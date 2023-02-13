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Политика

В преддверии «Рамштайна»

Иллюстративное фото (коллаж)

Запад готовится к новым санкциям против России и новым решениям относительно поддержки Украины. ЕС согласует последние детали 10-го санкционного пакета, а НАТО уже не скрывает, что вопрос предоставления Украине самолетов – на повестке дня. При этом на Западе подчеркивают: вопрос самолетов сегодня не первостепенный. Главное – дать Украине возможность отразить начавшееся российское наступление.

Евросоюз готов принять 10-й по счету пакет санкций в отношении России. Об этом представителей стран-членов ЕС проинформировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Подробности официально не разглашаются, но в прессу попали основные положения. Сразу два влиятельных СМИ – агентство Bloomberg и издание Politico опубликовали главные пункты готовящегося документа. В частности, ограничительные меры будут введены против еще четырех российских банков. В том числе против «Альфа-банка» – крупнейшей в России частной кредитной организации, до последнего момента избегавшей попадания в европейский черный список.

Также гражданам России запретят состоять в советах директоров критически важных инфраструктурных компаний Евросоюза. В первую очередь в области добычи, производства и поставки энергоносителей. Под запретом окажется импорт в ЕС российского каучука, всех продуктов нефтепереработки, а также экспорт в Россию грузовых автомобилей, других тяжелых транспортных средств и оборудования, используемого в строительном секторе. С высокой долей вероятности в 10-й пакет войдут запреты на экспорт электронных компонентов двойного назначения. То есть тех, что могут быть использованы для производства оружия.

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В преддверии «Рамштайна»
by Эхо Кавказа

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При этом поставки оружия Украине как раз готовятся обсудить министры обороны стран НАТО. Главы военных ведомств альянса 14 февраля проведут очередную встречу в формате «Рамштайн». По словам украинского министра обороны Алексея Резникова, основной темой дискуссий будет «защита украинского неба, в том числе через привлечение авиационной платформы». Об этом Резников написал в телеграм-канале своего ведомства:

«Имею честь в девятый раз возглавлять объединенную команду из представителей Минобороны, разведки, Генерального штаба и наших дипломатов, которая будет интенсивно работать с партнерами в ближайшие дни. Темп очень высок.

Главные вопросы повестки дня:

  • защита украинского неба, в том числе – через привлечение авиационной платформы,
  • развитие «танковой коалиции»,
  • формирование запаса прочности по боеприпасам,
  • тренинговые программы для наших воинов,
  • стабильность поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация «Военного шенгена».

Накануне был ряд разговоров с партнерами – их вовлеченность и поддержка дают оптимизм».

Речь идет в первую очередь о возможности предоставления Киеву боевых самолетов и средств ПВО, поскольку в последние несколько месяцев инфраструктура Украины страдает преимущественно от ударов с воздуха. То, что этот вопрос будет в числе главных, подтвердил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Правда, руководитель альянса оговорился, что временной фактор требует быстрых промежуточных решений:

«Сейчас идет дискуссия по вопросу поставки самолетов, и я ожидаю, что это также будет рассмотрено завтра, но позвольте мне сделать акцент на двух вещах – это скорость и срочность. Потому что, какое бы мнение ни было о самолетах, на это нужно время. Сейчас нужна срочная поддержка Украины».

С тем, что на предоставление Украине самолетов потребуется время, согласны даже самые ярые противники Москвы и союзники Киева. Так, президент Польши Анджей Дуда дал понять: Варшава не будет действовать через головы своих партнеров по НАТО и предоставление самолетов должно быть коллективным решением:

«Мы считаем, что это, в любом случае, требует решения союзников, а это означает, что мы должны принять совместное решение, в том числе из-за того, что существует очень серьезная потребность в техническом обслуживании F-16, если они будут развернуты. Речь идет не только о самолетах, необходимо также техническое обслуживание и подготовка пилотов. У нас есть такие самолеты, но их меньше 50. Так что, по сути, это наш единственный резерв. Мы не стесняемся сказать: у нас недостаточно этих самолетов. Поэтому решение передать любые самолеты за пределы Польши – очень серьезное решение, и нам нелегко его принять».

Поэтому большинство специалистов склоняются к мысли, что нынешний «Рамштайн» сосредоточится прежде всего на развитии т.н. танковой коалиции, пополнении запасов боеприпасов, а также на программах по обучению украинских военных.

Все это, по мнению Запада, должно помочь остановить российское наступление, которое, как отметил генсек НАТО, уже началось:

«Реальность такова, что мы видим начало российского наступления уже по тому, что Россия делает сейчас. Президент Путин направляет на фронт еще тысячи и тысячи солдат, повышая ставки. Самое важное заключается в том, что мы не видим никаких признаков того, что президент Путин готовится к миру или готов вести переговоры о чем-то, что будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы видим, что президент Путин и Россия все еще хотят контролировать Украину, и поэтому единственный способ гарантировать, что Украина останется суверенным государством, это продолжать оказывать военную поддержку Украине».

А для этого, уверен Столтенберг, страны НАТО, в свою очередь, также должны активизировать производство вооружений, поскольку их поставки Украине привели к резкому опустошению арсеналов.

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