Началась неделя с визита представителей органов дознания МВД к Герою Абхазии, лидеру общественной организации «Аиааира» Вианору Ашба. Опрос проходил в штабе по подготовке акции протеста, который создал Ашба. Ранее ветеран войны призвал народ Абхазии «снова встать на защиту Родины от ненасытных соплеменников, мошенников, облеченных властью, не имеющих совести и чести», и заявил о подготовке к всенародной акции протеста.

Представители органов дознания пытались выяснить, кого конкретно имел в виду Вианор Ашба под ненасытными соплеменниками и мошенниками, облеченными властью. Дознание направило текст обращения на лингвистическую экспертизу в Абхазский государственный университет.

Напомним, что ранее в СГБ Абхазии на беседу доставлялись активисты, которые проводят акцию «Нас обманули», а в отдел дознания МВД – лидеры ветеранского движения «Аруаа»; более года ведется предварительное следствие по обвинению в анонимных постах в соцсети оппозиционных активисток – так МВД, СГБ и прокуратура работают с оппонентами власти.

За Вианора Ашба вступились представители всех оппозиционных организаций, которые расценили действия силовиков как давление на оппонентов. «Мы вместе! Нас больше, и мы никому не позволим издеваться над собой и над нашей родиной!» – заявила глава экспертного фонда «Аамта» Натали Смыр.

Тем временем, пока силовики запугивают представителей гражданского общества, СМИ сами обратились в прокуратуру с запросом о результатах расследования по нашумевшему коррупционному скандалу от 15 декабря прошлого года, связанному с завышением цен на оборудование и материалы при ремонте высоковольтной линии. Напомню, что президент Бжания дал две недели прокуратуре на проведение расследования, а министр экономики Озган пообещала дать разъяснения по поводу накладных, представленных общественности оппозицией. Все хором вот уже три месяца пытаются забыть об обещаниях и поручениях. А прокуратура отмахивается от вопросов общественности проведением экспертизы на выяснение подлинности представленных документов. Не в пример прокуратуре активисты социальной сети все еще раз посчитали и пришли к выводу, что стоимость материалов и оборудования, закупленного на ремонт высоковольтной линии, завышена почти в два раза. Сети пестрят сравнительными таблицами, но ни прокуратура, ни другие правоохранители ничего не видят. Они заняты преследованием оппозиционеров.

Общественная палата на этой неделе разбиралась с ситуацией в энергетике с помощью специалистов. Итоги встречи с энергетиками шокирующие: они считают повышение тарифов необоснованным и уверены, что для стабилизации ситуации не нужны кредиты, так как справиться с этой проблемой они могут сами, если государство наконец обозначит приоритеты и примет программу выхода из кризиса, подготовленную не политиками и олигархами, заинтересованными в продаже или покупке системы, а специалистами. «Большие деньги для этого не нужны, нужен поэтапный план выхода из кризиса», – говорят энергетики.

На этой неделе в Галском районе состоялась встреча представителей оппозиционных организаций и женских активисток с руководством района. Поводом для встречи стали подозрения в коррупции и увольнения политических оппонентов. Глава администрации Константин Пилия все отрицал и заявлял, что все это «женские сплетни и интриги», в которых он не собирается разбираться. На финансовые документы, предъявленные руководителем одного из лучших садов города, свидетельствующие как минимум о недобросовестном отношении к финансам, он не счел нужным обратить внимание, а «пропавшие» из отдела образования деньги на выплату зарплат учителям списал на низкую квалификацию своих сотрудников, и это, как теперь принято говорить, вина его предшественников.

А 16 февраля в Гудаутском районе лидер оппозиционного движения АНД Адгур Ардзинба встречался с общественностью. По этому случаю в город были подтянуты все силовые структуры, охрана президента (благо Бжания отбыл из страны, и у них масса свободного времени). Дом культуры был забит до предела. Люди стояли в проходах и на улице. Говорили о состоянии дел в стране, о действиях власти, направленных на уничтожение государственности, – об энергетике, апартаментах, отчуждении территорий, об игнорировании Конституции и законов президентом и его окружением, об отсутствии программ, приоритетов, об однобокой внешней политике и многом другом. «К сожалению, внутри Абхазии есть те, кто не верит в проект суверенного абхазского государства. Они транслируют свою неуверенность, неспособность быть самостоятельными. Дошло уже до того, что глава государства стал говорить, что мы сами ничего не можем: энергетику мы содержать не можем – нужно отдать инвестору; земля покрылась бурьяном – нужно отдать инвестору; армии нет – нужно отдать госдачу, и этот ряд можно продолжать». «Если мы будем молчать, у наших детей не останется страны», – сказал Адгур Ардзинба.

Пока в Абхазии происходили все эти события, президент страны отбыл в Москву. Пресс-служба сообщила об официальном визите с некоторым запозданием. Вслед за президентом в Москву отбыл и министр иностранных дел Инал Ардзинба. Цели визита не обозначены, намерения весьма расплывчаты – ряд встреч в администрации президента России. И все бы ничего – общественность Абхазии привыкла, что в ситуации политической напряженности глава нашей страны уезжает домой, в Москву. Но интриги придало заявление депутата российской Госдумы, в котором говорилось о переговорах Путина и Лукашенко о создании единого государства, в которое войдет Белоруссия, и выражалась надежда, что подтянуться Абхазия и Южная Осетия. Эту информацию опроверг секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, который тоже собирается с визитом в Москву. Шамба заявил, что «даже обсуждать тему суверенитета Абхазии – уголовная ответственность». А от пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова общественность Абхазии узнала, что Путин не будет встречаться ни с Гаглоевым, ни с Бжания.

На комитетском заседании парламента депутаты приняли решение выделить из бюджета помощь в размере 300 тысяч долларов пострадавшим в Турции и Сирии. Глава МИД заявил, что рассматривается возможность переселения пострадавших представителей абхазской диаспоры из Сирии в Абхазию.

На другом комитетском заседании на должность председателя Контрольной палаты депутаты рекомендовали сотрудника администрации президента и сотрудника налоговой инспекции. Две кандидатуры – реверанс в сторону закона, несложно догадаться, за кого проголосует депутатское большинство. Были на неделе и кадровые перестановки. На должность и.о. главы администрации Гулрыпшского района президент назначил депутата парламента шестого созыва Саида Харазия, который прославился лоббированием закона о запрете на аборты в парламенте. Его предшественник переведен на другую должность, но пока не сообщается, на какую. В правительстве обсуждают кадровые рокировки в администрациях Сухума и Гагры. В руководстве страны, видимо, в поисках выхода из энергетического кризиса, собираются создавать новое министерство – по энергетике. Видимо, власть считает, что таким образом будет нивелирована ответственность за развал в энергетике и премьер-министра Анкваб, и министра экономики Озган. Напомню, что за три года в главной энергетической компании сменилось четыре директора, но ситуация только ухудшается.

Такой была неделя, на которой опять были проблемы с электричеством и водой, а еще пошел снег. Несмотря на возникающие при этом трудности, в нашей стране любят снег, и радуются этому нечастому событию и дети, и взрослые.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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