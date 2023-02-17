В Мюнхене стартовала ежегодная конференция по безопасности. Она продлится до 19 февраля. Главные темы – война в Украине и сдерживание России. Киев упрекает Запад в медлительности на фоне того, как Москва пытается использовать это время для того, чтобы подмять под себя соседние с Украиной Беларусь и Молдову.

Задержки поставок оружия Киеву чреваты новыми попытками Москвы задавить соседей. Президент Украины Владимир Зеленский открыл Мюнхенскую конференцию по безопасности завуалированным упреком в адрес союзников. По словам украинского лидера, сегодня промедление чревато еще большей угрозой европейской и мировой безопасности, так как Москва, не сумев за год сломить Украину, теперь посматривает и на других соседей:

«Нам нужно поторопиться. Нам нужна скорость, скорость наших соглашений, скорость поставок, скорость решений, чтобы ограничить российский потенциал. Альтернативы скорости нет, потому что от скорости зависит жизнь. Промедление всегда было и остается ошибкой. Пока мы ведем переговоры о том, как усилить нашу оборону современными танками, Кремль думает о том, как задушить Молдову».

По мнению Зеленского, Украина не станет последней «остановкой» Владимира Путина, и он пойдет дальше – в другие страны бывшего СССР.

О том, что Кремль все сильнее подминает под себя соседнюю Беларусь, по мнению наблюдателей, говорят последние заявления белорусского лидера Александра Лукашенко, который параллельно Мюнхенской конференции по безопасности встречается с Владимиром Путиным:

– Александр Григорьевич, спасибо, что согласились приехать.

– Как будто я мог не согласиться.

И обещает Владимиру Путину наладить производство боевых самолетов:

«И, как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета МИГ-25, по-моему, ну, который себя хорошо в Украине показывает. Штурмовик, да, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при небольшой соответствующей поддержке Российской Федерации».

Чуть раньше Александр Григорьевич и вовсе выразил готовность воевать на стороне России. Правда, назвал условие:

«Я готов не просто предоставить, а готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат с ружьем придет на нашу территорию убивать моих людей».

В Москве явно услышали опцию, при которой белорусский лидер пройдет точку невозврата. И это может стать для кремлевских стратегов пунктом в обеспечении собственной безопасности руками соседней страны.

После вторжения в Украину Россия не принимает участия во встречах в Мюнхене. Если в прошлом году Москва впервые за два десятилетия бойкотировала конференцию, то в нынешнем российских официальных лиц просто не позвали.

Примечательно, что известная «Мюнхенская речь» Владимира Путина 2007 года, в которой он заявил о том, что мировому порядку «нужна многополярность, а не только зависимость от доминирующего мнения США», сегодня воплощается в жизнь весьма сомнительными методами. Генсек НАТО Йенс Столтенберг видит в этом самый серьезный вызов Европе за последние десятилетия:

«Президент Путин хочет другую Европу, в которой он контролирует соседей, поэтому нам нужно продолжать инвестировать в нашу безопасность».

С руководителем Североатлантического альянса согласен министр обороны Германии. Борис Писториус считает, что нынешняя встреча в Мюнхене – самая важная за многие годы:

«С самого начала Конференция по безопасности всегда была местом взаимопонимания и диалога. Новым является то, что сейчас она проходит одновременно с агрессивной войной, которая ведется на европейской земле Россией против Украины. Это ново. Но это поднимает ставки для конференции еще выше. Особенно на фоне того, что нападение на Украину не является чисто европейским конфликтом, это не чисто европейское дело, потому что оно выходит далеко за рамки этого».

При этом даже традиционно выступающие за диалог с Россией европейские лидеры считают, что время для разговоров еще не пришло. Так, президент Франции Эммануэль Макрон призвал союзников усилить военную поддержку Украины, чтобы помочь стране провести необходимое контрнаступление. По словам лидера Пятой республики, только украинское контрнаступление может позволить впоследствии «вести заслуживающие доверия переговоры, определяемые Украиной, ее властями и ее народом». Сейчас же, по словам президента Франции, не время для диалога с Россией.

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