Мандарины – «золотые червонцы» Абхазии – усыпали черноморские пляжи

Рекордный в этом году экспорт мандаринов из Абхазии в Россию – более 53 тысяч тонн – заставил в очередной раз задуматься о том, как избежать в будущем потерь выращенного «оранжевого золота». Ведь как раз в эти дни в блогосфере обсуждали кадры выброшенных штормом на пляж под Новороссийском мандаринов, по всей видимости, абхазских.

Вчера Служба по городу Сочи Краснодарской таможни сообщила, что экспорт цитрусовых из Абхазии в Россию с начала сезона, то есть за последние месяцы прошлого года и январь нынешнего, достиг 53,4 тысячи тонн. По сравнению с прошлым сельхозсезоном, когда было вывезено 13,8 тысячи тонн, он вырос почти в четыре раза. Эксперты связывают это с хорошим урожаем и активным спросом на российском рынке. Цифры были озвучены на рабочей встрече начальника Краснодарской таможни Натальи Полосухиной с представителем ФТС России в Абхазии, начальником Абхазского таможенного поста (специализированного) в Гулрыпшском районе, руководством таможенного поста МАПП «Адлер».

Чуть меньше двух недель назад председатель Ассоциации аграриев Абхазии Джемал Эшба назвал «Эху Кавказа» цифру экспортированных на тот момент мандаринов – 50,4 тысячи тонн – и сообщил, что по его прогнозам до марта добавится еще тысяча или тысяча с небольшим тонн экспорта. Но добавилось, как мы видим, уже больше – три тысячи тонн.

А еще на днях внимание абхазского интернет-сообщества было привлечено к красочным фотокадрам, опубликованным в одном из СМИ Новороссийска – города, расположенного на черноморском берегу Кавказа, в нескольких сотнях километров от Сухума. Под заголовком «Принесло из Абхазии»: пляж в Новороссийске после шторма оказался усыпан мандаринами» в публикации рассказывалось:

«Фотограф из Новороссийска поделился с подписчиками в Instagram необычными кадрами, сделанными на пляже в Широкой Балке в Новороссийске. «После хорошего шторма и волн на берегу всегда очень много мусора и веток. Но каково было мое удивление увидеть по всей длине пляжа разбросанные мандарины, которые очень ярко смотрелись на фоне темно-серой гальки. Цитрусов было на удивление много. Для меня загадка – откуда они там взялись. Может, их принесло к нам из Абхазии?», – комментирует снимки автор». Его предположение было вполне резонным, так как по внешнему виду это были как раз абхазские мандарины – немного приплюснутой сверху и снизу формы».

Комментаторы этой публикации в абхазском сегменте Фейсбука сразу же вспомнили нашумевший аналогичный снимок мандаринов на пляже в Сухуме, близ устья реки Кяласур, выложенный местным интернет-пользователем в первых числах января. Но если тогда общий тон комментариев был негодующий, возмущенный как теми, кто выбросил такое количество вполне товарного вида цитрусовых плодов, так и властями, которые не обеспечили возможность реализации цитрусов, то теперь уже, в основном, шутливый. Кто-то восхищался таким видом доставки, без всяких таможенных платежей, абхазских мандаринов в Россию, кто-то высказывал ироническое предположение, что это такая рекламная акция была, а ему возражали, что «наши мандарины в рекламе не нуждаются».

Ну а если серьезно, то, конечно, у рекордного за весь послевоенный период нынешнего урожая мандаринов в Абхазии есть очевидные издержки. Снова в обществе рассуждали о необходимости строительства крупного предприятия по переработке нестандартных плодов в соки, джемы и варенье. Снова рассказывали о продолжающих висеть до сих пор в некоторых садах несобранных мандаринах (сам видел позавчера в сухумском микрорайоне Маяк). А сколько жалоб звучало в начале цитрусовой страды, когда большегрузные машины сутками простаивали на КПП «Псоу», дожидаясь своей очереди!

