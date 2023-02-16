Представитель Госдепартамента США Нед Прайс выступил с критикой законопроекта об агентах иностранного влияния, внесенного в парламент Грузии движением «Сила народа». В партии ответили, что подобные заявления оскорбительны для демократии. С фактической поддержкой законопроекта выступил лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

Напомним, что общественное движение «Сила народа» внесло в парламент законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Согласно проекту, будет создан реестр агентов иностранного влияния, куда будут включены все некоммерческие юридические лица и СМИ, чьи доходы покрываются иностранными фондами более чем на 20 процентов. Кроме того, уклонение от регистрации в установленный законом срок влечет штрафы в размере от 10 до 25 тысяч лари.

Сегодня представитель Госдепартамента США Нед Прайс выступил с резкой критикой законопроекта. Принятие документа «создаст потенциальную угрозу для евроатлантической интеграции Грузии», считают в Вашингтоне.

«Мы располагаем информацией о внесенном в парламент Грузии законопроекте, и глубоко обеспокоены его возможными последствиями для свободы слова и демократии в Грузии. Мы поделились этими опасениями с правительством Грузии. Заявления о том, что этот законопроект основан на Акте о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, являются заведомо ложными. Более того, этот законопроект, по-видимому, основан на аналогичном российском и венгерском законодательстве», – заявил Нед Прайс.

В общественном движении «Сила народа» полагают, что грузинский вариант законопроекта гораздо мягче американского. Как пояснил основатель партии Михаил Кавелашвили, документ ни в коем случае не является репрессивным.

«Российский законопроект я даже в глаза не видел. У нас была дискуссия относительно того, насколько наша инициатива соответствует американского закону. Мы никого ни в чем не ограничиваем, напротив, мы говорим о демократии и прозрачности. Я удивлен, что делаются такие оскорбительные заявления, хотя я не услышал никаких аргументированных юридических замечаний относительно этого законопроекта. Пусть он будет добр и объяснит, что он имеет в виду, какой пункт подразумевает. Я должен согласовывать инициированный проект сейчас и должен получить согласие Неда Прайса?» – заявил депутат.

Практически в унисон прозвучало заявление председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, который также высказал слова поддержки в отношении представленного документа:

«На данном этапе я не могу выступать в качестве защитника этого закона, поскольку мы еще не сформировали позицию по поводу этого документа, но что касается сравнения: закон, инициированный «Силой народа», намного мягче, чем его американская версия – это закон, соответствующий европейским стандартам. Я не читал российское законодательство и не знаю. Может быть, Нед Прайс знаком с российскими законами, может быть, они его заинтересовали – на самом деле, я не читаю российские законы. Если говорить о том, что этот закон не похож на американский закон, то надо уточнять, на что он не похож».

Ранее, в вечернем эфире телеканала «Рустави 2» Кобахидзе заявил, что лично не против принятия законопроекта в текущем виде. При этом он подчеркнул, что новый закон касался не только телеканалов, но всех СМИ Грузии, в том числе онлайн и печатных изданий.

В неправительственном секторе говорят, что «Грузинская мечта» и ее сателлиты идут по проторенной дорожке путинской России. Председатель «Ассоциации молодых юристов» Нона Курдованидзе считает, что время для выдвижения законопроекта выбрано неслучайно:

«Внесение этого законопроекта и время его обсуждения – прямой сигнал о том, что мы отдаляемся от Евросоюза. Напомню, в этом году мы должны получить оценку исполнения 12 рекомендаций ЕС, и именно в этот период инициируется законопроект, который идет вразрез с этим направлением. Это однозначно шаг назад».

В целом, по мнению эксперта, первоначальные заявления о том, что законопроект чуть ли не копирует американское законодательство, оказались полностью несостоятельны, о чем свидетельствуют сегодняшние синхронные опровержения представителей «Грузинской мечты» и «Силы народа». Как отметила Нона Курдованидзе, законодательная инициатива полностью копирует российский аналог:

«Изменения в российском законодательстве в 2012 году первоначально также были нацелены на неправительственные организации, и к ним также приклеили ярлык «иностранного агента». Тогда тоже много говорили, что общество должно знать источники финансирования неправительственных организаций. И тогда также была слышна риторика насчет того, что закон является аналогом американского законодательства, хотя на деле этого не было и в помине. Результат известен – в России был уничтожен гражданский сектор».

Напомним, в июле 2012 года были одобрены законодательные поправки об «иностранных агентах», обязывающие все организации, «получающие или намеревающиеся получать финансирование из-за рубежа», регистрироваться в Минюсте в качестве «иностранных агентов».

По данным правозащитной организации Human Rights Watch, первоначальная редакция закона не распространялась на организации, работающие в сфере благотворительности, науки, культуры или здравоохранения, – он был направлен непосредственно на группы, занимающиеся вопросами прав человека и демократии. Однако со временем этот подход изменился. После 2012 года сфера действия закона значительно расширилась: постепенно изменения были распространены на СМИ, а затем и на отдельных журналистов, ютуб-блогеров и частных лиц.

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