Члены грузинского интеллектуального клуба «Что, где, когда?» начинают кампанию за освобождение Ники Гварамия. Сегодня они сообщили о создании соответствующего движения, в которое вошли правозащитники, политики и представители разных СМИ, считающие основателя телеканала «Мтавари архи» политическим заключенным.

Вопрос освобождения Ники Гварамия намного важнее просто вызволения его из заключения – это залог европейского будущего Грузии, заявляют основатели «Движения за освобождение Ники Гварамия» – члены клуба «Что, где, когда?». Сегодня они собрались у руставского пенитенциарного учреждения №12, где отбывает срок заключения экс-гендиректор телекомпании «Рустави 2», чтобы сообщить журналистам, что с этого дня члены движения – рядовые граждане, правозащитники, политики и представители разных СМИ – в ежедневном режиме будут бороться за права Ники Гварамия, говорит юрист Бачана Шенгелия:

«На важнейшем пути получения статуса кандидата в ЕС критические СМИ играют огромную роль. Одно из 12 условий ЕС касается именно свободных СМИ. А с выдвижением абсурдных обвинений в адрес директора критической телекомпании Ники Гварамия власти поставили под сомнение статус кандидата для Грузии. Очевидно, что заключение Ники Гварамия противоречит интересам государства и выходит за рамки повестки любой политической партии. Наша главная цель – скорейшее освобождение Ники Гварамия. Это станет возможным, если мы усилим давление на власти и будем координировать свои действия с зарубежными партнерами. Очень важно, чтобы они с высоких трибун призывали нашу власть воздержаться от ведения политически мотивированных дел против свободных СМИ и их менеджеров».

К заключению на срок три с половиной года Ника Гварамия был приговорен в прошлом году. Тбилисский, а впоследствии и апелляционный суды признали его виновным в превышении полномочий в бытность его директором телекомпании «Рустави 2». Защитники Гварамия продолжают называть эти решения незаконными, причем признают, что в условиях, когда суды осуществляют политические заказы властей, путей освобождения журналиста остается немного, и один из них – президентское помилование, к чему призывает главу государства ведущая ТВ «Пирвели» Инга Григолия, впрочем, без особой надежды на милость Саломе Зурабишвили:

«Я никогда не верила в то, что есть смысл обращаться к Саломе Зурабишвили с какой-либо просьбой, тем более касающейся помилования. Но это именно тот случай, когда она может хоть один раз пойти на достойный шаг и заговорить о репрессиях не только тогда, когда речь заходит о нарушении спокойствия на ее территории. Пусть хоть раз она станет выше своих личных обид, выше заказов неформального лидера «Грузинской мечты» и помилует Нику Гварамия. Не могу сказать, что верю в это, но очень желаю этого».

Требования представителей движения считает противоречащими принципам грузинского законодательства председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе:

«Мы видим, что эта кампания очень скоро дойдет до Эсебуа, такими вот темпами они идут в сторону защиты преступников, что вскоре начнут политическую кампанию по освобождению Бадри Эсебуа. Все это постыдно. Закон в Грузии должен исполняться, наказание должно быть исполнено. Грузия – правовое государство, и эти принципы обязательно будут соблюдаться».

В неправительственном секторе считают неудачным сравнение Гварамия с грабителем банка Бадри Эсебуа. В отличие от последнего, основатель телекомпании «Мтавари» не совершал никаких уголовных преступлений, утверждает Алеко Цкитишвили – представитель Центра по правам человека, организации, которая во многих докладах указывала на ангажированность прокуратуры и суда в момент рассмотрения дела Ники Гварамия:

«В процессе мониторинга выявилось, что если бы между партнерами «Рустави 2» и был спор, то он должен был быть рассмотрен в рамках корпоративного права. Государственный следственный орган никак не должен был начинать уголовное дело – это основной изъян в этом деле. И это указывает на то, что обвинение было сфабриковано. Постыдно, что его приговорили к заключению. Ника Гварамия однозначно политический заключенный, и его освобождение – одно из обязательных условий для получения Грузией статуса кандидата в ЕС».

Последние утверждения и станут основой информационной кампании, которую члены «Движения за освобождение Ники Гварамия» будут проводить в социальных сетях, запланированы также встречи с населением в регионах.

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