В соцсетях встречалось немало критиковавших власть из-за того, что через границу без оформления можно вывезти только пять килограммов мандаринов на человека. На самом деле, на абхазской таможне разрешают вывозить без документации десять килограммов на человека, но в итоге все равно получается по пять. Если больше – нужны уже как минимум фитосанитарные справки. «Эхо Кавказа» обратилось с просьбой прокомментировать эти жалобы к председателю государственного таможенного комитета Абхазии Гураму Инапшба, и вот что он сказал:

«Не каждый человек, который выращивает цитрусовые, имеет возможность перевозить через государственную границу свою продукцию и продавать ее на российской стороне. Потому что участниками внешнеэкономической деятельности являются только те люди, которые имеют контракты с российской стороны. Если у меня, у частного лица, есть приусадебный участок и я выращиваю цитрусовые, то должен их реализовывать на таможенной территории той страны, где я проживаю. Это правила, которые нам диктует рынок. Не мы устанавливаем правила игры, эти правила устанавливает все-таки рынок».

Нынешний рекордный урожай мандаринов в Абхазии – на треть больше, чем наивысшие показатели послевоенного периода, заставляет лишний раз задуматься о том, как наиболее рачительно распорядиться одним из природно-климатических даров республики. Хорошо известно, что на российских сельскохозяйственных рынках, заваленных под Новый год китайскими, турецкими и прочими мандаринами, их частенько пытаются выдать за абхазские. Между тем, доля абхазских мандаринов на российских прилавках составляет всего 4%, то есть перспектив для роста немало. По официальной оценке Роскачества, мандарины из Абхазии – самые сочные, на 70 процентов они состоят из сладкого сока с приятной кислинкой. Все это – благодаря подходящим данному сорту условиям климата и почвы. Кстати, далеко не во всех регионах Абхазии выращивают мандарины. Скажем, во многих селах предгорной части республики приусадебные участки крестьян в конце осени сплошь пламенеют крупными плодами хурмы. Это очень красиво, но владельцы хозяйств предпочли бы, чтобы те были желтыми от мандаринов и лимонов, только не растут они там…

То, что мандарины стали на постсоветском пространстве одним из самых известных символов Абхазии, лишний раз подтвердили итоги конкурса на логотип туристического бренда республики, проведенного недавно Министерством туризма. Победителем была объявлена работа дизайнера из Санкт-Петербурга, где изображение солнца стилизовано под мандарин с дольками-лучами. Впрочем, этот логотип многими в абхазском обществе был воспринят отрицательно, особенно в профессиональной дизайнерской среде. Одним из аргументов против было то, что история Абхазии гораздо древнее, чем история культивирования здесь мандарина. И сейчас в министерстве заняты поисками некоего компромисса…

И ведь действительно, мандарины, и вообще цитрусовые насаждения, появились в Абхазии всего немногим более века назад. Многие связывают это событие с именем российского богача начала прошлого века Николая Игумнова. Он был совладельцем торгово-промышленного товарищества «Ярославская большая мануфактура» и хозяином сибирских золотых приисков. Но, как и многие русские купцы того времени, порой чудил. Как-то устроил в своем особняке в Москве на Якиманке благотворительный бал, при этом пол в банкетном зале был выложен царскими золотыми червонцами с изображением Николая Второго. Этот выпендреж не сошел ему с рук. Особняк у Игумнова конфисковали, а самого сослали в абхазское село Алахадзы близ Пицунды. Но и там он не потерял своей смекалки, занялся предпринимательством и решил сделать упор на мандариновые сады. В итоге мандарины на многие десятилетия стали визитной карточкой Абхазии, обеспечивая стабильный доход тысячам семей (за один сезон владелец приусадебного участка вполне мог заработать полвека назад на новенькую легковушку), и напоминая те самые золотые червонцы, из-за которых попал в свое время в Абхазию Игумнов.

И, конечно, совсем не дело, чтобы оранжевые плоды, цена которые в средней полосе России нередко, особенно перед Новым годом, зашкаливает за 300 рублей и больше, устилали пляжи Черного моря.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия