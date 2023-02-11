Премьер Грузии: Нам удалось избежать переноса войны из Украины в Грузию

Несмотря на все вызовы, властям Грузии удалось избежать самого большого вызова – войны. Об этом журналистам заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, добавив, что попытки перенести нынешний конфликт в Украине на территорию Грузии не прекращаются.

«По итогам работы нашего правительства в прошлом году у нас был беспрецедентно высокий экономический рост – 10,1%. Это в условиях, когда во всем мире – рецессия, неопределенность и непрогнозируемость. Несмотря на эти вызовы, нашей команде удалось избежать самого большого испытания – войны», - цитирует премьера SOVA.

По словам Гарибашвили, заявления о том, что в Грузии должен быть открыт второй фронт, «напрямую» звучали со стороны представителей украинских властей.

«Этой цели и служили отправка Михаила Саакашвили в Грузию и очень много провокаций, которые, к сожалению, не прекращаются и сейчас».

При этом премьер пожелал «дружественному украинскому народу» мира, своевременного окончания войны и возвращения территорий. Хотя и заявил, что не видит «попыток остановить эту войну, как-то вернуть стороны за стол переговоров». По словам Гарибашвили, это настораживает, поскольку ситуация в Украине, в регионе и в мире в целом стала еще более непредсказуемой.

На фоне заявлений лидеров «Грузинской мечты» о том, что на данном этапе Россия имеет на фронте определенное преимущество, и на фоне ответной критики Киева, премьер-министр Грузии дал свою оценку и ситуации в Украине:

«После начала войны уже оккупированы 20% территории Украины, погибли десятки тысяч человек, Украина потеряла сотни миллиардов долларов – одни говорят, уже один триллион, другие – 700-800 миллиардов. Самое главное, что кроме военных, очень большие потери с обеих сторон – гражданская инфраструктура, граждане, погибли дети… Ничто не может возместить этот ущерб, эту потерю, эту боль».

В заключение Гарибашвили вновь подчеркнул, что главной задачей его правительства «было, есть и будет защита интересов нашего народа». По его словам, власти будут и впредь принимать только те решения, которые пойдут на пользу народу и стране.