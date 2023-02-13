Запад готовится к новым санкциям против России и новым решениям относительно поддержки Украины. ЕС согласует последние детали 10-го санкционного пакета, а НАТО уже не скрывает, что вопрос предоставления Украине самолетов – на повестке дня. При этом на Западе подчеркивают: вопрос самолетов сегодня не первостепенный. Главное – дать Украине возможность отразить начавшееся российское наступление.

Евросоюз готов принять 10-й по счету пакет санкций в отношении России. Об этом представителей стран-членов ЕС проинформировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Подробности официально не разглашаются, но в прессу попали основные положения. Сразу два влиятельных СМИ – агентство Bloomberg и издание Politico опубликовали главные пункты готовящегося документа. В частности, ограничительные меры будут введены против еще четырех российских банков. В том числе против «Альфа-банка» – крупнейшей в России частной кредитной организации, до последнего момента избегавшей попадания в европейский черный список.

Также гражданам России запретят состоять в советах директоров критически важных инфраструктурных компаний Евросоюза. В первую очередь в области добычи, производства и поставки энергоносителей. Под запретом окажется импорт в ЕС российского каучука, всех продуктов нефтепереработки, а также экспорт в Россию грузовых автомобилей, других тяжелых транспортных средств и оборудования, используемого в строительном секторе. С высокой долей вероятности в 10-й пакет войдут запреты на экспорт электронных компонентов двойного назначения. То есть тех, что могут быть использованы для производства оружия.

При этом поставки оружия Украине как раз готовятся обсудить министры обороны стран НАТО. Главы военных ведомств альянса 14 февраля проведут очередную встречу в формате «Рамштайн». По словам украинского министра обороны Алексея Резникова, основной темой дискуссий будет «защита украинского неба, в том числе через привлечение авиационной платформы». Об этом Резников написал в телеграм-канале своего ведомства:

«Имею честь в девятый раз возглавлять объединенную команду из представителей Минобороны, разведки, Генерального штаба и наших дипломатов, которая будет интенсивно работать с партнерами в ближайшие дни. Темп очень высок.

Главные вопросы повестки дня:

защита украинского неба, в том числе – через привлечение авиационной платформы,

развитие «танковой коалиции»,

формирование запаса прочности по боеприпасам,

тренинговые программы для наших воинов,

стабильность поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация «Военного шенгена».

Накануне был ряд разговоров с партнерами – их вовлеченность и поддержка дают оптимизм».

Речь идет в первую очередь о возможности предоставления Киеву боевых самолетов и средств ПВО, поскольку в последние несколько месяцев инфраструктура Украины страдает преимущественно от ударов с воздуха. То, что этот вопрос будет в числе главных, подтвердил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Правда, руководитель альянса оговорился, что временной фактор требует быстрых промежуточных решений:

«Сейчас идет дискуссия по вопросу поставки самолетов, и я ожидаю, что это также будет рассмотрено завтра, но позвольте мне сделать акцент на двух вещах – это скорость и срочность. Потому что, какое бы мнение ни было о самолетах, на это нужно время. Сейчас нужна срочная поддержка Украины».

С тем, что на предоставление Украине самолетов потребуется время, согласны даже самые ярые противники Москвы и союзники Киева. Так, президент Польши Анджей Дуда дал понять: Варшава не будет действовать через головы своих партнеров по НАТО и предоставление самолетов должно быть коллективным решением:

«Мы считаем, что это, в любом случае, требует решения союзников, а это означает, что мы должны принять совместное решение, в том числе из-за того, что существует очень серьезная потребность в техническом обслуживании F-16, если они будут развернуты. Речь идет не только о самолетах, необходимо также техническое обслуживание и подготовка пилотов. У нас есть такие самолеты, но их меньше 50. Так что, по сути, это наш единственный резерв. Мы не стесняемся сказать: у нас недостаточно этих самолетов. Поэтому решение передать любые самолеты за пределы Польши – очень серьезное решение, и нам нелегко его принять».

Поэтому большинство специалистов склоняются к мысли, что нынешний «Рамштайн» сосредоточится прежде всего на развитии т.н. танковой коалиции, пополнении запасов боеприпасов, а также на программах по обучению украинских военных.

Все это, по мнению Запада, должно помочь остановить российское наступление, которое, как отметил генсек НАТО, уже началось:

«Реальность такова, что мы видим начало российского наступления уже по тому, что Россия делает сейчас. Президент Путин направляет на фронт еще тысячи и тысячи солдат, повышая ставки. Самое важное заключается в том, что мы не видим никаких признаков того, что президент Путин готовится к миру или готов вести переговоры о чем-то, что будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы видим, что президент Путин и Россия все еще хотят контролировать Украину, и поэтому единственный способ гарантировать, что Украина останется суверенным государством, это продолжать оказывать военную поддержку Украине».

А для этого, уверен Столтенберг, страны НАТО, в свою очередь, также должны активизировать производство вооружений, поскольку их поставки Украине привели к резкому опустошению арсеналов.

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