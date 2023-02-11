Югоосетинская компания «Чистый мир» приостанавливает работу

Предприятие по сбору твердых бытовых отходов «Чистый мир» временно приостанавливает свою работу. Об этом информагентству «Рес» сообщил директор компании Андрей Тедеев.

По его словам, уменьшение деловой активности способствовало снижению всех цен на ТБО в пунктах приема вторсырья, особенно на картон и бумагу.

«Более восьми месяцев предприятие работало в убыток. В связи с этим мы приняли решение работать с теми материалами, которые будут приносить хоть какой-то доход и не позволят компании окончательно закрыться. Будем следить за развитием ситуации дальше и если стоимость на вторсырье возрастет и будет целесообразно продолжать работать дальше – мы возобновим деятельность», - сказал он.

Глава компании дополнил, что «Чистый мир» приостановил сбор бумаги и картона по городу.

«Чистый мир» - это частная компания, основанная в мае 2021 года на собственные средства ее владельцев, предприятию удалось собрать по самопровозглашенной республике Южная Осетия и вывести на переработку более 400 тонн ТБО.