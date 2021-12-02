Каху Каладзе заподозрили в альтернативной истории

Мэр Тбилиси Каха Каладзе не считает проигрыш российскому «Интер РАО» в международном арбитраже окончательным. Бывший министр энергетики также считает успехом то, что иск удовлетворен частично. Ответственность же он возложил на «Нацдвижение», поскольку, по его словам, договор с «Интер РАО» был заключен во времена его правления.

В проигрыше Грузии российской энергокомпании 80 миллионов долларов некоторые эксперты склонны обвинять Каладзе, полагая, что, будучи министром энергетики, он, оформив злополучный меморандум с «Интер РАО», допустил ряд промахов, на основании которых последняя отсудила у Грузии внушительную сумму.

Каха Каладзе все обвинения отверг, заявив, что все договоры с компанией «Интер РАО» заключены его предшественниками из «Нацдвижения»:

«Это соглашение оформлено то ли в 2003 то ли в 2007 году, при прошлых властях, но мы защищали интересы нашего государства и будем это делать и впредь. Что касается спора, то я не считаю его проигранным, так как российская сторона требовала 200 миллионов долларов компенсации, и, представьте себе, если бы мы взяли и подписали распоряжение о выплате этих денег? Но мы этого не сделали, и иск был удовлетворен судом лишь частично. Разумеется, и он будет нами оспорен».

Примечательно, что в 2017 году истцы требовали от правительства Грузии компенсацию в размере 125 миллионов лари, которая якобы была вызвана обесценением лари. Нынешняя компенсация в переводе на лари составила 253 миллиона лари, или почти вдвое больше.

В оппозиции заверяют, что налицо пренебрежение государственных интересов чиновниками правительства. Бывший руководитель Нацбанка, представитель «Нацдвижения» Роман Гоциридзе считает, что «Грузинская мечта» неэффективно управляет экономикой, что выливается в многомиллионные потери для государства. Не в последнюю очередь, по мнению политика, энергетические договоры страны пронизаны коррупционными мотивами:

«Судите сами: в арбитраже идет судебное разбирательство с «Интер РАО», а государство неожиданно выставляет на торги свои 25% в тбилисской энергораспределительной сети ТЕЛАСИ, принадлежащей истцу. И конечным покупателем оказывается аффилированный с Каладзе бизнесмен. Таким образом, государство утратило важное место в наблюдательном совете. Кроме прочего, в собственность этого же бизнесмена перешла газораспределительная сеть Тбилиси, владельцем которой была казахстанская компания, которая также обратилась против государства с иском в арбитраж. В конечном итоге правительство списало задолженность с компании в размере ста миллионов лари ради интересов приближенного к Каладзе бизнесмена. Что это, если не коррупция? Что касается меморандума, подписанного Каладзе с российской компанией после прихода к власти, то он засекречен, и что бы ни доказывал мэр, без публичности документа он не сможет снять подозрения в своей виновности. Существующие до него договора, заключенные с компанией во времена правления «Нацдвижения», работали, и никогда дело не доходило до суда».

Что касается финансовых последствий нынешнего спора для страны, то они могут получиться гораздо более плачевными, чем пресловутые 80 миллионов долларов, считает Роман Гоциридзе, и поясняет почему:

«Грузия за последние шесть лет только на услуги зарубежных адвокатов израсходовала 172 миллиона лари, откуда только в текущем году – 78 миллионов лари, эта информация запрошена мною из Минюста. Почему всегда проигрываем? За период правления «Грузинской мечты» сменились 70 министров, и навскидку вы сможете вспомнить лишь пару имен. Возведенная в абсолютный ранг безответственность чиновников оборачивается для страны потерями сотен миллионов лари. Не исключаю, что аналогичные иски поступят и от других энергетических компаний, оперирующих на рынке Грузии, которые также недовольны тарифной политикой государства. Добавьте к этому арбитражные споры инвесторов «Холдинга порта Анаклия» и «Намахванской ГЭС», и вы поймете, во сколько стране обходится некомпетентное правление».

Что касается перспектив оспаривания Грузией вердикта Стокгольмского арбитража, о чем обещали в грузинском правительстве, то, по утверждению специалистов, шансы снятия штрафных санкций нулевые.

Говорит Руса Чкуасели, руководитель отделения по международному арбитражу юридической фирмы BLC:

«Решения международного арбитража являются окончательными и обжалованию не подлежат, стороны спора могут подать апелляцию только о процессуальных нарушениях. Поэтому обжалование в классическом понимании этого термина, когда вышестоящая инстанция отменяет решение нижестоящей, не работает, такого механизма не существует. Необходимо отметить, что будет очень плохим знаком, если государство добровольно не выполнит решения международного арбитража. Это крайне негативно отразится на международном имидже Грузии».

Также, по мнению специалиста, не исключено, что на имущество Грузии будет наложен арест, если государство откажется выплатить компенсацию в установленные сроки.