Самая обсуждаемая тема в абхазском обществе – проект закона «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов», который разработала исполнительная власть республики. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии, как они относятся к этому законопроекту.

– Власти Абхазии выступают за принятие законопроекта «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов». Как вы к этому относитесь?

Леуан Лагулаа: Я категорически против. Мы помним заявление президента Аслана Бжания о том, что нужно делиться суверенитетом. Вот этот проект закона как раз и приведет к катастрофическому ограничению экономического суверенитета, а потом и вовсе к потере. Никакого мультипликативного эффекта для экономики не будет. Это просто скупка лучших абхазских земель. Второе: демографический фактор – он, на мой взгляд, ключевой. Мы хорошо знаем трагические последствия «Абхазпереселенстроя» и не допустим «Апартпереселенстрой». Я уже не говорю о политических последствиях таких горе-инициатив.

Мадина Бигуаа, художник: Мое отношение к этому вопросу основано на эмоциональном моем ощущении и на опыте, который переживает наша страна 30 лет. Этот опыт, к сожалению, не дает оснований доверять власти, законодательной системе. Все 30 лет мы совершаем ошибки, которые потом очень сложно исправлять. Поэтому мое внутреннее ощущение – это неприятие в данный момент этого вопроса. Я понимаю, что мы не готовы ни экономически, ни юридически пока, но моих компетенций в области архитектуры и эстетики достаточно, чтобы тоже опасаться. То, что у нас построено в последнее время, – на 99% это, мягко сказать, некачественно. В первую очередь эстетически, разрушает облик города. Я могу говорить о Сухуме, то, чего нельзя было делать категорически, мне трудно оценить то, что происходит в других районах Абхазии. Насколько я знаю, и технические показатели нового строительства очень спорные. В свете последних событий в Турции этот вопрос как никогда актуален, поэтому я считаю, что этот вопрос пока рано поднимать, пока не решатся вопросы, которые позволят нам не переживать по этому поводу.

Омар Смыр: Я считаю, что законопроект об апарт-отелях – это все-таки трансформировавшийся вопрос о продаже недвижимости иностранцам. Нам пытаются преподнести, что этот вопрос – внутренняя абхазская повестка, но у меня мнение такое, как я озвучил ранее. Возникают все равно те же самые вопросы, как и с вопросами к продаже недвижимости иностранцам, потому что там вопросы гражданства не урегулированы, несмотря на то, что отмечено в проекте закона, что не будет основанием для получения гражданства. Однако если человек проживет здесь десять лет, то такое право у него возникнет.

Низфа Аршба, журналист: Относиться плохо вообще к тому, что в твоей стране что-то строят, могут появиться рабочие места, государство может заработать, люди могут заработать, – я думаю, что любой нормальный человек этому будет рад. Я, как и любой нормальный человек, рада таким вещам, когда появляются такого рода объекты. Это значит, что экономика идет вперед. Но то, что применимо для любой страны, возможно, не совсем применимо к Абхазии. Вот эта история с апартаментами, апарт-отелями, могут рассказывать о том, какие шикарные инвестиции они в страну привлекут, как это будет замечательно. Но лично я расцениваю это как очень большую угрозу для моего народа, для кого Абхазия – родина, у нас многонациональная страна. Для каждого из нас это может быть очень чревато. Средние заработные платы в Абхазии 6-8-10-12 тысяч рублей. Имея такой доход, через сколько лет мы сможем купить себе что-то в случае, если апарт-отели появятся. То есть мы будем просто неконкурентными. Когда нам предрекали, что мы в собственной стране станем прислугой, я, к большому сожалению для себя, могу констатировать, что именно такого рода проекты, которые не учитывают интересы народа Абхазии, интересы государствообразующей нации, абхазской, они губительны для нас, и любой, кто за это голосует, пусть он будет трижды Герой Абхазии, пусть он будет меценатом и благотворителем с тысячелетней историей, я считаю, что хорошего моей стране он не желает.

Эсма, гражданин Республики Абхазия: Меня это настораживает. Нужно точно быть уверенным в том, что в будущем это не позволит иностранным гражданам получать и приобретать гражданство Республики Абхазия. Я бы в этом хотела быть уверенной. А вообще, я считаю, что есть поважнее проблемы, именно решение вопроса жилья в Абхазии, касаемо народа Абхазии. Нужно решать эту проблему, а не принимать законопроект об апарт-отелях. Меня удивляет, почему все это резко так всплыло, наверное, это кому-то в угоду. Чтобы принимать такие законы, я считаю, что к этому нужно лучше быть подготовленными. Я считаю, что Абхазии пока это не нужно. А если наше правительство считает, что это так необходимо, то нужно создать такие пункты в этом законопроекте, чтобы мы были защищены, чтобы потом нашим гражданством, нашими паспортами, нашими землями кто-то другой не воспользуется.

Изабелла Бигуаа: Могу сказать, что, на мой взгляд, это один из шагов на пути предательства интересов собственного народа.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях