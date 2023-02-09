Пару дней назад «Зеленая Алания» рассказала в соцсетях о возможном уходе из Южной Осетии компании «Чистый мир», которая занималась вывозом перерабатываемых отходов из республики. Сама компания пока никак не комментировала ситуацию. Почему это вызывает озабоченность экологов, «Эху Кавказа» рассказала руководитель природозащитной организации Залина Габаева.

Та цена, которую давали за вторсырье «Чистому миру», сейчас очень снизилась, и вопрос стоит таким образом, что либо они ждут и складируют вторсырье, которое собирают, либо уходят с рынка

– Ситуация складывается таким образом, что, возможно, мы уже допускаем такую мысль, что компания «Чистый мир» уйдет из Южной Осетии. Дело в том, что очень снизились цены на сырье в связи с СВО, военными действиями на Украине. Упали рынки, и та цена, которую давали за вторсырье «Чистому миру», сейчас очень снизилась, и вопрос стоит таким образом, что либо они ждут и складируют вторсырье, которое собирают, либо уходят с рынка. Дело еще в том, что у них очень неудобные помещения. Они снимают их у государства несмотря на то, что делают свою работу по факту для государства, как бы то ни было. Да, это, конечно, бизнес, но это предпринимательство, направленное на решение нужд населения и государства, в том числе. Так вот они арендуют помещения у государства, которые совершенно непригодны для работы. Единственное преимущество, что там есть крыша, но там нет окон, люди на холоде простужаются, болеют, не успевают. И там совершенно нет места для складирования, что, в принципе, могло бы спасти «Чистый мир». Опять же, возможно. Если, допустим, они что-то соберут, а потом, когда цены подрастут, вывезут мусор. Но, во-первых, нет никаких гарантий, что война скоро закончится, во-вторых, места нет, где это все складывать.

– Чем чреват уход из Южной Осетии такой компании, как «Чистый мир»?

– Они порядка 80 тонн вывезли только пластика. У меня есть статистика: в месяц вывозят две тонны бумаги, четыре тонны картона и до тридцати тонн пластика. На сегодняшний день они вывезли порядка 80 тонн только пластика, если не больше, может быть, у меня старые сведения. Если они уйдут, это все будет оставаться здесь, потому что никаких мер, чтобы уменьшить количество отходов, у нас не предпринимается. Мне очень жаль, что они раньше об этом не сказали. Порядка восьми месяцев они замалчивали свои проблемы, возможно, стеснялись – восемь месяцев они работали себе в убыток. Они все вывозили, но перестали получать из этого выгоду. Мало того, мы осенью запустили такую акцию в школах – выставляли контейнеры, в которые дети собирали пластик и картон, которые потом должны были вывозиться «Чистым миром». Но ситуация сложилась так, что не хватает у них уже ресурсов.

– На уровне государства вы пытались говорить об этой проблеме?

Решение принимать надо в любом случае независимо от того, каким образом и как будет запущен полигон ТБО, который пока не запущен. Он уже несколько лет стоит, к сожалению

– Да, мы говорили со спикером (парламента), разговор мне показался хорошим и конструктивным. Мы пришли к тому, что он соберет совещание с премьером и мэром города, и мы об этом поговорим все вместе и придем к какому-то общему решению. Решение принимать надо в любом случае независимо от того, каким образом и как будет запущен полигон ТБО, который пока не запущен. Он уже несколько лет стоит, к сожалению. Дорогое оборудование, которое закуплено, на самом деле хорошее оборудование, оно простаивает и в конце концов может заржаветь. Обсуждалась возможность допуска ребят из «Чистого мира» на полигон, чтобы добавить к уже имеющемуся оборудованию сортировочную ленту, сортировочный цех. И после этого полигон, рассчитанный на 10-15 лет обычного складирования мусора… то есть мусор пропускается через пресс, получаются такие квадратные брикеты, их складывают как кирпичики и присыпают землей каждый слой. Так вот если сортировать мусор, то этого полигона может хватить до 70 лет.

Каким образом это делается? Порядка 70 процентов у нас перерабатываемые отходы. Эти отходы бы вывозились. И после них остается органика, которая тоже очень большое количество занимает. Органику можно было бы перерабатывать при помощи бактерий. Мы уже изучили эту технологию – то есть укладывают органику отдельно, заливают ее особенными бактериями, и она перерабатывается в хорошую плодородную землю, которую тоже можно использовать потом в городе. Может быть, продавать, может быть, дарить. Но, по крайней мере, она не останется на полигоне, ее можно засыпать в теплицы, на высокие грядки, то есть польза от нее будет колоссальная. И остается хвост, который никаким образом нельзя ни утилизировать, ни переработать. К примеру, ацетатные салфетки, памперсы. Это меньше 10 процентов. То есть намного больше времени сможет функционировать этот полигон, который, на самом деле, очень хорошо оборудован. Независимо от того, кто будет руководить полигоном, мы просили доступа на полигон, чтобы «Чистый мир» мог забирать свою часть, которую возможно переработать. Кроме этого вопроса разные варианты обсуждались, но нужно действительно собрать вот это совещание и прийти к общему выводу.

За один субботник «Чистый мир» вывозит по одному грузовику

Бывают моменты отчаяния. Конечно, поддерживаем друг друга морально. Я надеюсь, что государство сделает правильные выводы, потому что количество пластика, которое мы вывезли только с рек, с мест массового отдыха горожан, колоссально, оно огромно – за один субботник, на котором мы собирали мусор, пригодный для переработки, «Чистый мир» вывозит по одному грузовику.

– А что известно об инициативе вашей организации о запрете на территории республики одноразовой посуды и целлофановых пакетов?

– В прошлом году мы подавали в парламент письмо по поводу запрета одноразовой пластиковой посуды, но оно не принято к рассмотрению. У нас до сих пор нет никаких отзывов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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