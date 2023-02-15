Грузия проиграла сразу два арбитражных спора российскому энергетическому гиганту «Интер РАО». Общая сумма штрафов превышает 188 миллионов долларов. Власти считают свое поведение дальновидным и уверяют, что спасли Грузию от еще больших неприятностей, оппозиция говорит о некомпетентности и коррупции.

Арбитражный спор между грузинским правительством и «Интер РАО» велся сразу в двух инстанциях. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), входящий в группу организаций Всемирного банка, установил, что Грузия должна выплатить российскому инвестору 75,9 млн долларов. Кроме того, Арбитражный трибунал в Стокгольме пересмотрел решение от 2021 года в пользу «Интер РАО», увеличив компенсацию с 80,5 млн долларов до 112 млн долларов.

Предметом спора с «Интер РАО» стало тарифное недоразумение. Аргументом инвестора было то, что Грузия нарушила условия инвестиционного соглашения и инвестиционного меморандума, что нанесло ему многомиллионные убытки. В компании «Интер РАО» считают, что Национальная комиссия по регулированию энергетики (НКРЭ) в 2014 году пересмотрела методологию расчета тарифов на электроэнергию, в которую не вошли гарантии компенсации потерь из-за обесценения местной валюты за счет повышения тарифа на электроэнергию, отраженные в договорах купли-продажи грузинских активов и меморандуме о сотрудничестве, подписанном в 2013 году.

Сейчас «Интер РАО» располагает тремя активами в Грузии – Храми ГЭС-1 и Храми ГЭС-2 общей мощностью 227 МВт, а также 75 процентами тбилисской электросетевой компании «Теласи». Как следует из отчета последней, 31 марта 2011 года между «Интер РАО» и правительством Грузии был подписан меморандум, в котором правительство Грузии давало компании гарантии того, что тариф на электроэнергию в стране не будет пересматриваться в течение 15 лет. Кроме того, документ предусматривал, что «Интер РАО» построит в Грузии гидроэлектростанции общей мощностью 90 Мвт.

В оппозиции считают, что корень проблемы следует искать в некомпетентности и коррумпированности грузинского правительства. По словам представителя партии «Лело» Тамаза Датунашвили, власти пошли на сговор с российским монополистом, в результате чего Грузия потеряла и инвестиций на 190 миллионов долларов, и, кроме того, ей придется выплачивать астрономические суммы штрафов:

«В связи с тем, что сразу после прихода к власти министр энергетики Каха Каладзе принял решение исполнить предвыборное обещание «Грузинской мечты» по снижению тарифов, правительство пошло на сговор с российской компанией. Было решено отменить инвестирование по введению в оборот дополнительной мощности, но при условии пересмотра тарифов. В результате тариф на электроэнергию был снижен для определенных категорий потребителей, но через несколько лет тариф вновь был повышен. В результате этой мошеннической манипуляции Грузия понесла огромный ущерб с точки зрения инвестиций».

Меморандум с правительством Грузии и «Интер РАО» 2013 года остается засекреченным. Вышеупомянутый бывший министр энергетики, а ныне генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе заверил журналистов, что сумма неустоек была бы выше, если бы не его прозорливость.

«Первое, что мы сделали, – это снизили тарифы, что пошло на пользу населению нашей страны и особенно столице. То же самое касается второй распределительной компании EnergoPro, которая также была вовлечена в процесс снижения тарифов. Что касается спора, то «Интер РАО» требовал около 200 миллионов долларов, с чем мы не согласились. Можете себе представить, если бы я подписал письмо в «Интер РАО» о выделении этих средств, какие беды бы обрушились на мою голову? Соответственно, мы прямо сказали им, что будем спорить. Соответственно, был арбитраж, и вместо 200 миллионов долларов с нас взяли гораздо меньше», – подытожил Каха Каладзе.

Кроме того, в оппозиции указывают на подозрительные обстоятельства купли-продажи долей «Теласи» в разгар судебного разбирательства. По информации Романа Гоциридзе, в 2021 году государство неожиданно выставило на торги свои 25% «Теласи», принадлежащей истцу. И конечным покупателем оказался аффилированный с Каладзе бизнесмен Хвича Макацария. Таким образом, государство утратило важное место в наблюдательном совете, а бизнесмен получит компенсацию за счет бюджета.

У нынешнего инвестиционного спора с российским монополистом есть еще один аспект – расходы Грузии на адвокатов. Только за последние пять лет на эту статью из бюджета израсходовано около 180 миллионов лари. При этом наблюдатели не исключают, что аналогичные иски поступят и от других энергетических компаний, оперирующих на рынке Грузии, которые также недовольны тарифной политикой государства.

По мнению экспертов, именно амбиции и некомпетентность грузинских переговорщиков стали основными факторами, из-за которых грузинским налогоплательщикам раз за разом приходится из своего кармана оплачивать огрехи правительства. Пока неизвестно, по которому из этих двух судебных решений придется выплачивать деньги Грузии, поскольку, в соответствии с существующей практикой, компенсация по одному и тому же спору в разных инстанциях не суммируется.

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