Новая ракетная атака на Украину и попытка российского наступления. Западные военные аналитики отмечают нарастающее давление на фронте со стороны Москвы. Пока Киев пытается убедить западных партнеров в необходимости ускорить поставки вооружений, чтобы сдержать российские атаки и вернуть инициативу, Кремль открыто заявляет о переориентации экономических и производственных мощностей на нужды фронта.

Террор, который необходимо остановить, – так президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новый массированный обстрел со стороны России. Десятки ракет были запущенны по городам и гражданской инфраструктуре. При этом Зеленский подчеркнул, что часть из них, прежде чем ударить по Украине, прошли через воздушное пространство Румынии, являющейся страной-членом НАТО:

«Враг сегодня запустил как минимум 70 ракет в очередной массированной атаке. По меньшей мере, 60 ракет сбиты. Их мишени были гражданские, гражданская инфраструктура. К сожалению, были попадания. К сожалению, есть жертвы. Мои соболезнования родным! Несколько российских ракет прошли по воздушному пространству Молдовы и Румынии. Очередное доказательство того, что террор не знает и никогда не будет знать никаких границ. Очередное доказательство того, что защита Украины – это защита всей Европы и мира, каждой страны, которая просто хочет жить. Сегодняшние ракеты – это вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и нужно остановить».

О пересечении двумя российскими ракетами «Калибр» воздушного пространства Североатлантического альянса заявил и главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Минобороны Молдовы уже подтвердило пролет ракет над своей территорией, но в Бухаресте придерживаются другой версии – военное ведомство Румынии утверждает, что залета на территории страны не зафиксировано. Ракеты, запущенные из акватории Черного моря, по информации местного Минобороны, развернулись на территории Молдовы, не пересекая румынскую границу. Ближайшая к воздушному пространству Румынии точка траектории ракет была зафиксирована системами РЛС примерно в 35 км к северо-востоку от границы, утверждается в сообщении ведомства.

Отказ Бухареста подтвердить заявления Киева, по мнению наблюдателей, может быть продиктован, в том числе, нежеланием альянса усиливать эскалацию, так как вторжение в воздушное пространство страны-члена НАТО должно повлечь реакцию всего военно-политического блока. А к прямой конфронтации с Россией, как видно из заявлений западных политиков, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне не готовы.

Тем не менее представители Восточной Европы, в первую очередь Польши, считают, что такие инциденты не должны остаться без ответа. Об этом, в частности, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. По его словам, сейчас, когда все ждут масштабного российского наступления, реакцией западных стран должно стать ускорение поставок вооружений Украине, так как нынешние темпы могут привести к тому, что оружие прибудет слишком поздно:

«Здесь присутствует элемент пересечения границы – как поведут себя страны НАТО? Ведь Румыния тоже является страной-членом НАТО. А в марте или апреле – мы не знаем точно когда, – но, вероятно, будет еще одно крупное российское наступление. Что, в свою очередь, означает, что поставки оружия не должны происходить постфактум, когда будет слишком поздно. Оно должно прибыть как можно скорее. Совместные закупки боеприпасов, совместные заказы, совместное производство были бы в интересах всех государств Евросоюза, всех государств НАТО, которые также являются членами Евросоюза, и в интересах Украины».

Пока же, сетует Моравецкий, ЕС не смог прийти к компромиссу по этому вопросу. Впрочем, польский премьер уверен: проблема будет решена так же, как был решен вопрос предоставления Украине танков.

В том, что счет времени идет на недели, если не на дни, уверены многие западные эксперты и представители разведсообщества. В частности, британские военные аналитики отмечают тактические успехи российских войск на двух ключевых участках фронта. Так, на северной окраине Бахмута в Донецкой области с начала февраля боевики ЧВК «Вагнер» продвинулись вглубь украинской обороны на 2-3 километра, вплотную приблизившись к трассе, по которой в город доставляются боеприпасы и продовольствие. Также зафиксировано продвижение российских войск вдоль западной окраины Угледара. При этом, по данным американского Института изучения войны, на бахмутском участке, где в основном действовала ЧВК «Вагнер», наемников постепенно заменяют регулярные войска.

Параллельно в соседней Луганской области российские войска начали ожидаемое наступление на линии Сватово-Кременная. При поддержке тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Солнцепек» армейские подразделения пытаются продавить украинскую оборону в направлении Лимана, который Россия была вынуждена оставить в результате Харьковского прорыва ВСУ. Аналитики отмечают: применение подобного вооружения, уровня военного округа, свидетельствует о том, что это направление крайне важно для российского командования. При этом в Москве не скрывают, что экономика страны переориентируется на долгую войну.

«Вчера, как известно, наш противник клянчил там самолеты, ракеты, танки, находясь за границей. Что мы должны делать в ответ: понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать различные виды вооружений и военной техники, включая современные танки. Речь идет о производстве и модернизации тысяч танков», – заявил первый зампредседателя Военно-промышленной комиссии России Дмитрий Медведев.

Сам же президент Путин видит будущее российского ВПК в освоении технологий беспилотных летательных аппаратов нового поколения. Причем в условиях западных санкций глава Кремля настаивает на разработке моделей, основанных исключительно на российских комплектующих:

«В ближайшее время правительство должно сформировать соответствующий национальный проект, смысл которого – обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов и, что крайне важно, условия для локализации их производства. Беспилотные системы – настоящий катализатор т.н. сквозных технологий в таких областях, как навигация, связь, системы накопления энергии, новые материалы, искусственный интеллект, двигателестроение, микро- и радиоэлектроника. И еще что хотел бы заметить: вместе с Агентством развития профессионального мастерства прошу сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации».

Но это вопрос будущего. Пока же российской армии приходится наступать, используя технику в основном старого образца. Отсутствие современных технологий, согласно данным западных военных разведок, российское командование пытается компенсировать количеством живой силы. Так, в луганском наступлении участвуют части нескольких полков 144-й и 3-й мотострелковых дивизий Западного военного округа при поддержке частей 76-й воздушно-десантной дивизии и неуточненных частей Южного военного округа.

Они наступают на всем участке Сватово-Кременная. Особенно интенсивно – к северо-западу от Сватово и Кременной в районе Купянска.

При этом западные аналитики подчеркивают: сам факт наступления говорит о том, что на этом участке российская армия перехватила инициативу, утраченную в августе прошлого года. Правда, это не означает, что атаки увенчаются успехом. Российская группировка пока не достигла максимально возможного темпа и задействовала не все резервы. В боях не замечена 2-я мотострелковая дивизия 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, переброшенная на Луганщину после переформирования на территории Беларуси в январе этого года. Если ВСУ сумеют отразить наступление, у Украины появится возможность вернуть инициативу и начать собственное контрнаступление. Правда, для этого Западу придется ускорить поставки военной техники и другого тяжелого вооружения.

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