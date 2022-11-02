Экс-гендиректор телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия остается в заключении. Соответствующее решение сегодня принял Апелляционный суд Грузии, за что подвергся резкой критике со стороны оппозиционных политиков, неправительственного сектора и даже международных партнеров страны, заявивших, что это решение ставит под угрозу европейское будущее Грузии. В партии власти на это один ответ: уважайте решение суда.

Политики, представители неправительственного сектора и СМИ, гражданские активисты и рядовые граждане, – сотни людей собрались с утра возле здания Апелляционного суда в ожидании оглашения приговора экс-директору телекомпании «Рустави 2» Нике Гварамия. Судья Мераб Джорбенадзе не заставил себя долго ждать: в назначенное время, 11:00, он сообщил, что суд принял решение оставить заключенного под стражей. То есть по «делу об автомобиле», согласно которому «Рустави 2» был нанесен значительный материальный ущерб, решение Тбилисского городского суда остается в силе. Гварамия был приговорен к лишению свободы на три года и шесть месяцев. А по второму эпизоду – оформлению рекламного контракта с компанией «Интер Медиа Плюс» (из-за чего, по утверждению стороны обвинения, телекомпания «Рустави 2» понесла убытки в размере 6 763 510 лари) – апелляционный суд решил вместо ранее назначенных 50 000 лари штрафа также вынести приговор в виде заключения Гварамия под стражу на три с половиной года. Впрочем, окончательное наказание назначается путем поглощения менее строгого, соответственно, сроки эти не будут суммироваться, говорит адвокат осужденного Дито Садзаглишвили:

«Они оставили Нику Гварамия в заключении. Единственное, что изменилось – до сих пор Ника находился в заключении по обвинению в использовании автомобиля в личных целях, сейчас было сказано, что по эпизоду 2015 года о доходах от рекламы тоже необходимо назначить меру наказания – заключение. Судьи Апелляционного суда избрали путь Лаши Чхиквадзе (судьи Тбилисского городского суда, вынесшего приговор Нике Гварамия). Они также подписались под фальшивым приговором. Я думаю, что сами судьи тоже это знают, но они решили взять на себя ношу – оставить в силе решение, мешающее европейскому будущему Грузии».

Вместе с делом Ники Гварамия сегодня рассматривались дела еще двух фигурантов – бывшего финансового директора телекомпании «Рустави 2» Кахабера Дамения, обвиняемого в растрате имущественных средств, и директора «Интер Медиа Плюс» Зураба Иашвили, обвиняемого в изготовлении поддельного официального документа. Мера пресечения в отношении первого (штраф в 50 00 лари) осталась в силе, а второй был полностью оправдан, что стало поводом критики суда и со стороны обвинения. Прокурор Звиад Губеладзе в разговоре с журналистами заявил:

«Конечно, сторона обвинения не согласна с этим приговором Апелляционного суда, и мы оспорим его в Верховном суде в установленные законом сроки. И все с учетом неопровержимых доказательств того, что все трое действительно совершили преступления, в которых их обвиняют. Мы надеемся, что хотя бы Верховный суд примет разумное, законное и объективное решение – признает их виновными в предъявленных обвинениях».

Что касается сторонников Ники Гварамия, для них решение Апелляционного суда явно не стало неожиданностью. Самые оптимистичные из них еще до оглашения вердикта выражали надежду на то, что суд высшей инстанции смягчит приговор, учитывая давление со стороны международных партнеров и приближение сроков сдачи работы по исполнению 12 рекомендаций ЕС, среди которых есть и пункт об «обеспечении надлежащей медиасреды и эффективном расследовании преступлений против журналистов». Однако все же большинство уверенных в невиновности Гварамия не сомневались, что суд примет очередное политическое решение, говорит журналист телекомпании «Мтавари архи» Георгий Габуния:

«Конечно, и у меня было желание, чтобы Нику сегодня освободили, однако, если посмотреть на то, что сегодня происходит в стране, возникает вопрос: что изменилось в последние дни? Из-за чего Иванишвили сможет захотеть, чтобы Ника вышел на свободу? Ничего! И ожидания сегодня оправдались, ему не нужен свободный Ника. Он сохранит его на будущее как объект для торгов. На данном этапе надежды на судей ни у кого нет».

Между тем часть оппозиции сегодня обратилась к президенту Грузии с призывом помиловать его. С сегодняшнего дня начнется работа над составлением соответствующего официального обращения, заявила лидер фракции «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе:

«Свобода Ники – это не только его свобода, это очень важно для евроинтеграции Грузии. Несмотря на то, что мне известно отношение Ники к вопросу, я хочу открыто призвать президента Грузии Саломе Зурабишвили взять на себя ответственность в направлении европейской интеграции и освободить Нику Гварамия. Поскольку этот вопрос не касается только ее личных политических взглядов».

Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заранее предупредил президента, что в случае помилования Гварамия – это будет оскорблением ее самой. Прокомментировал он и решение Апелляционного суда:

«Европейское государство – это уважение к суду. Мы все должны уважать решение суда – это важно. В остальном мы никак не вмешаемся в это, да и никакого политического интереса в этом у нас нет… Вы помните, как Ника Гварамия оскорблял Саломе Зурабишвили, какими грубыми словами он ее называл. Это было не личное оскорбление Саломе Зурабишвили, но оскорбление всего института президента. Если президент помилует Гварамия в таких условиях – это будет оскорблением института, но уже со стороны самого президента».

Тем временем решение Апелляционного суда уже раскритиковали ведущие неправительственные организации, считающие, что приговор в отношении Ники Гварамия – это попытка заставить замолчать критические СМИ и захватить все медиапространство страны.

Обеспокоенность решением суда выразило и посольство США в Грузии: «В то время когда приверженность Грузии беспристрастной судебной системе и плюрализму СМИ находится под пристальным вниманием, продление заключения Ники Гварамия ставит под угрозу четкий выбор народа Грузии и заявленную цель лидеров Грузии – безопасное и демократическое европейское будущее», – говорится в письменном заявлении посольства.

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