Пицунда».

«Когда мы начали предъявлять свои претензии на те или иные статьи, они сказали: «Дорогие друзья, кто мешал абхазской стороне, как стороне-подписанту, нам это предъявить или нам это подсказать? Документ готовили они». Вот так они нам сказали. Документ готовила абхазская сторона. Если они там с чем-то были не согласны, почему они нам не сказали, прежде чем подписали. Это и ваш вопрос, не наш. Мы что в кошки-мишки играем?» – подчеркнул Кан Кварчия.

Беслан Кубрава сообщил, что узнал о неправильных координатах после подписания соглашения. Госкомимущество уведомило российских коллег об ошибках в координатах, после чего абхазские специалисты из Управления по землепользованию подготовили новый вариант документа и отправили россиянам. Беслан Кубрава отметил, что у российских коллег есть понимание, что необходимо внести изменения в документ:

«Они говорят, у нас своя система, наши землеустроители говорят, что у нас своя система, не знаю, кто в какой системе координат живет. Это уже другой вопрос».

Спикер Лаша Ашуба напомнил, что соглашение прошло все инстанции, поэтому можно сделать запросы во все ведомства, пригласить чиновников и обсудить вопросы. А сегодняшнее заседание комитета ему напоминает «личный допрос человека».

Кан Кварчия ответил, что подписантом соглашения является именно Беслан Кубрава, он взял на себя ответственность, и он уверял депутатов, что все в соглашении хорошо. А Даут Хутаба добавил, что именно в парламенте попытались разобраться с координатами. Благодаря этому не совершили фатальную ошибку.

«Я не понимаю, что значит: мы координаты определенные не проверяем, потому что у нас нет специалистов. Но силами комитета получилось привлечь специалиста, который все быстро разъяснил. К нам пришло соглашение, мы должны были уже голосовать, мы должны были ратифицировать с такими координатами, которые бы нам потом точно никто не простил. И в этом плане, мне кажется, что именно парламент провел необходимую работу и не допустил совершения очень серьезной ошибки нашей страны».

Кто именно указал в документе ошибочные координаты, депутатам выяснить не удалось.

Присутствовавший на встрече председатель Комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа поблагодарил депутатов за то, что они не ратифицировали соглашение в том виде, в котором оно противоречит интересам абхазского народа.

Спикер парламента Лаша Ашуба уточнил, что в парламенте представлены люди от народа и они внимательно прислушиваются к тому, что говорят в обществе.

Завершая встречу, депутат Кан Кварчия заявил, что народные избранники будут обращаться к президенту с предложением об освобождении с должности председателя Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслана Кубрава.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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