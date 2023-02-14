В ходе брифинга в Общественной палате Абхазии экс-директор госкомпании «Черноморэнерго» Аслан Басария критически оценил политику правительства в энергетической сфере, рассказал о существующем плане вывода системы из кризиса, о своем отношении к тарифной политике, возможному кредиту и майнингу.

В Общественной палате Абхазии состоялась встреча, посвященная ситуации в энергетической сфере. В ней принимали участие представители «Черноморэнерго», депутаты парламента и экс-директор «Черноморэнерго» Аслан Басария. После завершения встречи состоялся брифинг, на котором Аслан Басария ответил на вопросы журналистов и поделился своим мнением о ситуации и отношением к происходящему в отрасли.

Аслан Басария дал критическую оценку политики действующей власти в сфере энергетики:

Отсутствие политики в энергосистеме, отсутствие политики в плане экономии электроэнергии, в том числе, в рамках легализации майнинга, привело к таким серьезным, катастрофическим последствиям в энергосистеме

«Можно констатировать факт, что отсутствие политики в энергосистеме, отсутствие политики в плане экономии электроэнергии, в том числе, в рамках легализации майнинга, привело к таким серьезным, катастрофическим последствиям в энергосистеме. И самый главный вопрос, который существует в нашем государстве, – это вопрос идеологического отношения: что делать с энергетикой, либерализовать ее, другими словами – продать и отдать инвестору или оставить национальной. Ни для кого не секрет, что, когда социально ориентированное государство ответственно подходит к решению тех или иных задач, чтобы впоследствии контролировать тарифы, что нам показывает, кстати, международная практика на сегодняшний день, государство должно оставлять все это в виде государственного имущества. И вертикально интегрированные структуры, такие как «Черноморэнерго», Абхазская железная дорога, портовая инфраструктура, если это все будет оставаться в государственной собственности, мы будем этим самым контролировать тарифы».

Аслан Басария сообщил, что существует план вывода энергосистемы Абхазии из кризиса, и, если подойти к отрасли как к приоритетному национальному проекту, средства на реализацию этого плана можно найти в бюджете Абхазии:

Энергетику нужно возводить в ранг национального проекта и в рамках этого национального проекта находить различные источники финансирования

«Что касается технических мероприятий, которые нужно проводить, здесь велосипед изобретать не нужно. Существует программа, которая давно расписана, существуют схема и план перспективного развития Республики Абхазия до 2026 года, которые дают нам информацию о технических и технологических решениях и, в том числе, финансовую составляющую, то есть сколько требуется денег для того, чтобы реализовывать эти мероприятия. И существует, естественно, документ, который гласит о том, что нам нужно делать на высоковольтных сетях. Вопрос заключается в другом: откуда брать денежные средства для реализации тех или иных задач? Так вот, если государство подойдет ответственно к решению этих вопросов, мое мнение, что энергетику нужно возводить в ранг национального проекта и в рамках этого национального проекта находить различные источники финансирования. В бюджете Республики Абхазия на сегодняшний день есть определенные в этом отношении подвижки, если порядка 200 млн рублей бюджетируются, то можно эти суммы увеличивать, причем, увеличивать в разы, потому что, если не будет энергосистемы, не будет ничего. Сегодня энергосистема дотирует, по сути, все отрасли и все направления жизнедеятельности в Республике Абхазия».

Аслан Басария проинформировал, что сегодня на встрече в Общественной палате абхазские энергетики согласились с тем, что своими силами можно восстанавливать отрасль. При правильных технических подходах и при правильном финансировании – от 300-400 млн рублей в год до 1 млрд рублей в год, это даст эффект уже через два-три года. Если же отдать энергетику в руки иностранным инвесторам, то тарифы в Абхазии контролировать никто не сможет, чтобы население жило достойно и не переплачивало за электроэнергию, нужно сохранять государственную собственность на всю энергетическую систему.

Тарифную политику, которую реализует сегодня абхазское правительство, Аслан Басария назвал завышенной:

«Если стоит задача, например, погружать какие-то деньги, которые потом нужно вернуть инвестору, – это одна история. Другая история, если капитальные вложения погружаются в калькуляцию тарифа, но если мы говорим об эксплуатации, о текущих расходах РУП «Черноморэнерго» и о будущих, то мое глубокое убеждение, что тарифы, которые скалькулированы, завышены. То есть, бесспорно, поднимать тарифы нужно, но не до такой степени».

По теме кредита в размере 1,5 млрд рублей, который намерено взять в Российской Федерации правительство Абхазии, Аслан Басария сказал, что для этого нужны прозрачность и четкая программа использования и возврата этого кредита:

С одной стороны, хотят взять кредит в государственную организацию, а с другой стороны, говорят о том, что мы скоро отдадим это инвестору, то есть хотят нагрузить кредитом, а потом отдать инвестору?

«Одна из основных проблем, на мой взгляд, в нашем государстве заключается в отсутствии доверия к институтам власти. Это было вчера, это есть сегодня, и у меня такое ощущение, что процесс ухудшается. В связи с чем, возможно, на каком-то этапе и нужно взять кредит на спасение данной отрасли, но вопрос заключается в прозрачности. То есть для чего берется кредит? Насколько эффективно этот кредит будет потрачен? Кто будет возвращать этот кредит? Кто возьмет на себя обязательства по реализации этих или иных мероприятий? И, если наше правительство сможет ответить на эти вопросы и показать совершенно прозрачную, четкую, понятную программу, показать, на что уйдут эти деньги, на какое количество электроэнергии будет понижаться потребление, а это обязательный вопрос, какие вопросы надежности будут решены и кто, собственно говоря, будет отвечать за этот процесс, тогда, возможно, на каком-то этапе мы должны прийти к схеме кредитования. Но на сегодняшний день из того, что я, как гражданин, отслеживаю, вижу и слышу, я не вижу сегодня четкого понимания того, на что уйдет этот кредит. И когда есть разность подходов в государственных институтах и, с одной стороны, хотят взять кредит в государственную организацию, а с другой стороны, говорят о том, что мы скоро отдадим это инвестору, то есть хотят нагрузить кредитом, а потом отдать инвестору? Ну, тогда мне совсем не понятно, что здесь происходит?»

Что касается майнинга и эффективности борьбы с ним, Аслан Басария считает, что было принято непрофессиональное решение о его легализации, что привело к увеличению потребления электроэнергии на 50%, в то время как ранее оно росло на 4-5% в год. И сейчас те люди, которые приняли это решение, запрещают майнинг и пытаются с ним бороться. Он назвал эту ошибку «фатальной». Чтобы изменить ситуацию, необходимо повсеместно установить приборы учета, а институты власти, отвечающие за реализацию этой задачи, должны работать более квалифицированно. И самое главное, по его мнению, одинаковый подход ко всем: если существует избирательность, то эффекта не будет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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