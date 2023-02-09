Лондон-Париж-Брюссель – президент Украины Владимир Зеленский совершил блиц-турне для того, чтобы лично переговорить с главными союзниками Киева и попытаться в очередной раз убедить европейских лидеров в необходимости отбросить условности и предоставить Украине все необходимое вооружение.

«Свобода восторжествует, мир прольется дождем, вы победите. Слава Украине!» – такими словами и продолжительными овациями Владимира Зеленского встретили в Брюсселе, куда украинский лидер прибыл в ходе внезапного европейского блиц-турне. В столицу европейской политики Зеленский, крайне редко покидающий территорию своей страны с начала российского вторжения, заглянул, чтобы закрепить обещания Запада предоставить Киеву дальнобойное и тяжелое вооружение, а также, чтобы додавить последнее оставшееся негласное табу на передачу ВСУ боевых самолетов. Об этом Зеленский беседовал сначала с британским премьером, затем с президентом Франции и канцлером Германии. И везде украинский лидер пытался доказать европейским коллегам, что дать Украине самолеты уже сегодня для всей Европы будет куда дешевле, чем пытаться останавливать Россию на своих собственных границах, если Киев не сумеет сдержать ее амбиции:

«У Франции и Германии есть потенциал изменить правила игры. Это очевидно: чем раньше Украина сможет получить мощное оружие большой дальности, Эммануэль, чем раньше наши летчики смогут получить современные самолеты, Олаф, чем мощнее будет наша танковая коалиция, – и я благодарен вам за то, что вы начали этот путь, – тем быстрее закончится эта российская агрессия, и мы вернем надежный мир в Европу».

Потенциал есть, но с конкретными решениями ни Эммануэль, ни Олаф не торопятся. Немецкий канцлер и так существенно пересмотрел традиционную точку зрения Берлина, согласившись передать Украине танки. Несмотря на красноречие Владимира Зеленского, убедительных для господина Шольца аргументов украинский президент, как видно, привести не смог. Глава германского правительства дал понять: Берлин не оставит Киев в беде, но и не будет форсировать события:

«Германия внесет свой вклад в это. Среди государств ЕС мы являемся страной, которая оказывает наибольшую поддержку, финансовую и гуманитарную помощь, а также самую конкретную поддержку, когда речь идет о поставках оружия. Это необходимо для того, чтобы Украина могла защищаться. Но необходимо, чтобы это всегда делалось согласованно, совместно, а не в одиночку».

Французский коллега Зеленского настроен не столь скептически и даже вызвался сопровождать того в Брюссель на саммит ЕС, куда украинского лидера пригласили недавно побывавшие в Киеве руководители Европейского союза Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель. Последний торжественно пообещал: время сомнений прошло, пришло время максимальной поддержки:

«Мы считаем, что ближайшие недели и месяцы, вероятно, будут решающими, а, поскольку эти ближайшие недели будут решающими, сейчас не время сомневаться. Пришло время оставаться рациональным, но также пришло время для развертывания максимальной поддержки».

Правда, в чем именно будет заключаться эта максимальная поддержка, президент Европейского совета уточнять не стал. Слово «самолеты», о которых не уставал напоминать Владимир Зеленский, из уст чиновника так и не прозвучало. Да и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, хоть и озвучил планы по увеличению военной поддержки, также воздержался от конкретики:

«По Украине мы будем участвовать в дебатах вместе с президентом Зеленским. Результатом, безусловно, будет больше поддержки Украины, предоставление большего количества оружия, больше военной поддержки, больше финансовой поддержки, чтобы сделать Украину способной противостоять российской агрессии».

И Зеленский, который успел также заглянуть в Европарламент, где его встретили овациями, выглядел искренне благодарным за такую поддержку. Но прямо дал понять: этого недостаточно. Если Европа хочет сохранить привычный «мировой порядок, основанный на правилах», то ей необходимо сделать больше, чтобы наказать того, кто эти правила грубо нарушает:

«Благодарю всех, кто помогает Украине самым необходимым: оружием и боеприпасами, энергетическим оборудованием и топливом, тысячами вещей, без которых мы не смогли бы обойтись в условиях тотальной войны. Спасибо вам за ваши санкционные пакеты, которые уже действуют. Однако достаточно ли они ограничили агрессивный потенциал России, мы узнаем, лишь пройдя путь до конца. Давайте задумаемся над тем, что Россия создала угрозу радиационной катастрофы в Европе, но, несмотря на это, российская атомная отрасль до сих пор не находится под глобальными санкциями. Должны быть реализованы, например, санкции против всей российской ракетной и беспилотной промышленности и связанного с ней IТ-сектора государства-агрессора, потому что российский ракетно-беспилотный террор останется угрозой. И последнее, без чего не было бы той Европы, которую мы вместе защищаем. Справедливость. Без справедливости жить невозможно, без нее не видно будущего. Нужен трибунал для России. Должна быть справедливая ответственность для российских террористов за все, что они сделали».

Однако один из главных вопросов, для разрешения которого, судя по всему, Зеленский и отправился в европейское турне, пока остается подвисшим в воздухе: твердого обещания поставить Украине современные боевые самолеты так и не прозвучало. Бурные овации, которыми Зеленского встречали в Лондоне и Брюсселе, и военные самолеты – все же не одно и то же. И Британия, и Франция, и Германия дали понять: это решение не может быть сиюминутным, а сама подготовка пилотов займет долгие месяцы, если не годы. Как выразился министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, «поставить современные боевые самолеты – это не значит просто довезти их до границы, это гораздо более сложный процесс». И более реалистичным было бы говорить о таком шаге в долгосрочной перспективе для обеспечения безопасности Украины уже после окончания войны с Россией.

Но в Москве продолжают настаивать: конец войне настанет лишь тогда, когда Кремль добьется поставленных целей. А вероятные поставки самолетов, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, лишь еще сильнее втянут вышеуказанные европейские страны в войну:

«Мы воспринимаем это не более чем растущее участие Великобритании, Германии и Франции в конфликте между Россией и Украиной. Граница между косвенным и прямым участием постепенно стирается. Эти действия вышеуказанных стран ведут к эскалации напряженности, затягивают конфликт и делают его все более болезненным и мучительным для Украины. Эти действия не изменят исхода этого конфликта и не изменят направления, в котором движется наша страна с точки зрения достижения своих целей в специальной военной операции».

И это еще один аргумент, который призывает не учитывать Владимир Зеленский, но тем не менее учитывают его западные союзники, – насколько высок потенциал эскалации конфликта. С начала войны Москва неоднократно предостерегала Запад от поставок оружия Украине, называя это провокациями и угрожая ответными мерами. И в Европе, очевидно, внимательно взвешивают: в какой именно момент в Кремле посчитают, что красные линии перейдены?

Подписывайтесь на нас в соцсетях